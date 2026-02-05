Google: Επενδύει στην AI ποσό μεγαλύτερο από το ΑΕΠ 158 χωρών

Αν κάποιος χρειαζόταν μια απόδειξη για το πόσο σοβαρά λαμβάνει η Alphabet την κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι αριθμοί που μόλις ανακοινώθηκαν δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης. Ο τεχνολογικός κολοσσός, μητρική εταιρεία της Google, γνωστοποίησε το πλάνο κεφαλαιουχικών δαπανών (CapEx) για το έτος 2026, αποκαλύπτοντας ένα ποσό που προκαλεί ίλιγγο ακόμα και στους πιο έμπειρους αναλυτές της Wall Street.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που προέκυψαν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου του 2025, η Google σχεδιάζει να δαπανήσει μεταξύ 175 και 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα στο 2026. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επένδυσης, αρκεί να αναλογιστούμε πως το ποσό αυτό είναι υψηλότερο από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) 158 χωρών του πλανήτη. Οικονομίες όπως αυτές του Μαρόκου, του Κουβέιτ ή της Κένυας φαντάζουν μικρές μπροστά στον προϋπολογισμό που διαθέτει η εταιρεία αποκλειστικά για την ενίσχυση της τεχνολογικής της υποδομής.

Πού πηγαίνουν τα λεφτά;

Η δραματική αύξηση των δαπανών – η οποία ουσιαστικά διπλασιάζεται σε σχέση με τα περίπου 91 δισεκατομμύρια δολάρια του 2025 – δεν αφορά μισθούς ή μάρκετινγκ. Η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται στο "σίδερο" και το "μπετόν" της ψηφιακής εποχής. Συγκεκριμένα, η διοίκηση της Alphabet διευκρίνισε ότι το 60% αυτών των κεφαλαίων θα διοχετευθεί σε τεχνικό εξοπλισμό, δηλαδή σε servers εξοπλισμένους με πανάκριβους επιταχυντές AI (όπως οι μονάδες TPU της ίδιας της Google και οι GPU της Nvidia). Το υπόλοιπο 40% θα επενδυθεί σε υποδομές κέντρων δεδομένων (data centers), δίκτυα και ενεργειακές λύσεις που είναι απαραίτητες για να τροφοδοτήσουν αυτά τα ενεργοβόρα συστήματα.

Ο Sundar Pichai, CEO της Alphabet, ήταν ξεκάθαρος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των επενδυτών. Η στρατηγική της εταιρείας δεν είναι απλώς μια αντίδραση στον ανταγωνισμό, αλλά μια αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη. «Βλέπουμε τις επενδύσεις μας στην AI και τις υποδομές να οδηγούν τα έσοδα και την ανάπτυξη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η ζήτηση για υπηρεσίες cloud και generative AI (όπως το Gemini) αυξάνεται με εκθετικούς ρυθμούς.

Το παράδοξο των ελλείψεων

Παρά το ιλιγγιώδες ποσό των 185 δισεκατομμυρίων, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της κατάστασης: Η Google θα ήθελε να ξοδέψει ακόμα περισσότερα, αλλά δεν μπορεί.

Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικούς περιορισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού. Όπως αναφέρουν πηγές από το Fortune και τους Financial Times, η διαθεσιμότητα σε μικροτσιπ τελευταίας γενιάς, η εύρεση κατάλληλων εκτάσεων για νέα data centers και –κυρίως– η εξασφάλιση της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τροχοπέδη. Ο Pichai παραδέχτηκε πως η εταιρεία λειτουργεί υπό καθεστώς «περιορισμένης προσφοράς», μια κατάσταση που αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του 2026. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η Google έχει περισσότερους πελάτες που ζητούν υπολογιστική ισχύ AI από όση μπορεί να παραδώσει αυτή τη στιγμή.

Η αντίδραση των αγορών και το στοίχημα του Cloud

Η ανακοίνωση αυτών των δαπανών προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα στους επενδυτές. Από τη μια πλευρά, υπάρχει ο φόβος ότι η κούρσα εξοπλισμών της τεχνητής νοημοσύνης μειώνει τα περιθώρια κέρδους βραχυπρόθεσμα. Από την άλλη, τα αποτελέσματα δικαιώνουν –προς το παρόν– τη διοίκηση.

Τα έσοδα του Google Cloud για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 εκτινάχθηκαν κατά 48%, φτάνοντας τα 17,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών (backlog) της εταιρείας αυξήθηκε στα 240 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επιχειρήσεις παγκοσμίως "κλειδώνουν" συμβόλαια με την Google για το μέλλον, ποντάροντας στις δυνατότητες των μοντέλων Gemini.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση της AI στη βασική μηχανή αναζήτησης και στο YouTube φαίνεται να αποδίδει καρπούς, με τα συνολικά ετήσια έσοδα της Alphabet να σπάνε για πρώτη φορά το φράγμα των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025.

Ένας αγώνας δρόμου χωρίς επιστροφή

Η κίνηση αυτή της Google στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα προς τους ανταγωνιστές της, τη Microsoft και τη Meta, αλλά και προς τις ρυθμιστικές αρχές. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα πειραματικό πεδίο, αλλά ένας βιομηχανικός κλάδος που απαιτεί κεφάλαια επιπέδου εθνικών οικονομιών για να λειτουργήσει.

Με το 2026 να προμηνύεται ως έτος-ορόσημο, το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά ποιος θα έχει την υποδομή να την "τρέξει". Και η Google, με το πορτοφόλι της να ανοίγει διάπλατα, δηλώνει παρούσα με τον πιο επιβλητικό τρόπο, μετατρέποντας τα data centers στα εργοστάσια της νέας βιομηχανικής επανάστασης. Μένει να φανεί αν αυτή η κολοσσιαία επένδυση θα φέρει τα ανάλογα κέρδη ή αν θα αποτελέσει ένα ακριβό μάθημα ιστορίας.