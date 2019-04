Far Cry New Dawn: Ένα διαφορετικό post-apocalyptic περιβάλλον που μοιάζει με DLC για το Far Cry 5

Μετά από έναν μήνα ενασχόλησης με το Far Cry New Dawn, νομίζω ότι έφτασε ο καιρός να γράψουμε μερικά πράγματα με μεγαλύτερη “ασφάλεια” για το νέο παιχνίδι της δημοφιλούς σειράς της Ubisoft, το οποίο μας παραχώρησε η CD Media για τις ανάγκες αυτού του review (έκδοση PS4).

Όσοι έχετε ασχοληθεί γενικότερα με τη σειρά Far Cry, δε νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τίτλος της που δεν έχετε παίξει, ακόμη και τα πιο ιδιαίτερα “spin-offs” Far Cry Primal και Far Cry 3: Blood Dragon που επίσης κυκλοφόρησαν ως αυτόνομα games. Επομένως, δεν πιστεύω ότι κάποιος πραγματικός φίλος της σειράς θα αφήσει να περάσει έτσι το Far Cry New Dawn. Τώρα, εάν είναι καλό ή κακό αυτό μπορεί να το κρίνει ο καθένας μόνος του αφού το πιάσει στα χέρια του. Ας πάρουμε τα πράγματα, όμως, από την αρχή.

Το Far Cry New Dawn κυκλοφόρησε στις 15 Φεβρουαρίου 2019 για Xbox One, PS4 και Windows PC ως αυτόνομος τίτλος, παρά το γεγονός ότι πρακτικά αποτελεί sequel του περυσινού Far Cry 5. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην ίδια τοποθεσία (Hope County) μερικά χρόνια μετά τα γεγονότα που συνέβησαν στο τέλος του Far Cry 5, όταν η πόλη ισοπεδώθηκε από μια πυρηνική έκρηξη. Σε αντίθεση με ό,τι περιμένεις από ένα post-apocalyptic περιβάλλον, στην περίπτωση του Far Cry New Dawn ξεφεύγουμε από τα ερημικά τοπία τύπου Fallout ή Mad Max. Αντ’ αυτών, τα χρόνια έχουν περάσει, η φύση έχει πάρει την “εκδίκηση” της, η ζωή έχει επιστρέψει και ο κόσμος είναι γεμάτος ζωντανά, έντονα χρώματα.

Δειλά δειλά, έχουν αρχίσει να βγαίνουν στην επιφάνεια και όσοι επέζησαν της καταστροφής μέσα στα υπόγεια καταφύγια τους, προσπαθώντας να ορθοποδήσουν σε αυτό το “ρημαδιό” χτίζοντας νέες κοινότητες. Μία από αυτές είναι η Prosperity (Ευημερία) που περιμαζεύει όποιον θέλει να βοηθήσει στην αναγέννηση της Ανθρωπότητας. Όλα καλά, όλα ανθηρά μέχρι να εμφανιστούν οι “κακοί” του παιχνιδιού, οι Δίδυμες που ηγούνται μια συμμορίας που τρομοκρατεί τους επιζώντες, σκοτώνει, καίει και αρπάζει τους λιγοστούς διαθέσιμους πόρους, αλλά και να αποδειχθεί ότι στη φύση τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα, αφού έρχεσαι αντιμέτωπος με μεταλλαγμένα, πανίσχυρα και πολύ επιθετικά ζώα.

Η κύρια υπόθεση του Far Cry New Dawn είναι αρκετά μικρότερη σε σχέση με το Far Cry 5, αλλά υπάρχει πληθώρα δευτερευόντων αποστολών που γεμίζουν αρκετά τον gamer που θέλει να εμβαθύνει περισσότερο και όχι απλά να φτάσει στο τέλος. Αναλαμβάνεις τον ρόλο ενός ανώνυμου πρωταγωνιστή που τίθεσαι επικεφαλής τόσο για την εξέλιξη της κοινότητας Prosperity, όσο και για τον πόλεμο ενάντια στις Δίδυμες και τη συμμορία Highwaymen. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού θα πρέπει να αναβαθμίζεις και τα “καταστήματα” της Prosperity, καθώς και να κατασκευάζεις τον δικό σου εξοπλισμό, όπως για παράδειγμα στην αρχική αποστολή που φτιάχνεις έναν αυτοσχέδιο εκτοξευτήρα πριονιών που παρεμπιπτόντως είναι ιδιαίτερο ισχυρό παρά την “πρωτόγονη”, ίσως, ιδέα.

Όλος ο μηχανισμός με τον οποίο είναι στημένο το Far Cry New Dawn ουσιαστικά σε αναγκάζει να χαράξεις μια δική σου στρατηγική στο πως θα αντιμετωπίσεις τις αποστολές στον open-world κόσμο του και πραγματικά τα μικρά στοιχεία είναι αυτά που μετράνε περισσότερο. Για να το καταλάβετε καλύτερα, στις διάφορες δευτερεύουσες αποστολές μαζεύεις κομμάτια που στη συνέχεια καλείσαι να επεξεργαστείς για να δημιουργήσεις πιο ισχυρά όπλα. Αν δεν το κάνεις αυτό, θα χρειαστεί να τα βγάλεις πέρα με τα όπλα που αφήνουν πίσω τους αυτοί που σκοτώνεις, τα οποία είναι καλά για τις αρχικές αποστολές, αλλά όταν αρχίζουν να ζορίζουν τα πράγματα σου εύχομαι καλή τύχη αν δεν έχεις προνοήσει για να αναβαθμίσεις τα όπλα σου στο level 2 ή 3. Οι αποστολές για την ανεύρεση τέτοιων κομματιών είναι διασκορπισμένες στο χάρτη, αλλά γνωρίζεις εξαρχής τι θα βρεις εκεί. Να σημειώσω ότι έχει μεγάλη σημασία και η συλλογή χλωρίδας για να δημιουργείς φάρμακα που θα σου χρειαστούν για medkits και για να αναβιώνεις τους μισθοφόρους που σε βοηθούν. Εάν τα αγνοήσεις, κινδυνεύεις να μείνεις μόνος σου σε αρκετά δύσκολες αποστολές, καθώς και να ξεμείνεις από medkits. Σε γενικές γραμμές, οι μισθοφόροι είναι χρήσιμοι ως έναν βαθμό και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς μπορούν να σου φέρουν οχήματα στην περιοχή όπου βρίσκεσαι (π.χ. φορτηγά, μηχανές).

Σε ό,τι αφορά τις αναβαθμίσεις του εξοπλισμού, υπάρχουν οκτώ σταθμοί όπου στον καθένα κατασκευάζεται κάτι διαφορετικό (π.χ. γκαράζ, πάγκος εργαλείων, εργαστήριο πυροτεχνουργού). Αυτοί οι οκτώ σταθμοί μπορούν να αναβαθμιστούν τρεις φορές για να δημιουργήσεις ισχυρότερα εργαλεία και όπλα, ενώ όλοι τους απαιτούν βαρέλια αιθανόλης. Αυτά τα βρίσκεις στα 10 φυλάκια (outposts) που καλείσαι να απελευθερώσεις και εννοείται ότι μπορείς να επιστρέψεις και πάλι σε αυτά μετά την πρώτη φορά για να το επαναλάβεις, αλλά με μεγαλύτερη δυσκολία. Τα 10 φυλάκια έχουν τρία επίπεδα δυσκολίας και προφανώς όσο ανεβαίνει το επίπεδο, τόσο μεγαλύτερο είναι το βραβείο σε αιθανόλη. Υπάρχουν και συγκεκριμένες τοποθεσίες με “θησαυρούς” που κρύβουν αιθανόλη και πολύ πιο ισχυρά όπλα που θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις πιο εύκολα μελλοντικές δύσκολες αποστολές. Σε μία από αυτές τις τοποθεσίες αφού ξεμπερδεύεις από τους Highwaymen βαράς έναν καμπανάκι και…σε παίρνει στο κυνήγι μια μεταλλαγμένη αρκούδα. Αν νομίζετε ότι ήταν εύκολο να βγει από τη μέση η αρκούδα, τα λέμε όταν φτάσατε εκεί…

Όπως αντιλαμβάνεστε, πέρα από τη βασική υπόθεση η Ubisoft έχει δώσει βάρος στα ψευτο RPG στοιχεία που εμπλουτίζουν την εμπειρία του gamer, αρκεί φυσικά να έχεις όρεξη να ασχοληθείς. Κάποιοι βαριούνται όλο αυτό το πήγαινε-έλα, αλλά προσωπικά είδα τον κόσμο του Far Cry New Dawn να με αποζημιώνει με τα τοπία και τη διαρκή αίσθηση κινδύνου από το πουθενά, οπότε δεν το βρήκα καθόλου βαρετό. Θα διαπιστώσετε, επίσης, ότι πολλές αποστολές γίνονται διαθέσιμες μόνο αφότου έχεις αναβαθμίσει κάποια από τα “καταστήματα” της Prosperity, οι οποίες με τη σειρά τους είναι αρκετά πιο δύσκολες και απαιτούν εξοπλισμού μεγαλύτερου level για να είναι εφικτή ή έστω πιο εύκολη η ολοκλήρωση τους. Το Crafting, λοιπόν, αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο του Far Cry New Dawn, άσχετα αν στην αρχή δεν είναι τόσο εμφανές.

Εδώ να αναφέρω και κάτι σημαντικό. Εάν έχεις όρεξη να ξοδέψεις έξτρα χρήματα, τότε μπορείς να αποφύγεις πολύ από τον κόπο αγοράζοντας απευθείας τα όπλα, κάτι που η Ubisoft δεν χάνει ευκαιρία να στο θυμίζει…Το παιχνίδι, ωστόσο, βγαίνει χωρίς να ξοδέψεις ούτε σεντ.

Σχετικά με τις κύριες αποστολές, στην πλειοψηφία τους γίνεται ένας χαμούλης με πιστολίδια και το κλασικό, αγαπημένο στυλ του Far Cry. Ειδικά από τα μισά του παιχνιδιού και έπειτα θα αποζημιωθείτε με αρκετά απαιτητικές αποστολές. Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισμένες που καλείσαι να τις βγάλεις χωρίς να ρίξεις σφαίρα, όπως αυτή που είσαι φυλακισμένος και πρέπει να δραπετεύσεις χωρίς να αφήσεις ίχνη πίσω σου ή αυτή που μονομαχείς χωρίς να επιτρέπονται όπλα, αλλά και αυτή όπου λύνεις γρίφους.

Τώρα, αν περιμένετε κάτι πιο βαθύ για την “κακία” των Διδύμων και των Highwaymen, τζάμπα περιμένετε. Δεν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για την ύπαρξη μιας ομάδας που τρομοκρατεί και καταστρέφει οτιδήποτε καλό πάει να συμβεί σε μια περιοχή μετά από έναν πυρηνικό όλεθρο. Για ποιο λόγο θέλουν την αιθανόλη; Γιατί δεν συμμετέχουν στην προσπάθεια των επιζώντων για να στήσουν ξανά μια κοινωνία; Γιατί υπάρχουν ακόμη απομεινάρια και ακόλουθοι της αίρεσης Eden’s Gate (εδώ πραγματικά WTF); ΟΚ, σε γενικές γραμμές τα παιχνίδια της σειράς Far Cry δεν φημίζονται και για το ιδιαίτερα πλούσιο σενάριο τους, αλλά κάπου έπρεπε η Ubisoft να δώσει έναν στόχο και για τους αντιπάλους.

Όπως και να 'χει, το Far Cry New Dawn δεν παύει να είναι ένα καλά δομημένο παιχνίδι με εξαιρετικά γραφικά, άρτιο gameplay με προσθήκη στοιχείων RPG και καλή σχέση “επαναληψιμότητας” που σίγουρα θα διασκεδάσει τον gamer για πολλές ώρες. Θα μπορούσε να είναι απλά ένα DLC για το Far Cry 5, αλλά ούτως ή άλλως η τιμή του κινείται σε πολύ πιο χαμηλά επίπεδα από τα AAA games της αγοράς και μπορεί ο καθένας να το προσθέσει στη συλλογή του χωρίς πολλή σκέψη.































































































































