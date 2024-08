Fatal Fury: City Of The Wolves, νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας για το fighter της SNK

Κατά τη διάρκεια του Gamescom Opening Night Live, η SNK παρουσίασε το τελευταίο trailer για το επερχόμενο Fatal Fury: City Of The Wolves. Μαζί με λεπτομέρειες σχετικά με τα νέα modes και τα χαρακτηριστικά προσαρμογής, το trailer αποκάλυψε ότι το City Of The Wolves θα γίνει διαθέσιμο για τους gamers στις 24 Απριλίου 2025.

Το νέο παιχνίδι Fatal Fury θα διαθέτει 17 χαρακτήρες στο βασικό του ρόστερ, ενώ άλλοι πέντε θα έρθουν ως DLC μετά την κυκλοφορία του Season Pass 1. Μία από τις σημαντικότερες νέες λειτουργίες που παρουσιάζονται στο trailer είναι το Episodes Of South Town, μια σόλο λειτουργία τύπου RPG, όπου οι παίκτες επιλέγουν έναν χαρακτήρα και στη συνέχεια παίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις σε όλη τη South Town. Κάθε μάχη θα έχει μοναδικές συνθήκες και ολοκληρώνοντας κάθε αγώνα θα κερδίζετε XP και νέες ικανότητες για τον επιλεγμένο μαχητή.

Οι επιλογές προσαρμογής αποκαλύφθηκαν επίσης για πρώτη φορά, οι οποίες δεν καλύπτουν μόνο τις εμφανίσεις των μαχητών, αλλά και το soundtrack του παιχνιδιού σε ορισμένες λειτουργίες. Σε κάθε μαχητή μπορεί να αντιστοιχιστεί η στολή, το χρώμα και το μοτίβο της επιλογής του παίκτη, με ορισμένα μοτίβα να ξεκλειδώνονται με την πρόοδο στο Episode Of South Town, ενώ μουσική από ολόκληρο το franchise του Fatal Fury θα είναι διαθέσιμη για να ακούσετε στο παιχνίδι.

Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν τους νέους μηχανισμούς μάχης Rev System, το Arcade Mode και το νέο Smart Style σύστημα ελέγχου για αρχάριους παίκτες. Εν τω μεταξύ, η online εμπειρία θα περιλαμβάνει rollback netcode για λιγότερη καθυστέρηση κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς και cross-platform play ώστε οι παίκτες να μην περιορίζονται σε παίκτες στην πλατφόρμα της επιλογής τους.

Το Fatal Fury: City Of The Wolves κυκλοφορεί στις 24 Απριλίου 2025 για Xbox Series X|S, PlayStation 5 και PC.