FireGuard 112+: Δορυφορικοί χάρτες και live ενημερώσεις πυρκαγιών στο κινητό

Σύνοψη

Νέα ελληνική εφαρμογή διαθέσιμη για Android και iOS, αναπτυγμένη από τον επαγγελματία πυροσβέστη, εκπαιδευτή GIS και υποψήφιο διδάκτορα AI, Χρήστο Ζαΐκη.

Αντλεί ζωντανά δορυφορικά δεδομένα από τα συστήματα NASA FIRMS (VIIRS, MODIS) και την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus/EFFIS για τον εντοπισμό θερμικών εστιών και καμένων εκτάσεων.

Προσφέρει πλήκτρο άμεσης κλήσης 112/911, αποστολή ακριβούς γεωγραφικής θέσης (GPS) και δυνατότητα διαμόρφωσης εξατομικευμένου ιατρικού προφίλ (Emergency Profile).

Ενσωματώνει αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης για τη βέλτιστη παρουσίαση μετεωρολογικών δεδομένων και κρίσιμων πληροφοριών, υποστηρίζοντας πολλαπλές γλώσσες.

Η διαχείριση ακραίων φυσικών φαινομένων απαιτεί ταχύτητα, ακρίβεια δεδομένων και άμεσα αντανακλαστικά. Η ελληνική εφαρμογή FireGuard 112+, δημιουργία του επαγγελματία πυροσβέστη και υποψήφιου διδάκτορα Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστου Ζαΐκη, έρχεται να καλύψει το τεχνολογικό κενό μεταξύ των επίσημων φορέων πολιτικής προστασίας και της ατομικής ετοιμότητας των πολιτών. Αξιοποιώντας δορυφορική τηλεπισκόπηση, συστήματα γεωπληροφορικής (GIS) και μηχανική μάθηση, το application μετατρέπει το smartphone σε ένα προηγμένο κέντρο επιχειρήσεων τσέπης, παρέχοντας κρίσιμα δεδομένα τη στιγμή που απαιτούνται.

Πώς λειτουργεί το FireGuard 112+ και ποια δεδομένα αξιοποιεί;

Το FireGuard 112+ είναι μια mobile εφαρμογή (iOS/Android) που συλλέγει, αναλύει και απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο δορυφορικά δεδομένα μέσω των συστημάτων NASA FIRMS και Copernicus. Παρέχει στους χρήστες άμεση οπτική εικόνα ενεργών πύρινων μετώπων, δείκτη επικινδυνότητας, τρέχουσες μετεωρολογικές συνθήκες και εργαλεία ταχείας ειδοποίησης (112/911) με αυτόματο εντοπισμό συντεταγμένων GPS, όλα φιλτραρισμένα και οργανωμένα μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης για μέγιστη αναγνωσιμότητα.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής:

Δορυφορικός Εντοπισμός: Ζωντανός χάρτης ενεργών εστιών μέσω πρωτοκόλλων NASA FIRMS, αξιοποιώντας δεδομένα από τους αισθητήρες VIIRS και MODIS.

Ζωντανός χάρτης ενεργών εστιών μέσω πρωτοκόλλων NASA FIRMS, αξιοποιώντας δεδομένα από τους αισθητήρες VIIRS και MODIS. Ανάλυση Καταστροφών: Ενσωμάτωση χαρτών καμένων εκτάσεων μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus/EFFIS.

Ενσωμάτωση χαρτών καμένων εκτάσεων μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος Copernicus/EFFIS. Προφίλ Υγείας: Τοπικά αποθηκευμένο "Emergency Profile" με κρίσιμες ιατρικές πληροφορίες του χρήστη (αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή, επαφές ανάγκης).

Τοπικά αποθηκευμένο "Emergency Profile" με κρίσιμες ιατρικές πληροφορίες του χρήστη (αλλεργίες, φαρμακευτική αγωγή, επαφές ανάγκης). Λειτουργία SOS: Ενσωματωμένο πλήκτρο άμεσης κλήσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με ταυτόχρονη προβολή και επιλογή αποστολής του γεωγραφικού στίγματος (latitude/longitude).

Ενσωματωμένο πλήκτρο άμεσης κλήσης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης με ταυτόχρονη προβολή και επιλογή αποστολής του γεωγραφικού στίγματος (latitude/longitude). Accessibility: Παραμετροποιήσιμο UI με υποστήριξη Text Zoom για άτομα με προβλήματα όρασης ή για χρήση υπό συνθήκες έντονου στρες και καπνού.

Η αρχιτεκτονική των δεδομένων: NASA FIRMS και Copernicus

Η ραχοκοκαλιά του FireGuard 112+ βασίζεται στη διαλειτουργικότητα με παγκόσμια συστήματα παρακολούθησης της Γης. Το σύστημα FIRMS (Fire Information for Resource Management System) της NASA τροφοδοτεί την εφαρμογή με δεδομένα θερμικών ανωμαλιών. Οι αισθητήρες MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) και VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη, σαρώνουν την επιφάνεια καταγράφοντας υπέρυθρη ακτινοβολία. Μόλις εντοπιστεί θερμική υπογραφή που υποδεικνύει πυρκαγιά, τα δεδομένα προωθούνται στην εφαρμογή.

Παράλληλα, το σύστημα συνδέεται με το EFFIS (European Forest Fire Information System) του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus. Αυτό δεν προσφέρει μόνο δεδομένα για ενεργά μέτωπα, αλλά επιτρέπει στον χρήστη να δει τις αποτυπώσεις των καμένων εκτάσεων και την ημερήσια πρόβλεψη κινδύνου, βάσει μετεωρολογικών μοντέλων. Η συμπύκνωση αυτών των terabytes δεδομένων σε ένα ελαφρύ, mobile-friendly interface αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα στο πεδίο της πρακτικής Γεωπληροφορικής.

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο όγκος των δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων μπορεί εύκολα να αποπροσανατολίσει τον τελικό χρήστη. Εδώ υπεισέρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη που ενσωματώνει το FireGuard 112+. Η AI της εφαρμογής αναλαμβάνει τη σύνθεση και την παρουσίαση των πληροφοριών. Αντί ο πολίτης να προσπαθεί να ερμηνεύσει πολύπλοκους χάρτες ανέμων, συντελεστές ξηρασίας και συντεταγμένες, το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα και παράγει άμεσα, κατανοητά reports. Επιπλέον, τα μοντέλα μηχανικής μάθησης συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης μπαταρίας, δεδομένου ότι η συνεχής χρήση GPS και ζωντανών χαρτών είναι παραδοσιακά ενεργοβόρα – παράγοντας κρίσιμος σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος λόγω καταστροφών.

Ο συνδυασμός επιχειρησιακής εμπειρίας και κώδικα

Η ειδοποιός διαφορά του FireGuard 112+ σε σχέση με αντίστοιχα ερασιτεχνικά projects είναι το υπόβαθρο του δημιουργού του. Ο Χρήστος Ζαΐκης δεν είναι απλώς ένας προγραμματισμός, αλλά εν ενεργεία επαγγελματίας πυροσβέστης και εκπαιδευτής Γεωπληροφορικής, μεταφέρει τον αλγόριθμο λήψης αποφάσεων από το πεδίο απευθείας στον κώδικα.

Η υλοποίηση λειτουργιών όπως οι checklists επιβίωσης και ο άμεσος διαμοιρασμός τοποθεσίας GPS προέρχονται από την πραγματική ανάγκη των σωστικών συνεργείων να γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκεται το θύμα, καταργώντας την ασάφεια των λεκτικών περιγραφών κατά τη διάρκεια ενός πανικού.

Διεθνής εμβέλεια και τοπική εφαρμογή

Αν και η εφαρμογή αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, ο πυρήνας της είναι σχεδιασμένος για παγκόσμια κλιμάκωση. Υποστηρίζει πολλαπλές γλώσσες και προσαρμόζει αυτόματα τους αριθμούς έκτακτης ανάγκης (π.χ. 112 για Ευρώπη, 911 για ΗΠΑ) ανάλογα με το γεωγραφικό στίγμα της συσκευής. Για την ελληνική αγορά, ωστόσο, η αξία του λογισμικού είναι άμεσα εφαρμόσιμη. Με την αυξανόμενη ένταση της αντιπυρικής περιόδου στη Μεσόγειο, η παροχή ενός εργαλείου που αποκεντρώνει την πληροφορία και προσφέρει πρόγνωση κινδύνου ανά περιοχή, αποτελεί ουσιαστική θωράκιση.

Η εφαρμογή δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τα μηνύματα του κρατικού 112, τα οποία είναι broadcast alerts, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά. Ενώ το κρατικό 112 ειδοποιεί παθητικά τον πολίτη για εκκένωση, το FireGuard 112+ του παρέχει την ενεργή εικόνα της κατάστασης, τα εργαλεία για να δράσει και τη δυνατότητα να μεταδώσει ο ίδιος ακριβή δεδομένα στους διασώστες.

Fireguard 112+ - [Google Play Store Link]

Fireguard 112+ - [App Store Link]