Game of Thrones: Στα σκαριά κινηματογραφική ταινία!

Πέρασαν σχεδόν 5 χρόνια από το αμφιλεγόμενο φινάλε του Game of Thrones και από τότε το HBO έχει εξετάσει διάφορα spin-off projects, αλλά μόλις δύο έχουν υλοποιηθεί: το House of the Dragon και το επερχόμενο A Knight of the Seven Kingdoms. Τώρα, η μητρική εταιρεία του HBO, η Warner Bros. Discovery, κάνει σχέδια για να μεταφέρει τον φανταστικό κόσμο του George R.R. Martin στον κινηματογράφο!



Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η Warner Bros. εργάζεται «αθόρυβα» για την ανάπτυξη μιας ταινίας Game of Thrones. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι το project βρίσκεται ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, χωρίς να έχει δεσμευτεί σκηνοθέτης ή σεναριογράφος. Δεν είναι επίσης σαφές αν το στούντιο έχει στο μυαλό του κάποιο concept για την ταινία, ή αν ο Martin θα συμμετέχει άμεσα στη διαμόρφωση της ιστορίας.

Κατά ειρωνικό τρόπο, οι showrunners του Game of Thrones, David Benioff και Dan Weiss, πρότειναν στο HBO μια τριλογία ταινιών για να ολοκληρώσουν τη σειρά. Ο Martin φέρεται να ήταν υπέρ και αυτού του σχεδίου, αλλά το HBO ήταν ανένδοτο να παραμείνει η πιο δημοφιλής πνευματική ιδιοκτησία του αποκλειστικά στο δίκτυο. Αυτό συνέβη πριν το Max ξεκινήσει ως αυτόνομο streaming και αναλάβει νέος ιδιοκτήτης. Έτσι, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο εμπόδιο στο να γυριστεί η ταινία τώρα.

Μέχρι στιγμής, σχεδόν όλα τα προτεινόμενα spinoffs του Game of Thrones ήταν prequel. Σαφέστατα το backstory του Martin για τα μυθιστορήματα του «A Song of Ice and Fire» προσφέρει πολύ υλικό για περαιτέρω εξερεύνηση, ωστόσο, προτάθηκε μόνο μία σειρά ως sequel του Game of Thrones που θα είχε ως πρωταγωνιστή τον Kit Harington ξανά στον ρόλο του ως Jon Snow. Αυτό το project ναυάγησε, αλλά μια ιστορία που θα συνέχιζε κατά κάποιο τρόπο το Game of Thrones από εκεί που το αφήσαμε θα ήταν ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουν γνώριμοι χαρακτήρες (όπως ο Jon Snow ή ο Tyrion Lannister) για μια νέα ιστορία.

