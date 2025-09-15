Ερευνητές του MIT μετατρέπουν... αποφάγια σε καθημερινά αντικείμενα με 3D εκτύπωση

Δύο φοιτητές του MIT αναπτύσσουν έναν πρωτοποριακό 3D εκτυπωτή που μετατρέπει τα αποφάγια σε χρήσιμα αντικείμενα για το σπίτι, όπως ποτηροθήκες, μικρά δοχεία και άλλα μικροαντικείμενα. Το project τους, με την ονομασία FOODres.AI, συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη με την καινοτομία της ψηφιακής κατασκευής, και ανοίγει νέους δρόμους στη βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων.

Σε αντίθεση με τους περισσότερους 3D εκτυπωτές που χρησιμοποιούν παραδοσιακά υλικά όπως πλαστικό ή σκυρόδεμα, το FOODres.AI αξιοποιεί υλικά που συχνά καταλήγουν στα σκουπίδια: φλούδες φρούτων, υπολείμματα καφέ, ρύζι που περίσσεψε ή αλλοιωμένα λαχανικά. Ο εκτυπωτής χρησιμοποιεί υπολογιστική όραση για να αναλύει κάθε συστατικό και να καθοδηγεί τον χρήστη ώστε το μείγμα να αποκτήσει την κατάλληλη συνοχή για εκτύπωση.

«Αν το άμυλο δεν είναι αρκετό, το σύστημα θα ζητήσει να προσθέσετε περισσότερη ποσότητα», εξηγεί η Biru Cao, που ανέπτυξε τον εκτυπωτή μαζί με τον Yiqing Wang.

Πολλές εταιρείες και οργανισμοί έχουν επικεντρωθεί στη μείωση της σπατάλης τροφής μέσω ανακατανομής, κομποστοποίησης ή επαναχρησιμοποίησης. Ωστόσο, όπως σημειώνει η Cao, παραμένει ανεκμετάλλευτο δυναμικό στα απορρίμματα που παραμένουν: «Μπορούμε να μετατρέψουμε τα αποφάγια σε κάτι πιο ουσιαστικό», τονίζει. Η ιδέα προέκυψε όταν οι δύο φοιτητές παρατήρησαν τον τεράστιο όγκο φαγητού που πετιόταν στο πανεπιστημιακό τους εστιατόριο και αναρωτήθηκαν αν θα μπορούσαν να το εκτυπώσουν σε κάτι χρήσιμο.

Κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, ανακάλυψαν και άλλους σχεδιαστές που πειραματίζονταν με οργανικά υλικά. Ο Ολλανδός Eric Klarenbeek, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί άλγη και άλλα οργανικά υλικά σε βιοεκτυπώσεις, ενώ στην Ιταλία έχουν γίνει πειράματα με τσόφλια αυγών για κατασκευή πλακιδίων επίπλων. Η FOODres.AI διαφοροποιείται καθώς επικεντρώνεται αποκλειστικά σε οικιακά απόβλητα φαγητού.

Το σύστημα αποτελείται από δύο συνδεδεμένα μέρη: ένα μπλέντερ που αλέθει τα υπολείμματα σε πάστα και έναν 3D εκτυπωτή με θερμαινόμενα ακροφύσια που μαλακώνει το υλικό κατά την εκτύπωση. Ο εκτυπωτής μπορεί να διαχειριστεί σχεδόν κάθε είδους υπολείμματα τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων υπερώριμων ή μαυρισμένων μπανάνας, μπαγιάτικου ψωμιού ή ελαφρώς μαραμένων λαχανικών. Σκληρά υλικά όπως κέλυφη ξηρών καρπών ή ίνες λαχανικών δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία, ενώ η μούχλα απαγορεύεται για λόγους υγείας.

Η τρέχουσα μορφή του πρωτοτύπου επιτρέπει την εκτύπωση μόνο περιορισμένων αντικειμένων με προκαθορισμένα σχέδια, όπως ποτηροθήκες και μικρά δοχεία. Η πιο τεχνικά απαιτητική πτυχή του ήταν τα ακροφύσια, που αποτέλεσε πρόκληση για τους δημιουργούς. Το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη μιας πλήρους εκδοχής με μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό. «Σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια διαδικτυακή πλατφόρμα και μια εφαρμογή για κινητά ώστε οι χρήστες να μπορούν να ανεβάζουν τα σχέδια τους και να τα μοιράζονται με την κοινότητα», αναφέρει η Cao.

Το όραμά τους περιλαμβάνει ένα μέλλον όπου το FOODres.AI θα γίνει βασικό οικιακό εργαλείο, όπως οι κάδοι κομποστοποίησης. Μετά το μαγείρεμα, ο χρήστης θα μπορεί να σκανάρει τα υπολείμματα φαγητού με την εφαρμογή, η οποία θα αναγνωρίζει τα υλικά και θα υπολογίζει τον απαιτούμενο όγκο για εκτύπωση. Στη συνέχεια, τα υπολείμματα θα αλέθονται, θα φορτώνονται στον εκτυπωτή και θα μετατρέπονται σε μικρά, χρήσιμα αντικείμενα όπως μπολ φρούτων ή σφήνες για πόρτες.

Πρόκειται για μια μοναδική προσέγγιση που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, βιωσιμότητα και καθημερινή χρηστικότητα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα γενιά οικιακών τεχνολογιών που αξιοποιούν τα απόβλητα φαγητού με δημιουργικό τρόπο.

