Gears of War: E-Day: Κυκλοφορεί τον Οκτώβριο με νέο 12-player co-op

Το Xbox Games Showcase έκλεισε με την επίσημη, εκτενή παρουσίαση του επόμενου μεγάλου τίτλου από την The Coalition. Το Gears of War: E-Day αποτελεί ένα πολυαναμενόμενο prequel που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σειρά, αφήνοντας πίσω τη φουτουριστική κατεύθυνση των πρόσφατων τίτλων για να επιστρέψει στο απόλυτο σημείο μηδέν: την ημέρα της εμφάνισης των Locusts. Με ξεκάθαρη στόχευση στη σκοτεινή, ασφυκτική ατμόσφαιρα των πρώτων παιχνιδιών και με την υποστήριξη κορυφαίων τεχνολογικών εργαλείων, η Microsoft στοχεύει να παραδώσει τον απόλυτο system seller τίτλο για την τρέχουσα γενιά κονσολών.

Το Gears of War: E-Day αναπτύχθηκε εξολοκλήρου στην Unreal Engine 5 και ξεχωρίζει για την εισαγωγή ενός 12-player PvE mode, ανανεωμένους μηχανισμούς κίνησης (crawling, sliding) και ένα βαθιά σκοτεινό story campaign με πρωταγωνιστές τους Marcus και Dom.

Η The Coalition παραδοσιακά αποτελεί την κορυφαία ομάδα της Microsoft όσον αφορά την αξιοποίηση της Unreal Engine, ωστόσο, η ανάπτυξη του E-Day διαφέρει δραματικά από τις προηγούμενες προσπάθειες. Η εταιρεία επιβεβαίωσε πως είχε επιτέλους τον απαραίτητο χρόνο να «χτίσει» το παιχνίδι αποκλειστικά στη νέα μηχανή γραφικών, χωρίς να χρησιμοποιήσει παλαιότερο κώδικα ή assets από το Gears 5. Οπτικά, αυτό μεταφράζεται σε συστήματα φωτισμού υπερυψηλής ακρίβειας (Lumen) και περιβάλλοντα που καταστρέφονται ρεαλιστικά σε πραγματικό χρόνο.

Το παιχνίδι υπόσχεται ασύλληπτη λεπτομέρεια, με την ομάδα ανάπτυξης να τονίζει χαρακτηριστικά την αίσθηση της καταστροφής μιας «ζωντανής πόλης». Τοπία γεμάτα μισοτελειωμένα γεύματα στα τραπέζια, εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα και καθημερινά αντικείμενα που διαλύονται κάτω από το βάρος της επίθεσης των Locusts, συνθέτουν το σκηνικό της απόλυτης κατάρρευσης.

Η υπόθεση του Gears of War: E-Day περιορίζεται αυστηρά σε ένα διάστημα τριών ημερών εντός της πόλης Kalona. Μέσα από τα μάτια της Bravo Squad, οι παίκτες θα βιώσουν την αρχική, χαοτική επαφή της ανθρωπότητας με την απειλή που αναδύθηκε από τα έγκατα του πλανήτη Sera.

Στην ομάδα επιστρέφει το θρυλικό δίδυμο των Marcus Fenix και Dom Santiago, μαζί με δύο νέους χαρακτήρες, τη Mags Carter και τον Lucas Reyes. Αξιοσημείωτη είναι η απεικόνιση των πρωταγωνιστών, οι οποίοι εμφανίζονται χωρίς τον εμβληματικό εξοπλισμό των μετέπειτα παιχνιδιών, δίνοντας έμφαση στο στοιχείο του αιφνιδιασμού και της επιβίωσης. Για την πιστή απόδοση του σεναρίου, το στούντιο συνεργάστηκε στενά με τη συγγραφέα Karen Traviss, αντλώντας στοιχεία από κλασικά μυθιστορήματα του franchise, όπως το Aspho Fields.

Η σειρά Gears of War καθιέρωσε το σύστημα κάλυψης στα shooters, όμως με την πάροδο των ετών ο πυρήνας του gameplay άρχισε να φαίνεται δυσκίνητος. Το E-Day απαντά στο συγκεκριμένο ζήτημα με μια πλήρη αναμόρφωση της κίνησης, καθώς οι χαρακτήρες πλέον δεν περιορίζονται στο βαρύ περπάτημα μεταξύ σημείων κάλυψης. Οι παίκτες αποκτούν τη δυνατότητα να κάνουν slide κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, να εκτελούν άλματα πάνω από κενά, να σκαρφαλώνουν άμεσα σε καλύψεις που βρίσκονται στο ύψος του κεφαλιού, ακόμα και να σέρνονται στο έδαφος για να αποφύγουν εχθρικά πυρά.

Εξάλλου, το κλασικό Horde mode δίνει εν μέρει τη θέση του σε μια νέα εμπειρία 12 παικτών (PvE) όπου τρεις ανεξάρτητες τετραμελείς ομάδες καλούνται να συνεργαστούν σε διευρυμένους χάρτες εντός της πόλης Kalona για να αναχαιτίσουν τεράστια κύματα Locusts, απαιτώντας συντονισμό σε επίπεδο που δεν έχουμε ξαναδεί στο franchise.

Παράλληλα, το ανταγωνιστικό multiplayer επιστρέφει με αγώνες 4 vs 4, λαμβάνοντας χώρα σε χάρτες σχεδιασμένους γύρω από τα νέα traversal mechanics. Όσοι θέλουν να πάρουν μια πρώτη γεύση, θα έχουν την ευκαιρία μέσω των open beta weekends που έχουν προγραμματιστεί για τον προσεχή Αύγουστο.

Το Gears of War: E-Day κυκλοφορεί στις 6 Οκτωβρίου για Xbox Series X|S και PC, όντας διαθέσιμο από την πρώτη ημέρα στο Xbox Game Pass.