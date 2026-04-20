Ερευνητές του USC ανέπτυξαν μνήμη που αντέχει στους 700°C!

Σύνοψη

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια (USC) κατασκεύασαν ένα memristor ικανό να λειτουργεί αδιάλειπτα στους 700°C.

Η συσκευή αποτελείται από βολφράμιο, οξείδιο του αφνίου και ένα στρώμα γραφενίου που εμποδίζει τη θερμική φθορά.

Επίδειξη διατήρησης δεδομένων για 50 ώρες, 1 δισεκατομμύριο κύκλους μεταγωγής και λειτουργία μόλις στα 1.5V.

Το γραφένιο λειτουργεί ως φράγμα, αποτρέποντας τη μετακίνηση των ατόμων μετάλλου που κατέστρεφε τα παραδοσιακά chips στις υψηλές θερμοκρασίες.

Από διαστημικές αποστολές στην Αφροδίτη και συστήματα γεωθερμίας, μέχρι ανθεκτικές μονάδες ελέγχου οχημάτων και προηγμένο hardware τεχνητής νοημοσύνης.

Η θερμότητα αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό των ηλεκτρονικών συστημάτων. Τα παραδοσιακά chips πυριτίου που βρίσκονται στα smartphones, στους servers τεχνητής νοημοσύνης και στις μονάδες ελέγχου οχημάτων αρχίζουν να παρουσιάζουν δυσλειτουργίες όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 125°C, ενώ η ολική καταστροφή επέρχεται λίγο πάνω από τους 200°C. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια (USC) δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό Science μια έρευνα που επιλύει αυτό το κατασκευαστικό όριο. Η ομάδα, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Joshua Yang, κατασκεύασε ένα memristor (αντιστάτης μνήμης) το οποίο λειτουργεί άψογα στους 700°C, θερμοκρασία υψηλότερη από αυτή της λιωμένης λάβας.

Η συγκεκριμένη θερμοκρασιακή αντοχή δεν αντιπροσωπεύει το θεωρητικό όριο της συσκευής, αλλά το όριο του εξοπλισμού δοκιμών του εργαστηρίου. Η αρχιτεκτονική του chip, η επιλογή των υλικών και η αποτροπή της ατομικής μετακίνησης επιλύουν ένα δομικό πρόβλημα δεκαετιών, παρέχοντας νέα τεχνικά θεμέλια για βιομηχανικές, διαστημικές και υπολογιστικές εφαρμογές αιχμής.

Το νέο chip μνήμης του USC είναι ένα memristor κατασκευασμένο από μια τριστρωματική δομή: βολφράμιο (ως άνω ηλεκτρόδιο), οξείδιο του αφνίου (ως κεραμικό διηλεκτρικό) και γραφένιο (ως κάτω στρώμα). Το γραφένιο λειτουργεί ως αδιαπέραστο φράγμα που εμποδίζει τα άτομα βολφραμίου να διαπεράσουν το κεραμικό στρώμα λόγω θερμότητας, αποτρέποντας έτσι το βραχυκύκλωμα της συσκευής και επιτρέποντας τη σταθερή λειτουργία στους 700°C με τάση μόλις 1.5V.

Βασικά τεχνικά δεδομένα αντοχής

Διατήρηση δεδομένων: Πάνω από 50 ώρες στους 700°C χωρίς ανάγκη ανανέωσης.

Αντοχή κύκλων: Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο κύκλοι εγγραφής/διαγραφής στις μέγιστες θερμοκρασίες.

Ταχύτητα απόκρισης: Διαβάζει και γράφει δεδομένα σε κλίμακα δεκάδων nanoseconds.

Ενεργειακή κατανάλωση: Απαιτεί ελάχιστη τάση (1.5 Volts) για την εκτέλεση λειτουργιών.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του τεχνολογικού άλματος, απαιτείται η ανάλυση της συμπεριφοράς των συμβατικών μικροεπεξεργαστών υπό ακραίες θερμικές πιέσεις. Όταν ένα τυπικό chip εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες, η αυξημένη κινητική ενέργεια αναγκάζει τα άτομα των μεταλλικών ηλεκτροδίων να αποκολληθούν. Αυτά τα άτομα μεταναστεύουν αργά μέσα από τα μονωτικά υλικά της συσκευής. Σύντομα, σχηματίζουν μια μόνιμη αγώγιμη γέφυρα μεταξύ των δύο ηλεκτροδίων. Το αποτέλεσμα είναι ένα καταστροφικό βραχυκύκλωμα που κλειδώνει τη συσκευή στην ενεργή (ON) κατάσταση, καθιστώντας την άχρηστη.

Οι ερευνητές του USC διαπίστωσαν πως η ενσωμάτωση του γραφενίου διακόπτει αυτή τη διαδικασία. Το γραφένιο, ένα υλικό που αποτελείται από ένα μονοατομικό επίπεδο ατόμων άνθρακα, διαθέτει εξαιρετικά ισχυρούς ομοιοπολικούς δεσμούς. Όταν τα άτομα βολφραμίου κατευθύνονται προς το κάτω ηλεκτρόδιο εξαιτίας της θερμότητας, συγκρούονται με το στρώμα γραφενίου. Εκεί, αδυνατούν να προσδεθούν χημικά ή να το διαπεράσουν. Ελλείψει σταθερού σημείου επαφής, τα άτομα διασκορπίζονται, η αγώγιμη γέφυρα δεν ολοκληρώνεται ποτέ, και το βραχυκύκλωμα αποτρέπεται οριστικά.

Η επιλογή του βολφραμίου ως ανώτερου ηλεκτροδίου δεν έγινε τυχαία. Το βολφράμιο κατέχει το υψηλότερο σημείο τήξης από όλα τα γνωστά χημικά στοιχεία, φτάνοντας τους 3.422°C. Το μονωτικό υλικό στο κέντρο, το οξείδιο του αφνίου, χρησιμοποιείται ήδη ευρέως στην κατασκευή σύγχρονων ημιαγωγών, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία παραγωγής της νέας συσκευής συμβατή με τις υπάρχουσες βιομηχανικές υποδομές. Ο συνδυασμός αυτών των ανθεκτικών υλικών με τις αποτρεπτικές ιδιότητες του γραφενίου δημιουργεί ένα σύστημα με πρωτοφανή θερμική σταθερότητα.

Η αντοχή του συγκεκριμένου memristor ξεπερνά κατά πολύ τις απαιτήσεις των καταναλωτικών ηλεκτρονικών. Η δημιουργία του απαντά σε συγκεκριμένα τεχνικά αιτήματα βιομηχανιών αιχμής που απαιτούν λειτουργικότητα σε εχθρικά περιβάλλοντα.

Η επιφάνεια της Αφροδίτης έχει μέση θερμοκρασία 475°C, θερμότητα επαρκή για να λιώσει μόλυβδο. Κάθε lander που έχει προσεδαφιστεί εκεί μέχρι σήμερα έχει καταστραφεί μέσα σε λίγες ώρες, ακριβώς λόγω της κατάρρευσης των ηλεκτρονικών της συστημάτων. Το νέο chip επιτρέπει το σχεδιασμό υπολογιστών πλοήγησης και καταγραφής δεδομένων που μπορούν να επιβιώσουν για μήνες στο σκληρό περιβάλλον της Αφροδίτης. Γεωθερμική Ενέργεια και Εξορύξεις: Τα τρυπάνια βαθιάς διάτρησης έρχονται αντιμέτωπα με θερμοκρασίες άνω των 300°C στο εσωτερικό του φλοιού της Γης. Οι αισθητήρες και τα υπολογιστικά συστήματα που τοποθετούνται στις κεφαλές των γεωτρύπανων απαιτούν έως σήμερα ογκώδη συστήματα ψύξης. Ένα chip ανθεκτικό στους 700°C επιτρέπει την απευθείας τοποθέτηση αισθητήρων τηλεμετρίας χωρίς επιπλέον προστασία.

Βιομηχανία Οχημάτων: Οι σύγχρονοι κινητήρες και τα συστήματα εξάτμισης φτάνουν εύκολα τους 125°C - 150°C. Μια ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECU) που μπορεί να λειτουργήσει άνετα στους 700°C, είναι πρακτικά άφθαρτη στις συνθήκες ενός οχήματος, αυξάνοντας δραματικά την αξιοπιστία και μειώνοντας τις ανάγκες για απαγωγή θερμότητας.

Ένα από τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά του νέου chip είναι η φύση του ως memristor. Αντίθετα με τη συμβατική μνήμη (RAM) ή τους επεξεργαστές (CPU) που διαχωρίζουν την αποθήκευση από την επεξεργασία, τα memristors μπορούν να κάνουν και τα δύο ταυτόχρονα στο ίδιο φυσικό σημείο. Αυτή η αρχιτεκτονική μιμείται τον τρόπο λειτουργίας των συνάψεων του ανθρώπινου εγκεφάλου και ονομάζεται νευρομορφικός υπολογισμός.

Ο καθηγητής Joshua Yang, επικεφαλής της έρευνας, έχει ήδη συνιδρύσει τη νεοφυή εταιρεία TetraMem, η οποία επικεντρώνεται στην εμπορική εκμετάλλευση αυτών των αρχιτεκτονικών για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Οι servers που τρέχουν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) απαιτούν τεράστια ποσά ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας μετατρέπεται σε θερμότητα. Chips που δεν υποβαθμίζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπουν την αύξηση της πυκνότητας των διακομιστών στα data centers, μηδενίζοντας παράλληλα τα λειτουργικά κόστη που αφορούν τα πολύπλοκα συστήματα υδρόψυξης.