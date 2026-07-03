Εξωπλανήτης GJ 3378b: Ανακάλυψη νέας «Υπερ-Γης» σε απόσταση μόλις 25 ετών φωτός

Σύνοψη

Αστρονόμοι του Πανεπιστημίου UC Irvine εντόπισαν τον εξωπλανήτη GJ 3378b σε απόσταση 25 ετών φωτός από τη Γη, στο εσωτερικό του Γαλαξία μας.

Ο πλανήτης χαρακτηρίζεται ως «Υπερ-Γη» (Super-Earth), διαθέτοντας σχεδόν διπλάσιο μέγεθος από τον πλανήτη μας.

Βρίσκεται εντός της κατοικήσιμης ζώνης του μητρικού του άστρου, λαμβάνοντας το 90% της ακτινοβολίας που δέχεται η Γη από τον Ήλιο, γεγονός που ευνοεί τη διατήρηση υγρού νερού.

Η παρατήρηση έγινε με τη χρήση των προηγμένων φασματομέτρων HPF (στο Τέξας) και NEID (στην Αριζόνα).

Το κρίσιμο ερώτημα παραμένει η ύπαρξη και η σύσταση της ατμόσφαιράς του, ένα ζήτημα που θα κληθεί να διερευνήσει το διαστημικό τηλεσκόπιο Habitable Worlds Observatory κατά τη δεκαετία του 2040.

Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Irvine (UC Irvine) προχώρησε στη δημοσίευση μιας εξαιρετικά σημαντικής ανακάλυψης στο επιστημονικό περιοδικό The Astrophysical Journal. Αντικείμενο της μελέτης είναι ο εξωπλανήτης GJ 3378b. Αν και η απόσταση των 25 ετών φωτός φαίνεται τεράστια, στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν από τους κοντινότερους «γείτονες» του Ηλιακού μας Συστήματος, εάν αναλογιστούμε ότι ολόκληρος ο Γαλαξίας (Milky Way) έχει διάμετρο περίπου 100.000 ετών φωτός.

Η σπουδαιότητα της ανάλυσης έγκειται στα θεμελιώδη τροχιακά και μορφολογικά χαρακτηριστικά του πλανήτη, τα οποία τον τοποθετούν ψηλά στη λίστα των ουράνιων σωμάτων που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τα κατάλληλα χημικά δομικά στοιχεία για την ανάπτυξη ζωής.

Τεχνικά δεδομένα και φασματοσκοπική ανάλυση

Ο GJ 3378b κατατάσσεται στην κατηγορία των πλανητών τύπου «Super-Earth» (Υπερ-Γη). Ο συγκεκριμένος όρος της αστροφυσικής αναφέρεται σε εξωπλανήτες με μάζα και μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό της Γης, αλλά μικρότερο από τους παγωμένους γίγαντες του συστήματός μας (Ουρανός και Ποσειδώνας). Ειδικότερα, ο GJ 3378b διαθέτει διπλάσιο μέγεθος από τον πλανήτη μας. Παρότι πλανήτες τέτοιου μεγέθους απουσιάζουν από το Ηλιακό μας Σύστημα, τα στατιστικά δεδομένα των τελευταίων ετών δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά κοινοί σε άλλα αστρικά συστήματα του Γαλαξία.

Για την ταυτοποίηση και την καταγραφή των δεδομένων του, η ερευνητική ομάδα βασίστηκε σε δύο κορυφαία επίγεια όργανα παρατήρησης:

Habitable-zone Planet Finder (HPF): Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο φασματόμετρο εγκατεστημένο στο τηλεσκόπιο Hobby-Eberly (HET) του Αστεροσκοπείου McDonald στο Τέξας. Το HPF σχεδιάστηκε αυστηρά για να ανιχνεύει σήματα πλανητών χαμηλής μάζας που περιφέρονται γύρω από ψυχρά άστρα (ερυθρούς νάνους), αναλύοντας το εγγύς υπέρυθρο φάσμα.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο φασματόμετρο εγκατεστημένο στο (HET) του Αστεροσκοπείου McDonald στο Τέξας. Το HPF σχεδιάστηκε αυστηρά για να ανιχνεύει σήματα πλανητών χαμηλής μάζας που περιφέρονται γύρω από ψυχρά άστρα (ερυθρούς νάνους), αναλύοντας το εγγύς υπέρυθρο φάσμα. NEID Spectrometer: Εγκατεστημένο στο τηλεσκόπιο WIYN (διαμέτρου 3,5 μέτρων) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Kitt Peak της Αριζόνα. Το NEID προσφέρει μετρήσεις ακτινικής ταχύτητας ασύγκριτης ακρίβειας. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον υπολογισμό της μάζας ενός πλανήτη μετρώντας τη βαρυτική έλξη που ασκεί στο άστρο του, γεγονός που προκαλεί μια ανεπαίσθητη μετατόπιση του αστρικού φωτός λόγω του φαινομένου Doppler.

Η σύμπραξη αυτών των δύο εργαλείων επέτρεψε τον οριστικό υπολογισμό των τροχιακών παραμέτρων του GJ 3378b. Το πρόγραμμα διεξήχθη με χρηματοδότηση από το National Science Foundation και τη NASA (μέσω της πρωτοβουλίας Interdisciplinary Consortia for Astrobiology Research).

Η κατοικήσιμη ζώνη και το φαινόμενο της «Κοσμικής Ακτογραμμής»

Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο του GJ 3378b είναι η σταθερή τροχιά του, η οποία τον τοποθετεί απόλυτα εντός της κατοικήσιμης ζώνης (Goldilocks zone) του άστρου του. Πρόκειται για την ακριβή απόσταση όπου η θερμοκρασία είναι κατάλληλη ώστε το νερό να μπορεί να παραμείνει σε υγρή μορφή στην επιφάνεια του βραχώδους πυρήνα, αποφεύγοντας τόσο την απόλυτη εξάτμιση όσο και το ολοκληρωτικό πάγωμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Robertson, ο GJ 3378b λαμβάνει περίπου το 90% της αστρικής ακτινοβολίας που λαμβάνει η Γη από τον Ήλιο, τοποθετώντας τον στο απόλυτο θεωρητικό κέντρο ισορροπίας.

Το μεγαλύτερο μυστήριο αφορά το αν ο πλανήτης διαθέτει ατμόσφαιρα, καθώς ο GJ 3378b βρίσκεται ακριβώς στα όρια της λεγόμενης «Κοσμικής Ακτογραμμής». Πρόκειται για ένα κρίσιμο όριο όπου η υψηλή ροή υπεριώδους (UV) και ακτινοβολίας Χ (X-ray) από το μητρικό άστρο επηρεάζει καθοριστικά τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Όταν ένα ουράνιο σώμα δεν διαθέτει ισχυρό μαγνητικό πεδίο και εκτίθεται έντονα στον αστρικό άνεμο, τα σωματίδια της ατμόσφαιράς του υπερθερμαίνονται και διαφεύγουν μόνιμα στο κενό του διαστήματος. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πλανήτης Άρης διότι ενώ στο παρελθόν διέθετε πυκνή ατμόσφαιρα που συγκρατούσε λίμνες και ποτάμια, τελικά την έχασε σχεδόν ολοκληρωτικά εξαιτίας των ηλιακών ανέμων.

Όπως επισημαίνει η ομάδα, ένα ελάχιστο προστατευτικό στρώμα είναι απολύτως απαραίτητο. Αν αναλογιστούμε τη Γη ως ένα μήλο, η ατμόσφαιρα της αντιστοιχεί μόλις στο πάχος της φλούδας του. Αυτό το μικρό κλάσμα όγκου αρκεί για να δημιουργήσει την απαραίτητη επιφανειακή πίεση ώστε το νερό να μη μετατρέπεται άμεσα σε αέριο, παρέχοντας παράλληλα τη στοιχειώδη θωράκιση απέναντι στην καταστροφική κοσμική ακτινοβολία.

Ο ρόλος του Habitable Worlds Observatory

Τα τωρινά οπτικά και ραδιοτηλεσκόπια παρέχουν δεδομένα μετρήσεων αλλά αδυνατούν να αναλύσουν λεπτομερώς τη χημική σύσταση ατμοσφαιρών σε τόσο μικρούς, βραχώδεις στόχους. Η αναζήτηση βιοϋπογραφών, δηλαδή δείκτες όπως το οξυγόνο, το μεθάνιο ή άλλες ενώσεις που ίσως καταδεικνύουν βιολογική δραστηριότητα, απαιτεί εξοπλισμό νέας γενιάς.

Αυτή η αποστολή έχει ανατεθεί στο επερχόμενο Habitable Worlds Observatory (HWO) της NASA, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στη δεκαετία του 2040. Το HWO έχει σχεδιαστεί με κύριο στόχο τη λήψη άμεσων εικόνων εξωπλανητών παρόμοιων με τη Γη και τη φασματοσκοπική χαρτογράφηση των ατμοσφαιρών τους. Η ύπαρξη του GJ 3378b στον κατάλογο παρέχει στους επιστήμονες έναν έτοιμο, κορυφαίας προτεραιότητας στόχο.