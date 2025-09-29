Garmin Venu 4: Επίσημο το νέο fitness smartwatch της εταιρείας

Η Garmin ανακοίνωσε σήμερα το Venu 4, το πιο πρόσφατο smartwatch από την βραβευμένη σειρά Venu, με νέες λειτουργίες υγείας, φυσικής κατάστασης και προσβασιμότητας. Για να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα το σώμα τους και να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές, το Venu 4 τους επιτρέπει ν παρακολουθούν τις τάσεις υγείας και να καταγράφουν τις αλλαγές στον τρόπο ζωής τους για να βλέπουν πώς οι επιλογές τους επηρεάζουν την συνολική τους ευεξία.

Επιπλέον, διαθέτει κομψό μεταλλικό σχεδιασμό, ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο και φωτεινό φακό LED που παρέχει μεγαλύτερη επίγνωση σε σκοτεινά περιβάλλοντα. Και με αυτονομία μπαταρίας μέχρι 12 ημέρες σε λειτουργία smartwatch, δεν χρειάζεται να φορτίζετε το ρολόι κάθε βράδυ, καθιστώντας πιο εύκολη την καταγραφή μετρήσεων υγείας 24/7 και την λήψη μίας πιο ολιστικής εικόνας του ύπνου, της μεταβλητότητας των καρδιακών παλμών (HRV), των αποθεμάτων ενέργειας Body Battery και πολλών άλλων.

Τι είναι νέο;

Υγεία

Κατάσταση υγείας: Δείτε αν οι μετρήσεις υγείας όπως καρδιακή συχνότητα, μεταβλητότητα καρδιακών παλμών (HRV), αναπνοή, θερμοκρασία δέρματος και παλμικό οξύμετρο κατά τη διάρκεια του ύπνου αποκλίνουν από το σύνηθες εύρος τους. Αυτές οι μεταβολές μπορεί να επισημαίνουν επιπλέον στρες στο σώμα και μπορεί να σχετίζονται με φυσική δραστηριότητα, πιθανές ασθένειες και άλλα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε έκδοση beta3 στο ρολόι και στο Garmin Connect.

Εξελιγμένες μετρήσεις ύπνου: Η ευθυγράμμιση ύπνου παρέχει ακόμα πιο εξατομικευμένη καθοδήγηση ύπνου, καταγράφοντας πόσο ευθυγραμμισμένο είναι το σώμα σας με τον εσωτερικό του κύκλο ύπνου χρησιμοποιώντας τον κιρκάδιο ρυθμό. Η συνέπεια του ύπνου αποτυπώνει το μέσο χρόνο ύπνου των τελευταίων εφτά ημερών.

Φυσική κατάσταση

Η νέα λειτουργία Garmin Fitness Coach παρέχει εξατομικευμένες ασκήσεις για πάνω από 25 διαφορετικούς τύπους αθλητικών δραστηριοτήτων – από περπάτημα και ποδηλασία εσωτερικού χώρου μέχρι κωπηλασία, HIIT και άλλα. Αυτές οι ασκήσεις με βάση την καρδιακή συχνότητα και την διάρκεια θα προσαρμόζονται καθημερινά με βάση το ιστορικό δραστηριότητας, τον ύπνο και την αποκατάσταση. Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν ένα πρόγραμμα Garmin Fitness Coach για να λαμβάνουν εξατομικευμένες ασκήσεις και να παρακολουθούν την πρόοδό τους στην εφαρμογή Garmin Connect. Αν δεν έχουν ορίσει ένα πρόγραμμα, και πάλι θα λαμβάνουν ημερήσιες προτάσεις άσκησης για διαφορετικούς τύπους αθλητικών δραστηριοτήτων. Για αυτούς που κάνουν διαφορετικές ασκήσεις σε μία προπόνηση, το προφίλ για μικτές δραστηριότητες καταγράφει πολλαπλές ασκήσεις σε μια συνεδρία αντί για μεμονωμένες δραστηριότητες.

Προσβασιμότητα

Εμφάνιση ώρας με ήχο: Ακούστε την ώρα της ημέρας, δεδομένα υγείας και άλλα απευθείας από το ρολόι και λάβετε ενημέρωση κάθε μία ώρα.

Ακούστε την ώρα της ημέρας, δεδομένα υγείας και άλλα απευθείας από το ρολόι και λάβετε ενημέρωση κάθε μία ώρα. Φίλτρα χρωμάτων: Οι χρήστες με διαφορετικές μορφές αχρωματοψίας μπορούν να επιλέξουν διαφορετικές επιλογές χρωμάτων οθόνης που περιλαμβάνουν κλίμακα του γκρι, πράσινο/κόκκινο και μπλε/κίτρινο.

Κομψός σχεδιασμός, κορυφαίες λειτουργίες

Διαθέτοντας έναν εκλεπτυσμένο μεταλλικό σχεδιασμό, το Venu 4 είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη, 41χιλ. και 45 χιλ., και πολλές επιλογές χρωμάτων – όπως χρυσό με το χρώμα της άμμου και ασημί με κίτρινο, με λουράκια από δέρμα ή σιλικόνη που αντικαθίστανται πανεύκολα. Και τα δύο μεγέθη έχουν ενσωματωμένο φακό LED για μεγαλύτερη ορατότητα τη νύχτα και ενσωματωμένο ηχείο και μικρόφωνο για κλήσεις από τον καρπό όταν συνδέεται με συμβατό smartphone Android ή iPhone, αλλά και για χρήση του φωνητικού βοηθού για απάντηση σε μηνύματα. Ορισμένες φωνητικές εντολές όπως “start a running activity” και “set timer for 5 minutes” μπορούν να ενεργοποιηθούν από το ρολόι – χωρίς χρήση τηλεφώνου.

Για να υποστηρίξει κάθε σας στόχο, το περιλαμβάνει όλη τη συλλογή Garmin από λειτουργίες υγείας, φυσικής κατάστασης και διασύνδεσης που περιλαμβάνει κατάσταση HRV, αποθέματα ενέργειας Body Battery, καταγραφή γυναικείας υγείας (με θερμοκρασία δέρματος για εκτιμήσεις ωορρηξίας και βελτιωμένες εκτιμήσεις περιόδου), εφαρμογή Garmin ECG, όφελος άσκησης και χρόνος αποκατάστασης, ετοιμότητα προπόνησης, δυναμική τρεξίματος από τον καρπό, έξυπνες ειδοποιήσεις, αποθήκευση μουσικής στη συσκευή, ανέπαφές πληρωμές Garmin Pay, λειτουργίες ασφάλειας και εντοπισμού και άλλα.

Διαθέσιμο πριν το τέλος Σεπτεμβρίου, το Venu 4 θα έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής που ξεκινάει από 549,99€.

Κατασκευασμένα μέσα για την ζωή έξω, τα προϊόντα Garmin έχουν φέρει την επανάσταση στον τομέα της υγείας και ευεξίας. Με δέσμευση να αναπτύσσουμε smartwatch και εργαλεία μέτρησης υγείας που βοηθούν τους ανθρώπους όλων των επιπέδων και ικανοτήτων να παραμένουν δραστήριοι και να ζουν υγιεινά, η Garmin θεωρεί ότι κάθε μέρα είναι μια δυνατότητα για καινοτομία και μια ευκαιρία για να νικήσουμε το χτες.