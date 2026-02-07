Συναγερμός από τη Google: 1 δισ. Android κινητά μένουν χωρίς ασφάλεια – Ποιες συσκευές επηρεάζονται

Μια εξαιρετικά ανησυχητική προειδοποίηση έρχεται από τη Google, η οποία αφορά άμεσα πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες smartphones παγκοσμίως. Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που είδαν το φως της δημοσιότητας, περίπου το 40% των ενεργών συσκευών Android έχουν μείνει πλέον εκτός της «ομπρέλας» προστασίας της εταιρείας, καθιστώντας τες εύκολους στόχους για κακόβουλο λογισμικό, υποκλοπές δεδομένων και ηλεκτρονικές επιθέσεις. Το μήνυμα της εταιρείας είναι σαφές και δεν επιδέχεται παρερμηνειών: εάν το κινητό σας ανήκει σε αυτή την κατηγορία, η μόνη ασφαλής λύση είναι η αντικατάσταση του.

Το τέλος υποστήριξης για το Android 12

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην απόφαση της Google να τερματίσει την έκδοση ενημερώσεων ασφαλείας (security patches) για συσκευές που τρέχουν Android 12 ή παλαιότερες εκδόσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι smartphones που κυκλοφόρησαν το 2021 ή νωρίτερα, έχουν σταματήσει να λαμβάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις κώδικα που θωρακίζουν το λειτουργικό σύστημα απέναντι στις σύγχρονες απειλές.

Όταν εντοπίζεται μια νέα ευπάθεια στο λογισμικό, η Google εκδίδει μια διόρθωση. Ωστόσο, αυτές οι διορθώσεις φτάνουν πλέον μόνο σε όσους διαθέτουν Android 13 ή νεότερο. Οι υπόλοιποι μένουν με ένα λειτουργικό σύστημα που έχει γνωστές «τρύπες», τις οποίες οι hackers μπορούν να εκμεταλλευτούν ανά πάσα στιγμή, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να κλείσουν ποτέ.

Η «πληγή» του κατακερματισμού

Τα νούμερα είναι αμείλικτα και αναδεικνύουν το χρόνιο πρόβλημα του κατακερματισμού (fragmentation) που ταλαιπωρεί το οικοσύστημα του Android. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατανομής εκδόσεων για τον Δεκέμβριο του 2025, μόνο το 57,9% των συσκευών τρέχει κάποια ασφαλή έκδοση (Android 13 και μεταγενέστερα).

Το υπόλοιπο 42,1% των χρηστών βρίσκεται ουσιαστικά στο έλεος των κυβερνοεγκληματιών. Αναλυτικότερα, τα ποσοστά των συσκευών που έχουν μείνει χωρίς υποστήριξη διαμορφώνονται ως εξής:

Android 12: 11,4%

Android 11: 13,7%

Android 10: 7,8%

Android 9: 4,5%

Android 8: 2,3%

Αντίθετα, η υιοθέτηση των νέων εκδόσεων παραμένει απογοητευτικά αργή. Το πιο πρόσφατο Android 16 βρίσκεται εγκατεστημένο μόλις στο 7,5% των συσκευών, ενώ το Android 15 στο 19,3%. Η σύγκριση με το στρατόπεδο της Apple είναι αναπόφευκτη και συντριπτική: το iOS 26 βρίσκεται ήδη στο 50% των iPhone, με το αμέσως προηγούμενο iOS 18 να κατέχει το 40%, εξασφαλίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών iPhone παραμένει ασφαλής.

Γιατί είναι επικίνδυνο;

Πολλοί χρήστες ίσως σκεφτούν ότι «αφού το κινητό λειτουργεί, γιατί να το αλλάξω;». Η απάντηση κρύβεται στη φύση των σύγχρονων επιθέσεων. Ένα μη ενημερωμένο κινητό δεν κινδυνεύει απλώς να «κολλήσει ιό». Κινδυνεύει να γίνει η κερκόπορτα για την παραβίαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Οι εισβολείς μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κενά ασφαλείας για να εγκαταστήσουν spyware που καταγράφει τους κωδικούς πρόσβασης, να υποκλέψουν δεδομένα τραπεζικών εφαρμογών (e-banking) ή ακόμη και να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο της συσκευής εν αγνοία του κατόχου. Από τη στιγμή που η Google σταματά να στέλνει «ασπίδες» για το Android 12, κάθε νέα μέθοδος επίθεσης που ανακαλύπτεται παραμένει μόνιμη απειλή για αυτές τις συσκευές.

Η στάση της Google και το Google Play Protect

Η Google, αναγνωρίζοντας το τεράστιο μέγεθος της βάσης χρηστών που επηρεάζεται, προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι μέσω του Google Play Protect. Η υπηρεσία αυτή, η οποία ελέγχει τις εφαρμογές για κακόβουλο λογισμικό, συνεχίζει να υποστηρίζει συσκευές ακόμη και με Android 7. Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο Forbes πως «αυτές οι συσκευές συνεχίζουν να επωφελούνται από τις τελευταίες υπογραφές ασφαλείας του Play Protect και τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο».

Ωστόσο, οι ειδικοί ασφαλείας τονίζουν πως αυτό είναι ημίμετρο. Το Play Protect μπορεί να εντοπίσει μια κακόβουλη εφαρμογή, αλλά δεν μπορεί να διορθώσει μια δομική αδυναμία στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος. Είναι σαν να έχεις έναν φύλακα στην πόρτα (Play Protect), αλλά οι τοίχοι του σπιτιού να έχουν τρύπες (λειτουργικό σύστημα) από τις οποίες μπορεί να μπει ο κλέφτης.

Τι πρέπει να κάνετε

Η σύσταση της Google είναι ξεκάθαρη, αν και δυσάρεστη για την τσέπη των καταναλωτών: Αναβαθμίστε τη συσκευή σας. Εάν το κινητό σας έχει «κολλήσει» στο Android 12 και ο κατασκευαστής δεν προσφέρει περαιτέρω αναβαθμίσεις, ήρθε η ώρα για αλλαγή.

Δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσετε στην αγορά μιας ακριβής ναυαρχίδας. Ακόμη και μια οικονομική συσκευή μεσαίας κατηγορίας που κυκλοφόρησε πρόσφατα και τρέχει Android 14 ή 15, προσφέρει πολύ υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από ένα παλιό flagship μοντέλο του 2020 που έχει μείνει χωρίς υποστήριξη.

Για να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Έκδοση Android. Αν δείτε τον αριθμό 12 ή μικρότερο και δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος, τότε ανήκετε δυστυχώς στο 40% των ευάλωτων χρηστών. Η ασφάλεια των τραπεζικών λογαριασμών και των προσωπικών σας δεδομένων ίσως αξίζει τελικά το κόστος μιας νέας συσκευής.