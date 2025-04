Five Nights at Freddy's 2: Πρώτο teaser trailer και ημερομηνία πρεμιέρας για το sequel

Στα τέλη του 2023, η ταινία Five Nights at Freddy's αψήφησε τη συμβατική σοφία και σημείωσε τεράστια επιτυχία, παρά το γεγονός ότι έκανε πρεμιέρα ταυτόχρονα σε κινηματογραφικές αίθουσες και στο Peacock.

Στο πλαίσιο του CinemaCon, η Universal και η Blumhouse ανακοίνωσαν ότι το Five Nights at Freddy's 2 θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Παρουσίασαν επίσης το πρώτο teaser για το σίκουελ τρόμου που είναι εμπνευσμένο από την επιτυχημένη σειρά βιντεοπαιχνιδιών.

Το teaser επιβεβαιώνει την επιστροφή των περισσότερων από τους πρωταγωνιστές της πρώτης ταινίας, όπως ο Josh Hutcherson ως Mike Schmidt και η Piper Rubio ως η αδελφή του, Abby. Επιστρέφει επίσης η Vanessa (Elizabeth Lail), η οποία βγήκε από το κώμα στο τέλος της προηγούμενης ταινίας. Και παρόλο που ο William Afton του Matthew Lillard ακούγεται μόνο στο teaser, θα επιστρέψει και αυτός για να βασανίσει τους ήρωες.

Οι λεπτομέρειες της πλοκής σχετικά με το sequel είναι ελάχιστες προς το παρόν, αλλά το teaser δείχνει ότι ο Freddy Fazbear και οι άλλοι θανατηφόροι animatronic χαρακτήρες δεν περιορίζονται πλέον στον χώρο του καταδικασμένου εστιατορίου. Ο Freddy εμφανίζεται μόνο για λίγο να περπατά ανάμεσα σε ανθρώπους που αγνοούν την πραγματική του φύση.

Η πρώτη ταινία αποκάλυψε ότι τα animatronics ήταν κάποτε κανονικά παιδιά των οποίων τα πνεύματα έχουν παγιδευτεί σε αυτά τα τεχνητά σώματα. Έχουν αποδείξει ότι έχουν συναισθήματα μέσω της σύνδεσής τους με την Abby. Αλλά είναι αναπόφευκτο ότι θα σκοτώσουν ξανά.

Το Five Nights at Freddy's 2 θα βγει στους κινηματογράφους στις 5 Δεκεμβρίου. Το επόμενο παιχνίδι της σειράς, Five Nights at Freddy's: Secret of the Mimic, θα κυκλοφορήσει για το PlayStation 5 και PC στις 13 Ιουνίου.