Ευκολότερες συναλλαγές με νέα άυλη χρεωστική κάρτα Visa στο Viber Pay

Η Visa, παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές, και η Rakuten Viber, μία από τις πιο αξιόπιστες και δημοφιλείς εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων στον κόσμο, ανακοίνωσαν σήμερα στρατηγική συνεργασία που θα ενισχύσει το Viber Pay. To ψηφιακό πορτοφόλι που βρίσκεται ενσωματωμένο στην εφαρμογή Viber εμπλουτίζεται με την προσθήκη μιας άυλης χρεωστικής κάρτας Visa για τους χρήστες της εφαρμογής στην Ελλάδα και την Κύπρο. Η συνεργασία θα ενδυναμώσει την εφαρμογή Viber για τους καταναλωτές, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια και απρόσκοπτη λειτουργικότητα στις πληρωμές στην πλατφόρμα μέσω της υπηρεσίας Visa Direct.

Η νέα κάρτα παρέχει στους χρήστες του Viber Pay στην Ελλάδα και την Κύπρο έναν απλό και ασφαλή τρόπο για διαδικτυακές αγορές και διαχείριση των καθημερινών τους εξόδων μέσω του Viber Pay. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για διεθνείς συναλλαγές όπου γίνεται δεκτή η Visa, προσφέροντας στους χρήστες την ελευθερία να πληρώνουν σε παγκόσμια κλίμακα.

Με τη νέα άυλη κάρτα, οι κάτοχοι πορτοφολιού Viber έχουν πλέον έναν απρόσκοπτο και ασφαλή τρόπο για να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές χωρίς να χρειάζονται φυσική κάρτα ή τραπεζικό λογαριασμό. Επιπλέον, η γρήγορη μεταφορά χρημάτων μέσω Visa Direct θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσω του Viber Pay στο προσεχές μέλλον.

Η Sevi Vassileva, Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της Visa για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και το Ισραήλ, ανέφερε: «Η κυκλοφορία της άυλης χρεωστικής κάρτας Visa στο Viber Pay σηματοδοτεί μια συναρπαστική εξέλιξη στις ψηφιακές πληρωμές για τους Έλληνες και τους Κύπριους καταναλωτές. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των σημερινών χρηστών που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία, παρέχουμε την άνεση, ταχύτητα και ασφάλεια που περιμένουν σε κάθε συναλλαγή, χάρη στο αξιόπιστο παγκόσμιο δίκτυο και την εμπειρία της Visa στις ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές. Μαζί με το Viber, δεσμευόμαστε να ενδυναμώσουμε τους χρήστες στην Ελλάδα και την Κύπρο με πιο προσβάσιμες, αξιόπιστες και απρόσκοπτες λύσεις πληρωμών που ενσωματώνονται με ευκολία στην καθημερινότητά τους».

Ο Ritesh Shah, GM of Fintech της Rakuten Viber, σχολίασε: «Οι άνθρωποι θέλουν οι πληρωμές να είναι τόσο εύκολες όσο η ανταλλαγή μηνυμάτων. Η νέα μας άυλη χρεωστική κάρτα Visa στην Ελλάδα και την Κύπρο τους προσφέρει τα εξής: έναν μοναδικό αριθμό κάρτας που διατηρεί τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού κρυφά, ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο για κάθε αγορά και τη δυνατότητα παγώματος, ξεπαγώματος ή διαγραφής της κάρτας σε δευτερόλεπτα, με το 3D Secure για περισσότερη ξεγνοιασιά. Έτσι, αναβαθμίζουμε το Viber σε ένα super app που κάνει τη ζωή των χρηστών ευκολότερη και φέρνει αξιόπιστες, καθημερινές υπηρεσίες σε ένα μέρος.»

Η συνεργασία αναπτύσσεται πάνω στις υπάρχουσες δυνατότητες του Viber Pay, συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν μεταφορών χρημάτων μεταξύ ατόμων και του Viber Pay Rewards. Εδραιώνει τη θέση του Viber ως super app, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες - από την επικοινωνία με φίλους και συγγενείς έως τη διαχείριση των οικονομικών. Η νέα ενημερωμένη έκδοση του πορτοφολιού υποστηρίζεται από τον νέο συνεργάτη της Viber, την Paynetics, έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό πάροχο embedded finance, χάρη στην πλήρη υποδομή ηλεκτρονικού χρήματος που διαθέτει.

Η άυλη κάρτα θα διατεθεί σταδιακά σε όλους τους χρήστες της εφαρμογής Viber στην Ελλάδα και την Κύπρο μέσα τις επόμενες εβδομάδες, ξεκινώντας από σήμερα. Για να έχουν πρόσβαση στο Viber Pay και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις βελτιωμένες λειτουργίες, όλοι οι χρήστες της εφαρμογής Viber, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διαθέτουν ήδη πορτοφόλι Viber Pay, θα πρέπει να ενημερώσουν την εφαρμογή Viber στην τελευταία έκδοση και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα, καθώς και στη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία, την Εσθονία, την Κύπρο και τη Γερμανία, κάνοντας τις απρόσκοπτες πληρωμές διαθέσιμες σε όλους.

Οι χρήστες του Viber μπορούν να ανοίξουν ένα πορτοφόλι Viber Pay ή να ενημερώσουν το υπάρχον πορτοφόλι τους ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο από την κινητή τους συσκευή