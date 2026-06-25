Επίσημο: Η Google μειώνει τις προμήθειες του Play Store και επιτρέπει εναλλακτικές πληρωμές

Σύνοψη

Οι νέες αλλαγές στο Google Play Store τίθενται σε ισχύ από τις 30 Ιουνίου 2026 για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ - συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ.

Οι developers αποκτούν επίσημα το δικαίωμα ενσωμάτωσης εξωτερικών συστημάτων πληρωμής και προσθήκης συνδέσμων προς δικές τους ιστοσελίδες για την ολοκλήρωση αγορών.

Εφαρμόζεται βασική προμήθεια 10% για το πρώτο 1 εκατομμύριο δολάρια σε ετήσια έσοδα. Για έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου, η προμήθεια διαμορφώνεται στο 20% για νέες εγκαταστάσεις και 25% για υφιστάμενες, με έξτρα χρέωση 5% εάν χρησιμοποιείται το σύστημα της Google.

Μέχρι τα τέλη του 2026 το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί σε Αυστραλία, Ιαπωνία και Νότια Κορέα, ενώ η παγκόσμια κάλυψη θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2027.

Τον Σεπτέμβριο του 2026 ξεκινούν τα προγράμματα "Games Level Up" και "Apps Experience", προσφέροντας μειωμένα ποσοστά 10% έως 20% για εφαρμογές που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας.

Η Alphabet ανακοίνωσε μια από τις σημαντικότερες αναδιαρθρώσεις στην ιστορία του λειτουργικού συστήματος Android. Ως άμεσο αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης στην πολύκροτη υπόθεση απέναντι στην Epic Games, αλλά και της αυστηρής προσαρμογής στο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο (Digital Markets Act), η Google προχωρά σε ριζική αναδιαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής του Play Store.

Από τις 30 Ιουνίου 2026, οι δημιουργοί εφαρμογών σε συγκεκριμένες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, αποκτούν την ελευθερία χρήσης εξωτερικών συστημάτων χρέωσης, εντάσσοντας το οικοσύστημα σε μια νέα, πιο ανοιχτή πραγματικότητα.

Η απόφαση αυτή διαμορφώνει εκ νέου τους κανόνες του παιχνιδιού για τους developers, τους εκδότες λογισμικού και φυσικά τους τελικούς καταναλωτές. Το μονοπώλιο της Google στο σύστημα πληρωμών σπάει οριστικά, αν και η εταιρεία φρόντισε να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα παρακράτησης προμηθειών, προκειμένου να διασφαλίσει τα έσοδά της από την πλατφόρμα.

Ποιες είναι οι νέες χρεώσεις του Google Play Store από τις 30 Ιουνίου;

Από τις 30 Ιουνίου 2026, η Google εφαρμόζει νέα δομή προμηθειών στο Play Store για την Ελλάδα (ΕΟΧ), τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η βασική προμήθεια ορίζεται στο 10% για ετήσια έσοδα έως 1 εκατ. δολάρια. Για έσοδα άνω του 1 εκατ., η χρέωση αυξάνεται στο 20% για νέες εγκαταστάσεις και 25% για παλαιότερες, ενώ η χρήση του συστήματος πληρωμών της Google επιβαρύνεται με επιπλέον 5%.

Αναλυτικά τα νέα οικονομικά δεδομένα για τους προγραμματιστές:

Βασικό όριο (Έως 1 εκατομμύριο δολάρια): Όλοι οι developers χρεώνονται με μια βασική προμήθεια εξυπηρέτησης της τάξης του 10%.

Όλοι οι developers χρεώνονται με μια βασική προμήθεια εξυπηρέτησης της τάξης του 10%. Για ετήσια έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων: Η προμήθεια κλιμακώνεται στο 20% για τις νέες εγκαταστάσεις και αγγίζει το 25% για τις υφιστάμενες (εφαρμογές που είχαν εγκατασταθεί πριν την εφαρμογή των νέων κανόνων). Εξαίρεση αποτελούν οι συνδρομές με αυτόματη ανανέωση, οι οποίες υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς.

Η προμήθεια κλιμακώνεται στο 20% για τις νέες εγκαταστάσεις και αγγίζει το 25% για τις υφιστάμενες (εφαρμογές που είχαν εγκατασταθεί πριν την εφαρμογή των νέων κανόνων). Εξαίρεση αποτελούν οι συνδρομές με αυτόματη ανανέωση, οι οποίες υπόκεινται σε διαφορετικούς κανονισμούς. Τέλος εξωτερικού συνδέσμου: Εάν ένας developer με έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων επιλέξει να κατευθύνει τους χρήστες στην ιστοσελίδα του για την ολοκλήρωση της πληρωμής, η Google παρακρατά το 20% της συναλλαγής.

Εάν ένας developer με έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων επιλέξει να κατευθύνει τους χρήστες στην ιστοσελίδα του για την ολοκλήρωση της πληρωμής, η Google παρακρατά το 20% της συναλλαγής. Προσαύξηση συστήματος Play Billing: Για τις συναλλαγές που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το σύστημα της Google, προστίθεται ένα 5% επιπλέον των βασικών τελών υπηρεσίας.

Πώς λειτουργούν πρακτικά οι εναλλακτικές μέθοδοι πληρωμής;

Η υποστήριξη εξωτερικών συστημάτων πληρωμής σημαίνει ότι οι εφαρμογές αποκτούν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης λύσεων όπως το Stripe, το PayPal, ή απευθείας διασύνδεση με τραπεζικά ιδρύματα εντός του περιβάλλοντος χρήσης.

Πρακτικά, ο προγραμματιστής έχει πλέον δύο οδούς. Η πρώτη είναι η ενσωμάτωση του εξωτερικού συστήματος μέσα στην ίδια την εφαρμογή. Η δεύτερη είναι το λεγόμενο "Link-out", η δυνατότητα δηλαδή να εμφανίζεται ένα ξεκάθαρο κουμπί ή σύνδεσμος που θα μεταφέρει τον χρήστη στον browser της συσκευής (π.χ. Chrome) για να ολοκληρώσει εκεί την αγορά μιας ψηφιακής υπηρεσίας ή ενός αντικειμένου εντός παιχνιδιού.

Η διαδικασία ωστόσο δεν θα είναι ανεξέλεγκτη. Η Google απαιτεί αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας, συγκατάθεση του χρήστη κατά τη μετάβαση σε εξωτερικό περιβάλλον, και διαφάνεια στις χρεώσεις. Στόχος είναι η αποφυγή φαινομένων phishing και η προστασία των καταναλωτών από κακόβουλες ιστοσελίδες που θα μπορούσαν να υποκλέψουν στοιχεία πιστωτικών καρτών.

Τι σημαίνει η αλλαγή της Google για τους Έλληνες developers και χρήστες;

Η ενεργοποίηση των νέων κανόνων στις 30 Ιουνίου 2026 περιλαμβάνει άμεσα την Ελλάδα, ως κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Το τοπικό πλαίσιο επηρεάζεται καταλυτικά, τόσο σε επίπεδο ανταγωνισμού όσο και σε επίπεδο τελικής τιμολόγησης.

Για τα ελληνικά development studios, το νέο καθεστώς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί διαχειριστικούς πονοκεφάλους. Το όριο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των ανεξάρτητων Ελλήνων δημιουργών, οι οποίοι θα απολαμβάνουν σταθερή προμήθεια 10%. Ωστόσο, η απόφαση για υλοποίηση εξωτερικού συστήματος πληρωμών (για αποφυγή του έξτρα 5% του Google Billing) συνεπάγεται επιπλέον κόστη ανάπτυξης, συντήρησης και συμμόρφωσης με ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας δεδομένων (GDPR, PSD2).

Από την πλευρά του καταναλωτή, το ερώτημα είναι αν αυτή η μείωση στα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών θα μετακυλιστεί στις τιμές των εφαρμογών (σε Ευρώ). Ιστορικά, οι μεγάλες εταιρείες λογισμικού τείνουν να διατηρούν το περιθώριο κέρδους τους αντί να μειώνουν την τελική τιμή. Το θετικό είναι πως ενδέχεται να δούμε αποκλειστικές προσφορές (π.χ. "Αγοράστε 20% φθηνότερα απευθείας από την ιστοσελίδα μας"), κάτι που ήδη εφαρμόζουν πλατφόρμες όπως το Spotify ή το Netflix.

Το ιστορικό υπόβαθρο: Epic Games, DMA και η νομική πίεση

Οι ανακοινώσεις αυτές προέκυψαν κυρίως από τη νομική ήττα της Google από την Epic Games (δημιουργό του Fortnite), όπου το δικαστήριο έκρινε πως οι πρακτικές του Play Store παραβιάζουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία των ΗΠΑ. Σε συνδυασμό με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επιβάλλει νομικά το άνοιγμα των gatekeepers, η Google υποχρεώθηκε να αλλάξει πορεία.

Είναι προφανές πως το κλειστό μοντέλο που κυριάρχησε την προηγούμενη δεκαετία, αποδομείται σταδιακά. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027, οι αλλαγές αυτές θα έχουν επεκταθεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Νέα προγράμματα "Games Level Up" και "Apps Experience"

Μια εξίσου σημαντική παράμετρος που κρύβεται στις ανακοινώσεις, αφορά την εισαγωγή δύο νέων προγραμμάτων προγραμματιστών από τον Σεπτέμβριο του 2026: το "Games Level Up" και το "Apps Experience". Μέσω αυτών, η Google προσφέρει εναλλακτικές κλίμακες τιμολόγησης, με τις προμήθειες να κυμαίνονται από 10% έως 20%.

Αν και τα πλήρη τεχνικά κριτήρια δεν έχουν δημοσιευθεί αναλυτικά, τα προγράμματα αυτά αναμένεται να λειτουργήσουν ως κίνητρα για εφαρμογές που προσφέρουν εξαιρετική τεχνική υλοποίηση, υποστήριξη νέων API του Android, βελτιστοποίηση για αναδιπλούμενες συσκευές και tablets, καθώς και άριστη απόδοση μπαταρίας.