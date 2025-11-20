Η Google έφερε το Gemini AI στο Android Auto

Το Android Auto μετρά ήδη περισσότερα από 250 εκατομμύρια αυτοκίνητα στον δρόμο, αλλά η Google αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Ξεκινώντας σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, ο νέος AI βοηθός Gemini έρχεται στο ταμπλό του αυτοκινήτου, προσφέροντας πολύ περισσότερα από τις κλασικές hands-free λειτουργίες που κάλυπτε μέχρι τώρα το Google Assistant. Για πρώτη φορά, ο οδηγός μπορεί να συνομιλεί με έναν πραγματικά conversational βοηθό, ο οποίος καταλαβαίνει φυσική ομιλία, συνεχίζει συζητήσεις και μπορεί να ολοκληρώνει πολύπλοκες εργασίες χωρίς να ζητά «μαγικές φράσεις».

Η Google παρουσιάζει πέντε ενδεικτικές χρήσεις που αποκαλύπτουν τι αλλάζει στην πράξη όταν το Gemini μπαίνει στο αυτοκίνητο – και πώς το commute μετατρέπεται σε χρόνο που μπορείς να αξιοποιήσεις πραγματικά.

Πρώτο στη λίστα είναι το Google Maps, που αποκτά νέες δυνατότητες μέσω του Gemini. Πέρα από την απλή πλοήγηση, ο βοηθός μπορεί να σου προτείνει στάσεις κατά μήκος της διαδρομής αναλύοντας κριτικές σε πραγματικό χρόνο και απαντώντας σε ερωτήσεις για επιχειρήσεις. Θες barbecue; Το μόνο που χρειάζεται είναι να το πεις. Το Gemini μπορεί να σου βρει ανοιχτά καταστήματα που ταιριάζουν σε αυτό που ζητάς, να σου πει ποια πιάτα ξεχωρίζουν, ακόμα και αν ο χώρος είναι φιλικός για σκυλιά. Είναι η εμπειρία του «τοπικού» που δεν απαιτεί πια να γνωρίζεις την περιοχή.

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά την επικοινωνία. Το Gemini απλουστεύει το messaging σε βαθμό που δεν χρειάζεται πλέον να υπαγορεύεις τέλεια ή να ξεκινάς από την αρχή αν θυμήθηκες κάτι επιπλέον. Μπορείς να ζητήσεις από το σύστημα να ενημερώσει κάποιον για την καθυστέρησή σου μαζί με την ETA και το σωστό emoji, να διορθώσει το μήνυμα πριν σταλεί ή να το μεταφράσει σε πάνω από 40 γλώσσες. Όταν δε λαμβάνεις πολλά μηνύματα την ώρα της οδήγησης, το Gemini τα συνοψίζει και σου προτείνει απαντήσεις που μπορείς να επιλέξεις χωρίς περισπασμούς.

Στην πορεία της ημέρας, οι μετακινήσεις συχνά γίνονται χαμένος χρόνος. Το Gemini θέλει να το αλλάξει και αυτό. Με πρόσβαση στο Gmail, ο οδηγός μπορεί να ζητήσει από τον βοηθό να βρει πληροφορίες κρυμμένες μέσα σε email, όπως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου στην οποία πρέπει να φτάσει. Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει μια σύνοψη των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων, να ελέγξει το ημερολόγιο ή να καταγράψει to-dos, αξιοποιώντας Google Calendar, Google Tasks, Google Keep ή τις αντίστοιχες Samsung εφαρμογές. Η διαφορά είναι ότι όλα γίνονται μέσα από μια φυσική συζήτηση, όχι μέσω εντολών.

Στον τομέα της ψυχαγωγίας, το Gemini γίνεται DJ on demand. Δεν χρειάζεται να θυμηθείς τον τίτλο κάποιου τραγουδιού ή να περιγράψεις συγκεκριμένο είδος μουσικής: μπορείς απλώς να ζητήσεις ένα playlist για road trip, μουσική για βροχερή μέρα ή οτιδήποτε ταιριάζει στη διάθεσή σου. Οι υπηρεσίες όπως YouTube Music και Spotify συνεργάζονται πλήρως, και το Android Auto προσαρμόζει το interface ώστε η μουσική και οι χάρτες να συνυπάρχουν χωρίς να αποσπούν τον οδηγό.

Η πιο ενδιαφέρουσα ίσως λειτουργία είναι το Gemini Live, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να μπει σε μια ανοιχτή, συνεχόμενη συζήτηση με το AI. Λες «Hey Google, let's talk live» και το σύστημα αναλαμβάνει ρόλο συνομιλητή. Μπορεί να σου δώσει πληροφορίες για τον προορισμό σου, να σε βοηθήσει να βρεις δώρα, ακόμη και να σε προετοιμάσει για έναν επερχόμενο λόγο ή μια παρουσίαση. Η ιδέα δεν είναι να σου αποσπάσει την προσοχή αλλά να σου επιτρέψει να αξιοποιήσεις το χρόνο της διαδρομής με έναν τρόπο που μέχρι τώρα απαιτούσε να είσαι… οπουδήποτε αλλού εκτός από το τιμόνι.

Η διάθεση του ξεκινά παγκοσμίως από σήμερα, σε 45 γλώσσες. Το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι να έχει ήδη αναβαθμίσει το Gemini app στο smartphone του. Μόλις η λειτουργία γίνει διαθέσιμη στο αυτοκίνητο, θα εμφανιστεί σχετική ειδοποίηση στο interface του Android Auto. Από εκεί και πέρα, η ενεργοποίηση γίνεται με τον γνώριμο τρόπο: ένα «Hey Google», ένα πάτημα στο εικονίδιο μικροφώνου ή μια παρατεταμένη πίεση στο κουμπί φωνητικών εντολών στο τιμόνι.