Gemini AI: Νίκησε 139 προγραμματιστές σε διαγωνισμό πληροφορικής

Η Google συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης και αυτή τη φορά το έκανε σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ακαδημαϊκούς διαγωνισμούς προγραμματισμού στον κόσμο. Το Gemini 2.5, το τελευταίο μοντέλο παραγωγικής AI της εταιρείας, συμμετείχε στα World Finals του International Collegiate Programming Contest (ICPC) το 2025 και κατάφερε κάτι που ελάχιστες ανθρώπινες ομάδες πέτυχαν: να κερδίσει χρυσό μετάλλιο, λύνοντας 10 από τα 12 προβλήματα που δόθηκαν.

Ο ICPC είναι ο μεγαλύτερος και πιο ιστορικός διαγωνισμός αλγοριθμικού προγραμματισμού παγκοσμίως. Κάθε χρόνο, χιλιάδες φοιτητές καλούνται να λύσουν μια δωδεκάδα πολύπλοκων προβλημάτων μέσα σε πέντε εξαντλητικές ώρες. Οι δυσκολίες ποικίλουν από σύνθετους αλγορίθμους μέχρι πολυδιάστατες βελτιστοποιήσεις, απαιτώντας απόλυτη συγκέντρωση και γρήγορη σκέψη.

Η Google συνέδεσε το Gemini 2.5 Deep Think σε ένα απομακρυσμένο διαδικτυακό περιβάλλον που εγκρίθηκε από τους διοργανωτές. Οι ομάδες ξεκίνησαν με 10 λεπτά προβάδισμα, προτού η μηχανή αρχίσει να «σκέφτεται». Σε αντίθεση με τον Διεθνή Μαθηματικό Διαγωνισμό (IMO) όπου η Google είχε προετοιμάσει ειδικό μοντέλο, αυτή τη φορά το Gemini 2.5 ήταν το ίδιο σύστημα που χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες εφαρμογές του. Το μόνο που άλλαξε ήταν η δυνατότητα να καταναλώνει τεράστιο αριθμό «thinking tokens» για πέντε ώρες συνεχόμενης ανάλυσης.

Μέσα σε μόλις 45 λεπτά, το Gemini είχε ήδη δώσει σωστές λύσεις σε οκτώ προβλήματα, σκαρφαλώνοντας στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης. Όταν έληξε ο χρόνος, είχε συγκεντρώσει 10 σωστές απαντήσεις, κερδίζοντας χρυσό μετάλλιο. Από τις 139 ομάδες φοιτητών, μόλις τέσσερις κατάφεραν να φτάσουν στο ίδιο επίπεδο. Ο Bill Poucher, διευθυντής του ICPC, χαρακτήρισε το γεγονός «κομβική στιγμή» για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό ήταν το λεγόμενο Πρόβλημα C, ένα πολύπλοκο ζήτημα βελτιστοποίησης με φανταστικές «δεξαμενές flubber» και ποσοστά αποθήκευσης/εκροής. Κανένα ανθρώπινο μυαλό δεν κατάφερε να το λύσει, όμως το Gemini το έλυσε μέσα σε 30 λεπτά, χρησιμοποιώντας μια στρατηγική δυναμικού προγραμματισμού και τεχνικές nested ternary search για να εντοπίσει τις σωστές τιμές.

Η Google δεν περιορίστηκε μόνο στα φετινά προβλήματα. Έδωσε στο Gemini τα σετ ερωτήσεων του 2023 και 2024 και σύμφωνα με την εσωτερική αξιολόγηση, το μοντέλο θα είχε κερδίσει επίσης χρυσό μετάλλιο. Αυτό, σύμφωνα με την εταιρεία, δείχνει ότι η τεχνολογία δεν πρόκειται για απλή σύμπτωση, αλλά για πραγματική πρόοδο προς πιο «γενική» νοημοσύνη.

Η εταιρεία τονίζει ότι η ικανότητα του Gemini να αναλύει πολυσύνθετα προβλήματα με πολλά βήματα σκέψης μπορεί να αποδειχθεί ανεκτίμητη σε τομείς όπως η σχεδίαση ημιαγωγών ή η βιοτεχνολογία. Σε αυτούς τους χώρους, όπου η ακρίβεια και η εύρεση βέλτιστων λύσεων είναι ζωτικής σημασίας, μια τεχνητή νοημοσύνη αυτού του επιπέδου θα μπορούσε να προσφέρει εργαλεία που ξεπερνούν τις δυνατότητες ακόμη και των καλύτερων ανθρώπινων ομάδων.

Η Google μάλιστα επισημαίνει κάτι ενδιαφέρον: αν συνδυαστούν οι λύσεις των κορυφαίων ανθρώπινων ομάδων με εκείνες του Gemini, καλύπτονται όλα τα προβλήματα του διαγωνισμού. Αυτό δείχνει ότι η συνεργασία ανθρώπων και μηχανών μπορεί να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική από την αντιπαράθεση μεταξύ τους.

Βέβαια, η επιτυχία αυτή έχει και κόστος. Η Google δεν αποκάλυψε πόση υπολογιστική ισχύς απαιτήθηκε για να «τρέξει» το Gemini σε πέντε ώρες συνεχούς επίλυσης προβλημάτων. Είναι όμως βέβαιο ότι πρόκειται για τεράστια κατανάλωση, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμη και πιο απλά καταναλωτικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θεωρούνται προς το παρόν ασύμφορα οικονομικά.

Παρόλα αυτά, η ικανότητα να λύνει προβλήματα που μέχρι τώρα έμεναν άλυτα μπορεί να δικαιολογήσει το υψηλό κόστος. Αν η τεχνολογία καταφέρει να βρει πρακτικές εφαρμογές, το Gemini 2.5 και οι διάδοχοί του θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κρίσιμα εργαλεία όχι μόνο για την επιστήμη αλλά και για τη βιομηχανία.

