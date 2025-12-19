Fujian: Το υπερ-αεροπλανοφόρο της Κίνας με τους ηλεκτρομαγνητικούς καταπέλτες

Τον περασμένο Νοέμβριο το Πολεμικό Ναυτικό της Κίνας (PLAN) ενέταξε και επίσημα στον στόλο του το τρίτο και πιο εξελιγμένο αεροπλανοφόρο του, το Type 003 «Fujian». Το Fujian δεν είναι απλώς μια ακόμα προσθήκη στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο στόλο του κόσμου. Με εκτόπισμα που αγγίζει τους 80.000 τόνους, αποτελεί το μεγαλύτερο συμβατικό (μη πυρηνοκίνητο) πολεμικό πλοίο στον πλανήτη. Ωστόσο, αυτό που το καθιστά πραγματικό «game changer» δεν είναι το μέγεθός του, αλλά αυτό που κρύβει στο κατάστρωμά του: το επαναστατικό Σύστημα Ηλεκτρομαγνητικής Εκτόξευσης Αεροσκαφών (EMALS).

Το άλμα από τη «ράμπα» στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Μέχρι πρότινος, τα κινεζικά αεροπλανοφόρα (Liaoning και Shandong) βασίζονταν σε σοβιετικού τύπου σχεδιασμούς με ράμπες απογείωσης (ski-jump). Αυτή η μέθοδος, αν και λειτουργική, έθετε σοβαρούς περιορισμούς: τα μαχητικά έπρεπε να απογειώνονται με λιγότερα καύσιμα και ελαφρύτερο οπλισμό για να μπορέσουν να σηκωθούν στον αέρα, περιορίζοντας δραματικά την εμβέλεια και την καταστροφική τους ισχύ.

Η εισαγωγή των ηλεκτρομαγνητικών καταπελτών στο Fujian εξαλείφει αυτό το μειονέκτημα. Πλέον, το κινεζικό ναυτικό μπορεί να εκτοξεύει πλήρως φορτωμένα μαχητικά, όπως τα J-15 και τα νέας γενιάς stealth J-35, επιτρέποντάς τους να επιχειρούν σε μεγαλύτερες αποστάσεις και με φονικότερο φορτίο. Επιπλέον, η τεχνολογία EMALS είναι πιο ήπια για την άτρακτο των αεροσκαφών σε σχέση με τους παραδοσιακούς καταπέλτες ατμού, μειώνοντας τις φθορές και το κόστος συντήρησης, ενώ αυξάνει ραγδαία τον ρυθμό των απογειώσεων.

Το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα εκτόξευσης βαρέων αεροσκαφών υποστήριξης, όπως το αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου KJ-600. Η παρουσία του KJ-600 μετατρέπει το Fujian σε ένα κινητό κέντρο πληροφοριών και διοίκησης, προσφέροντας στο στόλο «μάτια» πέρα από τον ορίζοντα, κάτι που έλειπε δραματικά από τις προηγούμενες ναυτικές ομάδες της Κίνας.

Σπάζοντας το Αμερικανικό μονοπώλιο

Η σημασία του επιτεύγματος γίνεται αντιληπτή αν αναλογιστούμε ότι, μέχρι την εμφάνιση του Fujian, η μόνη χώρα που διέθετε λειτουργικό σύστημα EMALS ήταν οι ΗΠΑ με το υπερσύγχρονο USS Gerald R. Ford. Η Κίνα γίνεται η δεύτερη χώρα στην ιστορία που αναπτύσσει και επιχειρεί με αυτή την τεχνολογία, προσπερνώντας παραδοσιακές ναυτικές δυνάμεις.

Ο Lyle Goldstein, διευθυντής στο think tank Defense Priorities, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η προσθήκη των ηλεκτρομαγνητικών καταπελτών δεν είναι απλώς μια βελτίωση, αλλά ένας πολλαπλασιαστής ισχύος που «διπλασιάζει, τριπλασιάζει ή και τετραπλασιάζει τη φονικότητα» των κινεζικών αεροπλανοφόρων. Από την πλευρά του, ο απόστρατος πλοίαρχος του PLAN, Tian Shichen, παρομοίασε το πρόγραμμα με την αποστολή «Apollo», τονίζοντας πως η τεχνολογική καινοτομία είναι αυτή που θα αφήσει το στίγμα της στο μέλλον του κινεζικού ναυτικού.

Στρατηγικές προεκτάσεις και «Γαλάζια Νερά»

Η ένταξη του Fujian έρχεται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ζυμώσεων. Το Πεκίνο δεν κρύβει τις φιλοδοξίες του να μετατρέψει το ναυτικό του από μια δύναμη παράκτιας άμυνας σε μια πραγματική ναυτική δύναμη «γαλάζιων νερών» (blue-water navy), ικανή να προβάλλει ισχύ μακριά από τα κινεζικά σύνορα. Η παρουσία ενός αεροπλανοφόρου με τέτοιες δυνατότητες αλλάζει τα δεδομένα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και στα Στενά της Ταϊβάν, ενώ στέλνει σαφές μήνυμα στους γείτονες και τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι το Fujian λειτουργεί ως προπομπός για το επόμενο μεγάλο βήμα: το Type 004. Αυτό το μελλοντικό αεροπλανοφόρο αναμένεται να είναι πυρηνοκίνητο, προσφέροντας πρακτικά απεριόριστη εμβέλεια και λύνοντας το πρόβλημα του ανεφοδιασμού που αντιμετωπίζουν τα συμβατικά πλοία όπως το Fujian. Σε συνδυασμό με την ανάπτυξη υποστηρικτικών πλοίων, καταδρομικών με υπερηχητικούς πυραύλους YJ-21 και ενός εκτεταμένου δικτύου διοικητικής μέριμνας, η Κίνα χτίζει σταδιακά τις υποδομές για παγκόσμια παρουσία.