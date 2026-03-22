Έσοδα 900 εκατ. δολαρίων για την Apple από εφαρμογές AI το 2025

Σύνοψη

Η Apple κατέγραψε σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια το 2025 αποκλειστικά από τις προμήθειες (15-30%) που επιβάλλει σε third-party εφαρμογές AI στο App Store.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων προήλθε από τις in-app αγορές και τις μηνιαίες συνδρομές σε δημοφιλή εργαλεία όπως το ChatGPT της OpenAI και άλλες generative AI εφαρμογές εικόνας και βίντεο.

Η εταιρεία αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται να κερδίσει την κούρσα της ανάπτυξης AI μοντέλων (όπως με το Apple Intelligence), αρκεί να λειτουργεί ως το βασικό σημείο διανομής και χρέωσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις αναλύσεις της Wall Street Journal, το 2025 η Apple σημείωσε έσοδα σχεδόν 900 εκατομμυρίων δολαρίων αποκλειστικά από εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό το ποσό προήλθε από τις προμήθειες 15% έως 30% που επιβάλλει το App Store σε συνδρομητικές υπηρεσίες τρίτων, όπως το ChatGPT, επιβεβαιώνοντας την υψηλή κερδοφορία του οικοσυστήματός της.

Η δημοσίευση αυτών των οικονομικών στοιχείων αποκαλύπτει την πραγματική στρατηγική της εταιρείας όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ενώ ολόκληρος ο τεχνολογικός κλάδος επενδύει δισεκατομμύρια σε υποδομές server, κάρτες γραφικών και έρευνα για την εκπαίδευση Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs), η Apple εφαρμόζει μια πολύ πιο ασφαλή και άμεσα κερδοφόρα μέθοδο: λειτουργεί ως ο απόλυτος διαχειριστής των ψηφιακών διοδίων.

Η κυριαρχία του συνδρομητικού μοντέλου στο App Store

Η έκρηξη των εφαρμογών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI) δεν άλλαξε απλώς τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα smartphones τους, αλλά μετασχημάτισε ριζικά την οικονομία του App Store. Εφαρμογές που προσφέρουν προηγμένα chatbots, αυτοματοποιημένη επεξεργασία φωτογραφιών, δημιουργία βίντεο μέσω κειμένου και εργαλεία προσωπικής παραγωγικότητας, βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στο μοντέλο της μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής.

Όταν ένας χρήστης iPhone αποφασίσει να αναβαθμίσει τον λογαριασμό του στο ChatGPT, το Claude ή σε δημοφιλή AI photo editors μέσα από την ίδια την εφαρμογή, το οικοσύστημα πληρωμών της Apple (In-App Purchases) ενεργοποιείται αυτόματα. Βάσει των πάγιων κανόνων του App Store, η Apple παρακρατεί το 30% των εσόδων για τον πρώτο χρόνο της συνδρομής και το 15% για κάθε επόμενο συνεχόμενο έτος. Τα 900 εκατομμύρια δολάρια που υπολογίζεται ότι συγκεντρώθηκαν το 2025 αποτελούν καθαρό κέρδος που προστίθεται στον τομέα των Υπηρεσιών (Services) της εταιρείας, έναν τομέα που παρουσιάζει συνεχή και επιθετική ανάπτυξη τα τελευταία οικονομικά τρίμηνα.

Η στρατηγική έναντι του Apple Intelligence

Τα δεδομένα αυτά δίνουν απαντήσεις και σε ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα των αναλυτών: Γιατί η Apple φάνηκε να καθυστερεί την πλήρη, παγκόσμια και απρόσκοπτη διάθεση του δικού της Apple Intelligence; Η απάντηση κρύβεται στη διαχείριση ρίσκου. Η εταιρεία δεν βιάστηκε να λανσάρει αποκλειστικά δικά της επί πληρωμή LLMs, διότι κερδίζει ήδη τεράστια ποσά από την εργασία και το ρίσκο άλλων εταιρειών.

Αντί να χρεώνει απευθείας τους χρήστες για την πρόσβαση στη δική της τεχνητή νοημοσύνη, ενσωμάτωσε τρίτους παρόχους (όπως την OpenAI) σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, γνωρίζοντας πως η αύξηση της χρήσης θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περισσότερες In-App συνδρομές. Πρόκειται για μια επίδειξη της ισχύος που διαθέτει το iOS. Ο προγραμματιστής ή η εταιρεία AI αναλαμβάνει το λειτουργικό κόστος των API calls και την υπολογιστική ισχύ των cloud servers, ενώ η Apple απλώς παρέχει την πλατφόρμα διανομής και εξασφαλίζει το περιθώριο κέρδους της.

Με τη ματιά του Techgear

Αναλύοντας τα στοιχεία της WSJ, γίνεται απολύτως σαφές ότι η πραγματική επιτυχία της Apple δεν κρίνεται από το πόσο "έξυπνη" είναι η Siri, αλλά από την απόλυτη κυριαρχία της στο κανάλι διανομής. Ενώ παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του Apple Intelligence στις συσκευές μας (και ειδικά τα ζητήματα συμβατότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η Apple αθόρυβα έχει στήσει μια μηχανή παραγωγής μετρητών.

Το ποσό των 900 εκατομμυρίων δολαρίων είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Αν υπολογίσουμε ότι οι εφαρμογές αυτές βρίσκονται ακόμη στα πρώτα στάδια ωρίμανσης τους, η στρατηγική του "AI Tax" αποδεικνύεται η πιο κερδοφόρα κίνηση στην οποία θα μπορούσε να προβεί η εταιρεία.

Απομένει να δούμε εάν οι ρυθμιστικές αρχές σε ΗΠΑ και ΕΕ, οι οποίες ήδη εξετάζουν εξονυχιστικά τις μονοπωλιακές πρακτικές του App Store, θα επιχειρήσουν να θέσουν φρένο σε αυτό το ανεξέλεγκτο ρεύμα εσόδων τα επόμενα χρόνια.