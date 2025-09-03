Φθηνό σπρέι αλλεργίας μειώνει τον κίνδυνο COVID-19 έως και 70%

Μπορεί ένα απλό σπρέι για αλλεργίες, που βρίσκεται ήδη στα φαρμακεία χωρίς συνταγή, να γίνει σύμμαχος στην πρόληψη του COVID-19; Μια νέα κλινική μελέτη από το Saarland University στη Γερμανία δείχνει ότι το ρινικό σπρέι με δραστική ουσία αζελαστίνη μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο μόλυνσης από τον κορωνοϊό, προσφέροντας μια απλή και προσιτή γραμμή άμυνας δίπλα στα εμβόλια.

Η αζελαστίνη χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας και του αλλεργικού άσθματος. Όμως, η νέα μελέτη αποκαλύπτει έναν ρόλο που ξεπερνά κατά πολύ τις κλασικές εφαρμογές της. Όπως εξηγεί ο καθηγητής Robert Bals, επικεφαλής της κλινικής Πνευμονολογίας και Αλλεργιολογίας του Saarland University, «αυτή είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύεται σε πραγματικές συνθήκες ότι το συγκεκριμένο σπρέι μπορεί να λειτουργήσει προστατευτικά απέναντι στον COVID-19».

Η έρευνα, δημοσιευμένη στο JAMA Internal Medicine, δείχνει ότι το σπρέι μπορεί να αποτελέσει μια εύκολα προσβάσιμη λύση για ευάλωτες ομάδες, ειδικά σε περιόδους έξαρσης, σε ταξίδια ή σε συνθήκες συνωστισμού.

Στη δοκιμή συμμετείχαν 450 υγιείς ενήλικες, με μέση ηλικία τα 33 έτη. Οι περισσότεροι ήταν ήδη εμβολιασμένοι κατά του COVID-19. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία έλαβε σπρέι με αζελαστίνη (0,1%) και η άλλη ένα εικονικό σπρέι (placebo). Η χορήγηση γινόταν τρεις φορές την ημέρα για 56 ημέρες, ενώ σε περίπτωση έκθεσης στον ιό η δόση μπορούσε να αυξηθεί σε πέντε χρήσεις ημερησίως για τρεις ημέρες.

Η διαφορά στα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακή: μόλις το 2,2% όσων χρησιμοποίησαν αζελαστίνη μολύνθηκαν από τον ιό, σε σύγκριση με το 6,7% της ομάδας placebo. Αυτό μεταφράζεται σε μείωση του κινδύνου μόλυνσης κατά περίπου 70%. Ακόμη, οι συμπτωματικές περιπτώσεις ήταν λιγότερες (1,8% έναντι 6,3%), ενώ ο μέσος χρόνος μέχρι τη μόλυνση ήταν μεγαλύτερος για την ομάδα της αζελαστίνη (31 ημέρες έναντι 19 ημερών).

Το σπρέι δεν προστάτευσε μόνο από τον κορωνοϊό, αλλά μείωσε και τις λοιμώξεις από κοινό κρυολόγημα, κυρίως από rhinovirus. Συνολικά, το 9,3% της ομάδας με αζελαστίνη εμφάνισε αναπνευστικές λοιμώξεις, έναντι του 22% στην ομάδα placebo. Οι παρενέργειες ήταν ήπιες και γνωστές, όπως πικρή γεύση, περιστασιακές ρινορραγίες και κόπωση, χωρίς να συνδεθούν σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα με το φάρμακο.

Η αζελαστίνη κυκλοφορεί ήδη σε πολλές χώρες χωρίς συνταγή. Στις ΗΠΑ το σπρέι Astepro Allergy (0,15%) είναι εγκεκριμένο από τον FDA, ενώ στην Αυστραλία το Azep Nasal Spray (0,1%) πωλείται OTC. Στη Βρετανία, ωστόσο, τα σπρέι Rhinolast και Azelair διατίθενται μόνο με ιατρική συνταγή.

Η μελέτη, αν και υποσχόμενη, έχει περιορισμούς. Το δείγμα των 450 ατόμων θεωρείται μικρό, ενώ η έρευνα διεξήχθη σε ένα μόνο νοσοκομείο στη Γερμανία. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν νέοι, λευκοί και υγιείς, κάτι που ίσως δεν αντιπροσωπεύει πληθυσμούς με μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως οι ηλικιωμένοι ή οι ανεμβολίαστοι. Επιπλέον, η χρήση rapid tests ενδέχεται να μην κατέγραψε όλες τις ασυμπτωματικές λοιμώξεις.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι το σπρέι δεν αντικαθιστά τα εμβόλια, αλλά μπορεί να τα συμπληρώσει προσφέροντας μια πρόσθετη ασπίδα, ειδικά απέναντι σε νέες μολύνσεις. Χαμηλό κόστος, εύκολη χρήση και ευρεία διαθεσιμότητα καθιστούν την αζελαστίνη ελκυστική επιλογή για πρόληψη σε καταστάσεις υψηλού κινδύνου, όπως ταξίδια, συναθροίσεις ή υγειονομικές δομές.

«Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεγαλύτερες, πολυκεντρικές μελέτες ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω η προληπτική χρήση της αζελαστίνης και η πιθανή δράση της απέναντι και σε άλλους αναπνευστικούς ιούς», σημειώνει ο καθηγητής Bals.

Αν μελλοντικές έρευνες επιβεβαιώσουν τα ευρήματα, το ρινικό σπρέι με αζελαστίνη μπορεί να αποτελέσει μια απλή και προσιτή στρατηγική δημόσιας υγείας, δίπλα στον εμβολιασμό και τα υπόλοιπα μέτρα προστασίας. Ένα καθημερινό φάρμακο κατά των αλλεργιών ίσως αποδειχθεί τελικά πολύτιμο εργαλείο στην αντιμετώπιση μιας πανδημίας.

