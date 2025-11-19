AI Link Summary: Τι κάνει η νέα λειτουργία που έρχεται στο Viber

Η Rakuten Viber ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία της νέας λειτουργίας AI Link Summary, ενός εργαλείου που κάνει τις συνομιλίες πιο γρήγορες και αποδοτικές. Η λειτουργία αυτή δημιουργεί αυτόματα μια σύντομη περίληψη για κάθε μη ιδιωτικό σύνδεσμο που μοιράζεται κάποιος στη συνομιλία, ώστε να καταλαβαίνετε αμέσως τα βασικά σημεία ενός άρθρου ή μιας ιστοσελίδας χωρίς να χρειάζεται να φύγετε από το chat.

Το Viber είναι η πρώτη πλατφόρμα αποστολής μηνυμάτων που λανσάρει παγκοσμίως σύνοψη συνδέσμων τεχνητής νοημοσύνης.

Με το AI Link Summary, μόλις κάποιος στείλει έναν σύνδεσμο, εσείς βλέπετε απευθείας μέσα στο Viber μια σύντομη και κατανοητή περίληψη – είτε για μακροσκελές άρθρο, ανάρτηση σε blog ή κάποια αναφορά. Η λειτουργία περιλαμβάνει και αυτόματη μετάφραση: αν, για παράδειγμα, η γλώσσα της εφαρμογής σας είναι τα Ελληνικά και σας στείλουν σύνδεσμο στα Αγγλικά, η περίληψη θα εμφανιστεί στα Ελληνικά.

Η νέα λειτουργία είναι δωρεάν και διαθέσιμη ήδη σε όλους τους χρήστες του Viber παγκοσμίως, σε όλους τους τύπους συνομιλιών: ατομικά chats, γκρουπ, κοινότητες και κανάλια. Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται μόνο τον ίδιο τον σύνδεσμο και δεν έχει καμία πρόσβαση στα ιδιωτικά σας μηνύματα. Όλες οι ιδιωτικές συνομιλίες στο Viber παραμένουν πλήρως προστατευμένες με end-to-end κρυπτογράφηση από προεπιλογή. Η περίληψη που δημιουργείται είναι ορατή αποκλειστικά σε εσάς που την ζητάτε και δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη συνομιλία.

Το AI Link Summary αποτελεί το πιο πρόσφατο βήμα στη στρατηγική της Viber για ευρεία υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης. Το 2024 η εταιρεία είχε λανσάρει την AI Σύνοψη συνομιλίας, που συνοψίζει αυτόματα τα τελευταία μη αναγνωσμένα μηνύματα για να προλάβετε γρήγορα μεγάλες κουβέντες. Ακολουθούν και άλλες AI λειτουργίες στο άμεσο μέλλον, πάντα με στόχο να σας γλιτώνουμε χρόνο, να κάνουμε την καθημερινή επικοινωνία πιο έξυπνη και την εμπειρία σας ακόμα καλύτερη.

Η λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη παγκοσμίως και θα εμφανιστεί αυτόματα στην εφαρμογή σας τις επόμενες ημέρες. Εντάσσεται στην πρωτοβουλία Triple 20 του Ομίλου Rakuten, που στοχεύει στην αύξηση κατά 20% της αποδοτικότητας σε marketing, λειτουργίες και εξυπηρέτηση πελατών μέσω τεχνητής νοημοσύνης