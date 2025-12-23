Η Samsung αποκαλύπτει το αναβαθμισμένο AI Vision με ενσωματωμένο Google Gemini στη CES 2026

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε ότι θα αποκαλύψει την τελευταία σειρά συσκευών κουζίνας στη CES 2026, που περιλαμβάνει τις νέες εκδόσεις του ψυγείου Bespoke AI, του over-the-range φούρνου μικροκυμάτων (πάνω από την εστία) και της εντοιχιζόμενης κουζίνας. Παράλληλα με τον ανανεωμένο σχεδιασμό σε όλη τη σειρά, η εταιρεία θα αναδείξει τις σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργικότητα της τεχνολογίας AI που βασίζεται στην αναγνώριση οπτικών δεδομένων (vision-based AI), ενισχυμένη από το Google Gemini και το Google Cloud, αποδεικνύοντας πώς αυτές οι καινοτομίες απλοποιούν τις καθημερινές εργασίες και αναβαθμίζουν τη συνολική εμπειρία στην κουζίνα.

Το νέο ψυγείο της Samsung με τεχνολογία AI Vision

Στη CES, η Samsung θα παρουσιάσει το νέο ψυγείο Bespoke AI Family Hub, εξοπλισμένο με το αναβαθμισμένο AI Vision. Η βασική αναβάθμιση της λειτουργίας έγκειται στην ενσωμάτωση του Google Gemini, κάτι που σηματοδοτεί και την πρώτη του εμφάνιση σε ψυγείο.

Στην προηγούμενη έκδοση, η λειτουργία μπορούσε να αναγνωρίσει έως και 37 τύπους φρέσκων τροφίμων και 50 τύπους προ-καταχωρημένων επεξεργασμένων τροφίμων εντός της συσκευής. Η τελευταία έκδοση που είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί στη CES, έχει σχεδιαστεί για να ξεπεράσει τους υπάρχοντες περιορισμούς και να αναγνωρίζει περισσότερα είδη τροφίμων, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη εμπειρία.

Προβλέπεται να αναγνωρίζει ακόμη και επεξεργασμένα τρόφιμα χωρίς ξεχωριστή καταχώριση, καταχωρώντας αυτόματα τα ονόματά τους για μεγαλύτερη ευκολία. Επιπλέον, η Samsung στοχεύει στην αναγνώριση τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τον χρήστη, επιτρέποντας την προσθήκη στη λίστα τροφίμων ειδών που αποθηκεύονται σε προσωπικά δοχεία.

Με την ακριβέστερη αναγνώριση των συστατικών,, η διαχείριση της λίστας τροφίμων γίνεται πιο σαφής και εύκολη από ποτέ, διευρύνοντας τις εμπειρίες των χρηστών που σχετίζονται με το φαγητό. Στη CES, η Samsung σχεδιάζει να επιδείξει τις βελτιωμένες δυνατότητες και τις νέες περιπτώσεις χρήσης του AI Vision, παρουσιάζοντας το μέλλον μιας πραγματικά εξατομικευμένης κουζίνας AI.

Βελτιωμένη διαχείριση κρασιών με το νέο Samsung Bespoke AI Wine Cellar

Η Samsung θα παρουσιάσει το νέο Bespoke AI Wine Cellar, σχεδιασμένο να ενσωματώνει μια λειτουργία AI Vision, που έχει δημιουργηθεί με το Google Gemini, παρόμοιο με αυτό του ψυγείου Bespoke AI.

Όταν οι χρήστες αποθηκεύουν ή αφαιρούν φιάλες κρασιού από την κάβα, μια κάμερα που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής, θα αναγνωρίζει και θα καταγράφει τις φιάλες και τις ετικέτες τους, ενημερώνοντας ανάλογα τον SmartThings AI Wine Manager. Το σύστημα θα μπορεί επίσης να διακρίνει το συγκεκριμένο ράφι και χώρο όπου τοποθετείται κάθε φιάλη, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν εύκολα τις θέσεις χωρίς να ψάχνουν χειροκίνητα. Μέσω του AI Wine Manager, οι χρήστες θα μπορούν να αναζητούν πληροφορίες για το κρασί πιο εύκολα και να λαμβάνουν προτάσεις για συνδυασμούς φαγητού, με βάση τον τύπο του κρασιού που διαθέτουν, κάνοντας την επιμέλεια των κρασιών πιο εύκολη και εξατομικευμένη.

Ενιαία αισθητική στην κουζίνα με αναβαθμισμένη εμφάνιση από ανοξείδωτο ατσάλι

Η Samsung παρουσιάζει, επίσης, μια σειρά από ψυγεία French Door, εντοιχιζόμενες κουζίνες και νέα μοντέλα φούρνων μικροκυμάτων OTR (πάνω από τις εστίες), προσφέροντας στους καταναλωτές μια ανανεωμένη αισθητική και μια συνεκτική επιλογή εμφάνισης από ανοξείδωτο ατσάλι για τη δημιουργία μιας κουζίνας ενιαίας αισθητικής.

Το νέο ψυγείο Bespoke AI 3-Door French Door διαθέτει εφαρμογή μηδενικού κενού (zero clearance fit), επιτρέποντας την εγκατάσταση με πλευρικά κενά περίπου χιλιοστών. Επιπλέον, το βάθος της πόρτας του έχει μειωθεί κατά 50χιλ. σε σύγκριση με το συμβατικό μοντέλο 3-Door, επιτρέποντας πλήρη πρόσβαση στα συρτάρια και τα τρόφιμα με τις πόρτες πλήρως ανοιχτές. Η λειτουργία AutoView (αυτόματης θέασης) —με μια διαφανή πόρτα— επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν εύκολα τα αντικείμενα που είναι αποθηκευμένα στο ψυγείο.

Η αναβαθμισμένη εντοιχιζόμενη κουζίνα διαθέτει έναν πλήρως ανανεωμένο σχεδιασμό με φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι στον πίνακα ελέγχου, τα κουμπιά και την πόρτα. Παρουσιάζει ένα νέο σχεδιασμό στο χερούλι της, μαζί με ένα Κουμπί Ακριβείας (Precision Knob) που παρέχει αυξημένη ασφάλεια.

Η Samsung θα αποκαλύψει δύο διαφορετικούς τύπους φούρνων μικροκυμάτων OTR: τον Air-Fry OTR και τον DualVent OTR. Η πιο σημαντική αλλαγή προέρχεται από την αναθεωρημένη δομή του απορροφητήρα του μοντέλου DualVent. Συνήθως, το βάθος της εστίας της κουζίνας εκτείνεται περισσότερο από αυτό ενός OTR, καθιστώντας δύσκολο για τον απορροφητήρα να απορροφήσει τον καπνό από τις μπροστινές εστίες. Το νέο σύστημα διπλού εξαερισμού της Samsung αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα προσθέτοντας ένα μπροστινό εξάρτημα εξαερισμού πέρα από τον κάτω, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση απορρόφησης σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.