Gemini for Home: Επίσημο λανσάρισμα για τον διάδοχο του Google Assistant

Η Google λανσάρει επίσημα το Gemini for Home, τον νέο έξυπνο βοηθό που θα αντικαταστήσει τον δεκαετίας Google Assistant σε συσκευές όπως ηχεία, οθόνες και κάμερες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναβάθμιση του οικοσυστήματος smart home της εταιρείας εδώ και χρόνια, σε μια περίοδο που η Amazon λάνσαρε επίσης τη νέα γενιά του Alexa+.

Το Gemini for Home παρουσιάστηκε μαζί με τα Pixel 10, τα Buds 2a και το Pixel Watch 4. Αν και εξακολουθεί να ενεργοποιείται με το γνωστό «Hey Google», η βασική αλλαγή είναι ότι η επικοινωνία γίνεται πλέον πιο φυσική και λιγότερο μηχανική. Ο νέος βοηθός μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τα συμφραζόμενα, να διατηρεί τη ροή μιας συζήτησης και να προσαρμόζεται στο τι συμβαίνει στο σπίτι σας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν χρειάζεται να δίνει αυστηρά διατυπωμένες εντολές. Μπορεί να μιλά όπως θα μιλούσε σε έναν άνθρωπο. Ο βοηθός διατίθεται με δέκα νέες φωνές, οι οποίες έχουν πιο ρεαλιστικό ρυθμό και εκφραστικότητα. Έτσι, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνετε κάθε φορά την εντολή σας σε μια συνομιλία με πολλά βήματα.

Η Google τονίζει ότι το Gemini for Home μπορεί να διευκολύνει πολλές από τις καθημερινές σας ανάγκες: από το να παίζει μουσική και να ελέγχει συσκευές μέχρι να συντονίζει οικογενειακές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο να θυμάστε τον ακριβή τίτλο ενός τραγουδιού· αρκεί να πείτε «παίξε το τραγούδι από την ταινία που οι άνθρωποι ταξιδεύουν σε άλλο πλανήτη» και ο βοηθός θα καταλάβει.

Στη διαχείριση φωτισμού, μπορείτε να δώσετε πιο ελεύθερες εντολές, όπως «άναψε τα φώτα δίπλα στη κουζίνα» ή «κλείσε όλα εκτός από το σαλόνι». Το ίδιο ισχύει για λίστες, ημερολόγια και προγραμματισμό. Η Google δίνει ως παράδειγμα την προετοιμασία ενός γεύματος: αντί να προσθέσετε ξεχωριστά αυγά, γάλα και νουντλς στη λίστα αγορών, μπορείτε απλώς να πείτε «πρόσθεσε υλικά για Pad Thai». Το Gemini θα αναλύσει το αίτημα, θα ρωτήσει για τυχόν διατροφικούς περιορισμούς ή μερίδες και θα ετοιμάσει τη λίστα μόνο του.

Μια ακόμα καινοτομία είναι το Gemini Live, που επιτρέπει πιο ελεύθερη συνομιλία χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά η φράση ενεργοποίησης. Έτσι, η επικοινωνία γίνεται συνεχής και πιο φυσική.

Παράλληλα, το Ask Home φέρνει ένα νέο επίπεδο ελέγχου στις έξυπνες συσκευές. Με απλές φωνητικές ή γραπτές εντολές, μπορείτε να δημιουργείτε αυτοματισμούς, να ενεργοποιείτε σενάρια στο σπίτι ή να τροποποιείτε τις ρυθμίσεις χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.

Για όσους χρησιμοποιούν έξυπνες κάμερες και κουδούνια, ο νέος βοηθός κάνει τα πράγματα πιο εύκολα. Οι ειδοποιήσεις κίνησης αποκτούν περισσότερο πλαίσιο, καθώς ο Gemini μπορεί να συνοψίζει τα σημαντικά γεγονότα της ημέρας σε ένα Home Brief και να εντοπίζει πιο γρήγορα συγκεκριμένα σημεία στο βίντεο. Αυτό μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται να ψάξετε στο ιστορικό καταγραφών.

Το Gemini for Home θα υποστηρίζεται σε όλες τις έξυπνες συσκευές της Google που κυκλοφόρησαν την τελευταία δεκαετία – από ηχεία και οθόνες μέχρι κάμερες και κουδούνια. Η διάθεση ξεκινά μέσω προγράμματος πρώιμης πρόσβασης. Για να συμμετάσχει κάποιος, πρέπει να έχει την εφαρμογή Google Home έκδοση 4.0 ή νεότερη και να ενεργοποιήσει την επιλογή Early Access από τις ρυθμίσεις του προφίλ του.

Ωστόσο, οι πιο προχωρημένες δυνατότητες, όπως το Home Brief, το Gemini Live, οι έξυπνες ειδοποιήσεις, οι αυτοματισμοί και η αναζήτηση στο ιστορικό βίντεο, θα απαιτούν συνδρομή Google Home Premium, με τιμή που ξεκινά από 10 δολάρια τον μήνα.

[via]