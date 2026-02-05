Επίσημο: Η Google φέρνει το AirDrop σε όλα τα Android κινητά μέσω Quick Share

Επί χρόνια, η μεταφορά ενός απλού αρχείου βίντεο ή μιας φωτογραφίας υψηλής ανάλυσης μεταξύ ενός Android κινητού και ενός iPhone έμοιαζε με «Γολγοθά». Οι χρήστες αναγκάζονταν να καταφεύγουν σε λύσεις ανάγκης, στέλνοντας email στον εαυτό τους ή χρησιμοποιώντας εφαρμογές μηνυμάτων που συμπίεζαν την ποιότητα. Αυτή η εποχή της ασυνεννοησίας φαίνεται πως φτάνει οριστικά στο τέλος της, καθώς η Google επιβεβαίωσε και επίσημα την είδηση που περιμένουν εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Η δυνατότητα του Quick Share να επικοινωνεί απευθείας με το AirDrop της Apple, η οποία παρουσιάστηκε αρχικά ως αποκλειστικό προνόμιο της σειράς Pixel 10 στα τέλη του 2025, δεν θα παραμείνει κλειδωμένη στο οικοσύστημα της Google. Αντίθετα, επεκτείνεται άμεσα και στα υπόλοιπα Android smartphones, καταργώντας στην πράξη ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δύο κυρίαρχων λειτουργικών συστημάτων.

Η επιβεβαίωση που αλλάζει τα δεδομένα

Η είδηση προέκυψε από ενημέρωση Τύπου στην Ταϊπέι, όπου ο Eric Kay, Αντιπρόεδρος Μηχανικής για την πλατφόρμα Android, αποκάλυψε τα σχέδια της εταιρείας. Μέχρι πρότινος, η κοινή γνώμη θεωρούσε πως η «γέφυρα» επικοινωνίας μεταξύ Quick Share και AirDrop θα παρέμενε ένα exclusity χαρακτηριστικό των Pixel συσκευών, ως ένα δέλεαρ για την προσέλκυση αγοραστών στο hardware της Google.

Ωστόσο, ο Kay ήταν ξεκάθαρος: η τεχνολογία ωρίμασε, δοκιμάστηκε και πλέον είναι έτοιμη να διατεθεί ευρέως. «Αφιερώσαμε πολύ χρόνο και ενέργεια για να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι συμβατό όχι μόνο με iPhone, αλλά και με iPad και MacBooks», δήλωσε το στέλεχος της Google. Η φράση-κλειδί που συγκράτησαν οι τεχνολογικοί συντάκτες ήταν πως η εταιρεία συνεργάζεται ήδη με τους εταίρους της (κατασκευαστές όπως η Samsung, η Xiaomi κ.α.) για να ενσωματώσουν τη λειτουργία στο ευρύτερο οικοσύστημα «πολύ σύντομα».

Πώς λειτουργεί το «μαγικό» της Google χωρίς τη βοήθεια της Apple

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτής της εξέλιξης είναι ο τρόπος υλοποίησης. Συνήθως, τέτοιες κινήσεις απαιτούν συνεργασία κορυφής μεταξύ των εταιρειών. Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, η Google φαίνεται να κινήθηκε μονομερώς και έξυπνα.

Αντί να περιμένει μια άδεια από την Apple που ίσως να μην ερχόταν ποτέ, οι μηχανικοί του Android κατάφεραν να υλοποιήσουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας του AirDrop μέσα στο Quick Share. Το σύστημα εκμεταλλεύεται τη ρύθμιση «Everyone for 10 minutes» των συσκευών Apple, επιτρέποντας στο Android κινητό να εμφανίζεται ως έμπιστη συσκευή και να στέλνει αρχεία με την ίδια ταχύτητα και ασφάλεια που θα είχε μια συσκευή iOS.

Για να επιτευχθεί αυτό χωρίς κενά ασφαλείας, η Google χρησιμοποίησε τη γλώσσα προγραμματισμού Rust, γνωστή για την ανθεκτικότητά της σε ευπάθειες μνήμης, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ασφαλές «κανάλι» μεταφοράς. Έτσι, το Quick Share «μιλάει» τη γλώσσα του AirDrop, χωρίς η Apple να χρειαστεί να αλλάξει ούτε γραμμή κώδικα.

Από το σύστημα στο Play Store: Το κλειδί της ταχύτητας

Μια τεχνική λεπτομέρεια που έχει τεράστια σημασία για την ταχύτητα διάδοσης αυτής της λειτουργίας είναι η αρχιτεκτονική της εφαρμογής. Η Google δεν ενσωμάτωσε αυτή τη δυνατότητα βαθιά στον πυρήνα του Android, κάτι που θα απαιτούσε μήνες ή και χρόνια για να φτάσει σε όλες τις συσκευές μέσω των αργών αναβαθμίσεων των κατασκευαστών.

Αντιθέτως, αναβάθμισε το «Quick Share Extension» από ένα απλό συστημικό υποβοήθημα σε μια πλήρη εφαρμογή (APK) που ενημερώνεται απευθείας μέσω του Google Play Store. Αυτό σημαίνει ότι μόλις η Google πατήσει το «κουμπί», η ενημέρωση θα φτάσει σχεδόν ταυτόχρονα σε εκατομμύρια συσκευές, ανεξάρτητα από το αν τρέχουν την τελευταία έκδοση του Android ή κάποια παλαιότερη. Ήδη, ενδείξεις στον κώδικα (beta builds) της σειράς Pixel 9 δείχνουν ότι η υποστήριξη είναι προ των πυλών.

Τι σημαίνει αυτό για τον μέσο χρήστη;

Η καθημερινότητα γίνεται απλούστερη. Το σενάριο όπου μια παρέα βγάζει φωτογραφίες και οι μισοί (χρήστες iPhone) τις μοιράζονται σε δευτερόλεπτα μέσω AirDrop, ενώ οι άλλοι μισοί (χρήστες Android) περιμένουν να τις λάβουν μέσω chat, λαμβάνει τέλος.

Η Google ουσιαστικά ρίχνει τα τείχη του «Walled Garden» της Apple με δική της πρωτοβουλία. Αν και η Apple δεν έχει σχολιάσει επίσημα την κίνηση, η φύση της υλοποίησης (βασισμένη σε ανοιχτά πρότυπα WiFi και Bluetooth που η ίδια η Apple χρησιμοποιεί) καθιστά δύσκολο το μπλοκάρισμά της χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του AirDrop μεταξύ των ίδιων των συσκευών της Apple.

Η επέκταση αυτή αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική, πρακτική αναβάθμιση λογισμικού των τελευταίων ετών, καθώς δεν αφορά κάποια περίπλοκη AI λειτουργία, αλλά λύνει ένα θεμελιώδες πρόβλημα συνδεσιμότητας. Μένει να δούμε πότε ακριβώς θα εμφανιστεί η σχετική ειδοποίηση ενημέρωσης στις οθόνες των κινητών μας, αλλά όλα δείχνουν πως το 2026 θα είναι η χρονιά που τα smartphones έμαθαν, επιτέλους, να μιλούν την ίδια γλώσσα.