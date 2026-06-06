Final Fantasy VII Revelation: Η τριλογία ολοκληρώνεται την άνοιξη του 2027

Η παρουσίαση του Summer Game Fest 2026 αποτέλεσε το πεδίο αποκαλύψεων για ένα από τα πλέον αναμενόμενα games της τρέχουσας δεκαετίας. Η Square Enix άνοιξε τα χαρτιά της, δίνοντας στη δημοσιότητα τα πρώτα πλάνα από το κλείσιμο της επικής τριλογίας της με το Final Fantasy VII Revelation. Το παιχνίδι ακολουθεί τα Remake (2020) και Rebirth (2024), αναλαμβάνοντας το βαρύ φορτίο να ολοκληρώσει μια ιστορία που ξεκίνησε το 1997 και επαναπροσδιορίστηκε πλήρως για τις σύγχρονες πλατφόρμες.

Η μεγαλύτερη είδηση, ωστόσο, δεν αφορά τον τίτλο ή το περιεχόμενο, αλλά την επιθετική αλλαγή στρατηγικής της ιαπωνικής εταιρείας όσον αφορά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Το Final Fantasy VII Revelation θα κυκλοφορήσει επίσημα την άνοιξη του 2027 και μάλιστα ταυτόχρονα χωρίς καμία χρονική αποκλειστικότητα, σε PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S και το Nintendo Switch 2.

Η μετάβαση από το Rebirth στο Revelation υπόσχεται μια δραστική αλλαγή στην κλίμακα του κόσμου. Σύμφωνα με τα gameplay πλάνα που προβλήθηκαν, η εξερεύνηση δεν περιορίζεται πλέον σε εκτεταμένες, αλλά διακριτές ζώνες. Η προσθήκη του αερόπλοιου Highwind μεταβάλλει ριζικά την οπτική του παίκτη, επιτρέποντας την εναέρια περιήγηση πάνω από τον χάρτη της Gaia σε πραγματικό χρόνο. Ο τεχνικός τομέας αναλαμβάνει το δύσκολο έργο του ομαλού streaming των περιβαλλόντων χωρίς οθόνες φόρτωσης, αξιοποιώντας στο έπακρο τους SSD NVMe των σύγχρονων συστημάτων.

Στο πεδίο της μάχης, η ομάδα μεγαλώνει. Οι Cid Highwind και Vincent Valentine αφήνουν τον ρόλο των απλών συνοδών που είχαν προηγουμένως και ενσωματώνονται πλήρως στο σύστημα ATB. Οι παίκτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να εναλλάσσουν άμεσα τους χαρακτήρες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, να χρησιμοποιούν το αναβαθμισμένο Tactical Mode για συγχρονισμένες επιθέσεις και να καλούν πανίσχυρα Summons στο πεδίο. Οι ενδείξεις μιλούν για το πιο πολύπλοκο και στρατηγικό σύστημα μάχης που έχει σχεδιαστεί ποτέ για τη σειρά, απαιτώντας ακρίβεια και γρήγορα αντανακλαστικά απέναντι στα γιγαντιαία Weapons, τους πλανητικούς φύλακες που λειτουργούν ως τα απόλυτα boss fights του παιχνιδιού.

Το αφηγηματικό πλαίσιο του τίτλου φέρνει τον πλανήτη στο χείλος της καταστροφή με τον Meteor να απειλεί και τον Sephiroth να προετοιμάζεται για την τελική σύγκρουση. Όπως αναφέρει η επίσημη περιγραφή, «η φωτιά του πολέμου μαίνεται», δίνοντας έναν σαφώς πιο σκοτεινό και αγωνιώδη τόνο στο κλείσιμο της τριλογίας.

Ο βετεράνος παραγωγός της σειράς, Yoshinori Kitase, έδωσε το προσωπικό του στίγμα στην ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας το ιστορικό βάρος του εγχειρήματος: «Το FINAL FANTASY VII κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1997... Η τελική κατάληξη της ιστορίας αντιπροσωπεύει τα συναισθήματά μου μετά από τριάντα χρόνια εργασίας πάνω σε αυτόν τον τίτλο».