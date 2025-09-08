Gemini AI: Αυτά είναι τα επίσημα όρια της Google για τη δωρεάν και τις επί πληρωμή εκδόσεις

Η Google ανακοίνωσε επίσημα τα όρια χρήσης του AI εργαλείου Gemini, ξεκαθαρίζοντας τι μπορεί να κάνει ο χρήστης στη δωρεάν εκδοχή και ποιες δυνατότητες ξεκλειδώνονται με συνδρομή. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι γνωρίζουν εκ των προτέρων πόσα αιτήματα, εικόνες ή βίντεο μπορούν να δημιουργήσουν, αλλά και πόσο «χώρο μνήμης» έχει στη διάθεσή του το μοντέλο για να θυμάται και να επεξεργάζεται πληροφορίες.

Η δωρεάν εκδοχή: όρια αλλά και γενναιοδωρία

Η βασική έκδοση του Gemini, χωρίς καμία χρέωση, προσφέρει περιορισμένη πρόσβαση στο ισχυρό μοντέλο Gemini 2.5 Pro: μόλις πέντε αιτήματα την ημέρα. Αντίθετα, το μοντέλο 2.5 Flash μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα όριο. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους 32.000 tokens, δηλαδή μικρότερο πλαίσιο μνήμης για τις απαντήσεις, το οποίο όμως επαρκεί για τις περισσότερες καθημερινές εργασίες.

Στον τομέα της δημιουργίας περιεχομένου, η Google δείχνει ιδιαίτερα ανοιχτή: ακόμα και στη δωρεάν έκδοση, οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν ή να επεξεργαστούν έως και 100 εικόνες την ημέρα. Το ίδιο ισχύει και για τις σύνοψεις ήχου, με όριο τις 20 την ημέρα. Εκεί που υπάρχουν «κλειδωμένες» δυνατότητες είναι οι προγραμματισμένες ενέργειες, η δημιουργία βίντεο μέσω του Veo 3 και οι πιο εξελιγμένες λειτουργίες Deep Think.

Gemini Pro: περισσότερη ισχύς σε λογική τιμή

Η συνδρομή Google AI Pro, με κόστος 21,99 ευρώ τον μήνα, ανοίγει αρκετές νέες επιλογές. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν έως 100 αιτήματα ημερησίως στο 2.5 Pro και να απολαμβάνουν ένα ευρύ πλαίσιο μνήμης που φτάνει το ένα εκατομμύριο tokens. Επιπλέον, το πακέτο προσφέρει 20 αναλυτικές ερευνητικές αναφορές τον μήνα, βασισμένες στο 2.5 Pro, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας έως 1.000 εικόνων ημερησίως.

Σε αυτή την έκδοση εμφανίζεται για πρώτη φορά και η δημιουργία βίντεο: οι συνδρομητές μπορούν να δημιουργούν έως τρία βίντεο την ημέρα χρησιμοποιώντας το Veo 3 Fast. Παράλληλα, αποκτούν προτεραιότητα πρόσβασης σε ορισμένες νέες λειτουργίες που λανσάρονται σταδιακά.

Gemini Ultra: για απαιτητικούς και επαγγελματίες

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Google AI Ultra, με μηνιαία συνδρομή που αγγίζει τα 274,99 ευρώ. Πρόκειται για την πιο πλήρη έκδοση, που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με αυξημένες ανάγκες. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα σε 500 αιτήματα την ημέρα με το 2.5 Pro, διατηρώντας και εδώ μνήμη ενός εκατομμυρίου tokens.

Η Ultra έκδοση υποστηρίζει 200 ερευνητικές αναφορές τον μήνα, ενώ ξεκλειδώνει τις δυνατότητες του Deep Think, με έως 10 αιτήματα την ημέρα και πλαίσιο 192.000 tokens για πιο περίπλοκες αναλύσεις. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν έως πέντε βίντεο ημερησίως μέσω του Veo 3 και απολαμβάνουν πλήρη πρόσβαση στις προγραμματισμένες ενέργειες. Όπως και στη Pro, υπάρχει προτεραιότητα στην πρόσβαση σε νέες λειτουργίες.

Τα όρια και οι ευκαιρίες

Το βασικό μήνυμα της Google είναι σαφές: η δωρεάν έκδοση επιτρέπει σε κάθε χρήστη να δοκιμάσει τις βασικές δυνατότητες της πλατφόρμας, με ιδιαίτερα γενναιόδωρα όρια στην παραγωγή εικόνων. Από εκεί και πέρα, οι συνδρομητικές εκδόσεις ανεβάζουν κατακόρυφα τις δυνατότητες τόσο σε ισχύ όσο και σε εργαλεία, καλύπτοντας ανάγκες που ξεκινούν από την ενισχυμένη παραγωγικότητα έως την επαγγελματική δημιουργία περιεχομένου.

Στην πράξη, οι διαφορές δεν περιορίζονται μόνο στον αριθμό αιτημάτων ή στις ταχύτητες επεξεργασίας. Τα μεγαλύτερα context tokens σημαίνουν ότι τα μοντέλα μπορούν να επεξεργάζονται και να θυμούνται πολύ περισσότερες πληροφορίες, προσφέροντας απαντήσεις πιο ολοκληρωμένες και στοχευμένες. Οι συνδρομητές των ανώτερων εκδόσεων έχουν επίσης τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πιο εξειδικευμένες λειτουργίες, όπως τα αναλυτικά reports ή τη δημιουργία βίντεο, που δεν υπάρχουν καθόλου στη δωρεάν εκδοχή.

