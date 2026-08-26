Final Fantasy VII Revelation: Το νέο trailer από τη Gamescom εστιάζει στα κολοσσιαία Weapons

Σύνοψη

Η Square Enix παρουσίασε ένα νέο trailer του Final Fantasy VII Revelation κατά τη διάρκεια του Opening Night Live της Gamescom 2026.

Το video εστιάζει στην εντυπωσιακή επιστροφή των κολοσσιαίων Ruby, Emerald και Ultima Weapon, επιβεβαιώνοντας την κλίμακα του τελικού κεφαλαίου.

Ο σκηνοθέτης Naoki Hamaguchi δήλωσε επίσημα πως αυτή η αποκάλυψη αποτελεί απλώς την αφετηρία, με πλούσιο ενημερωτικό υλικό να ακολουθεί τους επόμενους μήνες.

Η αυλαία της φετινής Gamescom 2026 άνοιξε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν έντονα τις τελευταίες εβδομάδες στους κόλπους της παγκόσμιας gaming κοινότητας και προσφέροντας την πρώτη ουσιαστική ματιά στο πολυαναμενόμενο Final Fantasy VII Revelation.

Η Square Enix επέλεξε τη στρατηγικής σημασίας σκηνή του Opening Night Live για να παρουσιάσει το εναρκτήριο trailer του τρίτου και τελευταίου μέρους της φιλόδοξης τριλογίας του Remake, απομακρύνοντας την προσοχή από τα αμιγώς σεναριακά ερωτηματικά που άφησε το φινάλε του Rebirth και εστιάζοντας συνειδητά στα κολοσσιαία πλάσματα που είναι γνωστά στους βετεράνους της σειράς ως Weapons (Ruby, Emerald και Ultima Weapon).

Η προσέγγιση της Square Enix στον σχεδιασμό του Ruby Weapon καταδεικνύει την επιθυμία της ομάδας ανάπτυξης να ενσωματώσει τα περιβαλλοντικά στοιχεία της ερήμου του Gold Saucer απευθείας στους μηχανισμούς μάχης, απαιτώντας από τους παίκτες να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους γύρω από την κινούμενη άμμο και τις απρόβλεπτες επιθέσεις του τεράστιου πλάσματος. Αντίστοιχα, η σύντομη αλλά περιεκτική εμφάνιση του Emerald Weapon επιβεβαιώνει εμμέσως την ύπαρξη μηχανισμών υποβρύχιας εξερεύνησης, ένα στοιχείο που απουσίαζε παντελώς από το Rebirth και το οποίο αναμένεται να δοκιμάσει τα όρια της μηχανής γραφικών όσον αφορά την απόδοση των ρευστών και του φωτισμού στα βάθη του ωκεανού. Το Ultima Weapon, απεικονιζόμενο να ίπταται πάνω από τα σύννεφα, υποδηλώνει την πλήρη αξιοποίηση του αεροσκάφους Highwind, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων και αερομαχίες που υπόσχονται να διευρύνουν την ομαδική δυναμική του συστήματος μάχης.

Ο σκηνοθέτης του παιχνιδιού, Naoki Hamaguchi, διευκρίνισε κατά τη διάρκεια του Opening Night Live πως το συγκεκριμένο trailer αποτελεί αποκλειστικά την εναρκτήρια κίνηση μιας μακροπρόθεσμης επικοινωνιακής στρατηγικής. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να αποκαλύπτει νέες πληροφορίες, χαρακτηριστικά του gameplay και λεπτομέρειες για τον κόσμο του παιχνιδιού σταδιακά κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.

Από τεχνολογικής άποψης, η απόδοση των τεράστιων αυτών πλασμάτων στην οθόνη χωρίς ίχνος πτώσης του ρυθμού ανανέωσης των καρέ υποδηλώνει μια βαθύτερη εξοικείωση της ομάδας ανάπτυξης με την αρχιτεκτονική του PlayStation 5. Η μετάβαση από το Rebirth στο Revelation φαίνεται να συνοδεύεται από ουσιαστικές βελτιώσεις στον τομέα της δυναμικής ανάλυσης και της ταχύτητας φόρτωσης των υφών (textures), επιτρέποντας την απρόσκοπτη μετάβαση από την ελεύθερη περιπλάνηση σε μάχες επικής κλίμακας χωρίς παρεμβολές ή οθόνες αναμονής. Η τεράστια γεωμετρική πολυπλοκότητα του Ultima Weapon, το οποίο βρίθει από κινούμενα οργανικά και μηχανικά μέρη, αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα των δυνατοτήτων της τρέχουσας γενιάς κονσολών όταν οι δημιουργοί δεν περιορίζονται από την ανάγκη υποστήριξης παλαιότερων συστημάτων.

Το ταξίδι του Cloud και της παρέας του πλησιάζει στην κορύφωση του, και η απόφαση της ομάδας ανάπτυξης να αναδείξει τις μεγαλύτερες απειλές του πλανήτη Gaia υπογραμμίζει την πρόθεση της να παραδώσει ένα φινάλε που θα ικανοποιεί τόσο σε επίπεδο συναισθηματικής φόρτισης όσο και σε επίπεδο καθαρής, διαδραστικής υπερπαραγωγής.

Το Final Fantasy VII Revelation θα κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2027, αλλά δεν έχει γίνει γνωστή η ακριβής ημερομηνία.