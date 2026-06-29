Foldable Gaming Mode: Το Android 17 μετατρέπει τα αναδιπλούμενα σε φορητές παιχνιδοκονσόλες

Σύνοψη

Το Android 17 εισάγει την εγγενή λειτουργία Foldable Gaming Mode , μετατρέποντας το κάτω μισό της εσωτερικής οθόνης των foldables σε εικονικό gamepad.

, μετατρέποντας το κάτω μισό της εσωτερικής οθόνης των foldables σε εικονικό gamepad. Το σύστημα λειτουργεί σε επίπεδο λειτουργικού και υποστηρίζει αυτόματα κάθε παιχνίδι συμβατό με εξωτερικά χειριστήρια.

Προσφέρει επιλογές παραμετροποίησης όπως αυξομείωση μεγέθους πλήκτρων, ασύμμετρη εργονομική διάταξη, dark mode και απτική ανάδραση.

Το λογισμικό θα διατεθεί μέσω του AOSP, επιτρέποντας σε κατασκευαστές (Samsung, Xiaomi, Motorola, Honor) να το ενσωματώσουν στις δικές τους συσκευές.

Αναγνωρίζει αυτόματα τη σύνδεση φυσικού χειριστηρίου (Bluetooth/USB) και αποκρύπτει άμεσα τα εικονικά πλήκτρα για απρόσκοπτο gameplay.

Η Google προχωρά στην ουσιαστική αξιοποίηση του form factor των αναδιπλούμενων συσκευών με την έλευση του Android 17. Η προσθήκη gaming χαρακτηριστικών στον πυρήνα του Android αποτελεί σπάνιο φαινόμενο, ωστόσο η νέα ανακάλυψη του Mishaal Rahman αποδεικνύει την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας. Το νέο χαρακτηριστικό, ονόματι Foldable Gaming Mode, καταργεί την ανάγκη για περιφερειακά αξεσουάρ, μετατρέποντας τα foldables τύπου «βιβλίου» σε αυτόνομες φορητές κονσόλες.

Τι είναι το νέο Foldable Gaming Mode του Android 17;

Το Foldable Gaming Mode είναι μια νέα εγγενής (native) λειτουργία του Android 17 που μετατρέπει το κάτω μισό της οθόνης των αναδιπλούμενων συσκευών σε πλήρως παραμετροποιήσιμο εικονικό χειριστήριο. Υποστηρίζει αυτόματα όλα τα παιχνίδια με συμβατότητα για εξωτερικό χειριστήριο, προσφέροντας λειτουργικότητα συστήματος και προσαρμοστική προβολή στο άνω μισό.

Η λειτουργία βασίζεται στην αναδίπλωση της οθόνης υπό γωνία (flex mode). Κατά την ενεργοποίηση, η οθόνη χωρίζεται σε ακριβή αναλογία 50/50. Το άνω τμήμα αναλαμβάνει την προβολή του παιχνιδιού, προσαρμόζοντας την ανάλυση στη νέα αναλογία εικόνας, ενώ το κάτω τμήμα προβάλλει τα στοιχεία ελέγχου. Η υποστήριξη πλήκτρων είναι εξαντλητική, καθώς προσομοιώνει τα πρότυπα των σύγχρονων χειριστηρίων (D-pad, αριστερό και δεξί thumbstick, πλήκτρα δράσης A, B, X, Y, shoulder buttons L1/L2/L3 και R1/R2/R3, καθώς και το πλήκτρο Start).

Δεδομένου ότι ο κώδικας μεταφράζει τα αγγίγματα στην οθόνη σε εντολές φυσικού χειριστηρίου σε επίπεδο συστήματος, οι προγραμματιστές των παιχνιδιών δεν χρειάζεται να κυκλοφορήσουν καμία ειδική ενημέρωση. Αρκεί το παιχνίδι να διαθέτει ήδη υποστήριξη για εξωτερικά gamepads (όπως τα παιχνίδια στο Xbox Cloud Gaming, στο GeForce Now ή εγγενείς τίτλοι του Play Store) και να έχει προσαρμοστικό περιβάλλον χρήσης για να μεταβάλλει σωστά τις διαστάσεις του στο άνω μισό του panel.

Ποιες είναι οι δυνατότητες παραμετροποίησης στα foldables;

Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν το μέγεθος των πλήκτρων (μικρό, μεσαίο, μεγάλο), να επιλέξουν ασύμμετρη εργονομική διάταξη, να ενεργοποιήσουν τη σκοτεινή λειτουργία (dark mode) και την απτική ανάδραση. Το σύστημα αποκρύπτει αυτόματα το εικονικό χειριστήριο όταν συνδέεται φυσικό gamepad μέσω Bluetooth ή USB.

Η διάταξη των ψηφιακών πλήκτρων δεν είναι στατική, καθώς η Google έχει ενσωματώσει πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, αναγνωρίζοντας ότι ο κάθε χρήστης έχει διαφορετικό μέγεθος χεριών. Τα τρία επίπεδα μεγέθους για τα πλήκτρα εξασφαλίζουν ακρίβεια στα πατήματα, ενώ η ασύμμετρη διάταξη των αναλογικών μοχλών προσομοιώνει τη φυσική αίσθηση των Xbox controllers, ελαχιστοποιώντας την καταπόνηση των αντίχειρων. Η ενσωμάτωση του dark mode στα ψηφιακά joysticks βοηθά στην εξοικονόμηση μπαταρίας (κρίσιμος παράγοντας όταν και τα δύο μισά της οθόνης OLED λειτουργούν συνεχώς) και μειώνει την οπτική κόπωση κατά το νυχτερινό gaming.

Η μετάβαση μεταξύ εικονικού και φυσικού ελέγχου έχει υλοποιηθεί με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία. Το περιβάλλον της Google σαρώνει συνεχώς για εξωτερικό hardware και εάν ο χρήστης επιλέξει να συνδέσει ένα χειριστήριο Xbox, PlayStation ή ένα εξειδικευμένο αξεσουάρ τύπου backbone μέσω Bluetooth ή USB-C, το Android 17 αντιλαμβάνεται τη σύνδεση και αποκρύπτει ακαριαία την ψηφιακή διεπαφή.

Διαθεσιμότητα

Το χαρακτηριστικό θα ενσωματωθεί σύντομα στο Android Open Source Project (AOSP), γεγονός που επιτρέπει σε εταιρείες όπως η Samsung, η Xiaomi, η Motorola και η OnePlus να προσαρμόσουν τον κώδικα στα δικά τους UI.