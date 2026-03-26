Forgotten Island: Το νέο εντυπωσιακό animation της DreamWorks - Δείτε το trailer

Το Forgotten Island είναι η νέα ταινία της DreamWorks Animation που κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Σκηνοθετείται από τους Joel Crawford και Januel Mercado και αφηγείται την ιστορία της Jo (H.E.R.) και της Raissa (Liza Soberano), δύο φιλενάδων που μεταφέρονται στο μαγικό νησί Nakali της Φιλιππινέζικης μυθολογίας, έχοντας ως μοναδικό αντάλλαγμα για την επιστροφή τους τη διαγραφή των αναμνήσεων της φιλίας τους.

Η DreamWorks Animation συνεχίζει να επενδύει στο Non-Photorealistic Rendering (NPR). Μετά την καθολική αποδοχή του Puss in Boots: The Last Wish, το στούντιο αφήνει οριστικά πίσω του την αυστηρή επιδίωξη του φωτορεαλισμού. Στο Forgotten Island, οι σκηνοθέτες εξελίσσουν την ζωγραφική αισθητική, συνδυάζοντας την υφή της παραδοσιακής πινελιάς με δυναμικούς φωτισμούς που αντλούν έμπνευση από τα νέον χρώματα της δεκαετίας του 1990.

Σύμφωνα με τις τεχνικές παρουσιάσεις που ακολούθησαν την προβολή του trailer στο campus της DreamWorks στο Glendale της Καλιφόρνια, η ομάδα παραγωγής υιοθέτησε συγκεκριμένες οπτικές τεχνικές για να αποδώσει το συναισθηματικό βάρος της ιστορίας. Οι δημιουργοί αξιοποίησαν προσομοιώσεις ευρυγώνιων φακών στην εικονική κάμερα του λογισμικού τους. Αυτή η επιλογή μεγεθύνει την κλίμακα του περιβάλλοντος και δημιουργεί έντονη προοπτική, καθιστώντας τις μικρές, προσωπικές στιγμές των πρωταγωνιστών οπτικά κυρίαρχες και ουσιαστικές. Αντί να βασίζονται αποκλειστικά στο depth of field για την καθοδήγηση του βλέμματος, χρησιμοποιούν γεωμετρική παραμόρφωση στα άκρα του κάδρου, αυξάνοντας την αίσθηση του μεγέθους στο νησί Nakali.

Ο πυρήνας της αφήγησης εστιάζει στη μετάβαση προς την ενηλικίωση. Η Jo και η Raissa, φίλες από το δημοτικό σχολείο, ετοιμάζονται να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους μετά την αποφοίτησή τους από το λύκειο. Την τελευταία νύχτα που περνούν μαζί, ανακαλύπτουν μια πύλη που τις μεταφέρει στο Nakali, ένα νησί γεμάτο μυθολογικά πλάσματα για τα οποία άκουγαν ιστορίες από τις οικογένειές τους.

Το σενάριο ενσωματώνει αυτούσια στοιχεία της κουλτούρας των Φιλιππίνων. Η βασική ανταγωνίστρια της ταινίας είναι το μυθικό πλάσμα Manananggal (ένα βαμπιρικό ον της τοπικής λαογραφίας που αποχωρίζεται τον κορμό του), στο οποίο δανείζει τη φωνή της η βραβευμένη με Tony, Lea Salonga. Στο ταξίδι τους, τα δύο κορίτσια συνοδεύονται από τον Raww, έναν κωμικό "λυκόσκυλο" με τη φωνή του Dave Franco. Το δίλημμα της ταινίας είναι απόλυτα ξεκάθαρο: για να καταφέρουν να αποδράσουν από το νησί και να επιστρέψουν στην πραγματικότητα, το τίμημα είναι οι ίδιες οι αναμνήσεις της φιλίας τους. Πρέπει να βρουν εναλλακτική λύση πριν ξεχάσουν η μία την άλλη για πάντα.

Η παγκόσμια διανομή της ταινίας έχει ανατεθεί στην Universal Pictures. Για την ελληνική αγορά, η κυκλοφορία τέτοιων παραγωγών διαχειρίζεται παραδοσιακά από την UIP. Βάσει του ιστορικού κυκλοφοριών, η ταινία αναμένεται στις ελληνικές αίθουσες ταυτόχρονα ή λίγες ημέρες μετά την αμερικανική πρεμιέρα (τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου 2026).