Gemini for Home: Η AI της Google έρχεται στα σπίτια από την 1η Οκτωβρίου

Η Google επιβεβαίωσε ότι στις 1 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση του Gemini for Home, του νέου ψηφιακού βοηθού που βασίζεται σε τεχνολογία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης και έρχεται να αντικαταστήσει το Google Assistant. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ριζική αναβάθμιση της πλατφόρμας έξυπνου σπιτιού της εταιρείας και ταυτόχρονα φέρνει στο προσκήνιο την αργή πρόοδο της Apple στην ενσωμάτωση αντίστοιχων δυνατοτήτων στο Siri.

Το Gemini for Home παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Made by Google 2025 και πρόκειται να διατεθεί τόσο σε υπάρχουσες συσκευές Nest όσο και σε νέες που θα κυκλοφορήσουν τους επόμενους μήνες. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες των Nest smart speakers και των έξυπνων οθονών της Google θα δουν το λογισμικό τους να αναβαθμίζεται με το νέο σύστημα.

Η βασική υπόσχεση του Gemini είναι η μετάβαση από τις μηχανικές, συχνά άκαμπτες εντολές, σε μια πιο φυσική αλληλεπίδραση με τον ψηφιακό βοηθό. Το γνώριμο “Hey Google” παραμένει ως σήμα ενεργοποίησης, ωστόσο πλέον οι χρήστες δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούν αυστηρά προκαθορισμένες φράσεις. Αντίθετα, μπορούν να μιλούν με πιο φυσικό τρόπο, σαν να συνομιλούν με έναν άνθρωπο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Gemini είναι η δυνατότητα εκτέλεσης σύνθετων εντολών που περιλαμβάνουν πολλά βήματα. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να πει «χαμήλωσε τα φώτα και ρύθμισε τη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς» και ο βοηθός να φροντίσει και για τα δύο ταυτόχρονα. Επιπλέον, το σύστημα είναι σε θέση να κατανοήσει εξαιρέσεις, όπως «κλείσε όλα τα φώτα εκτός από το υπνοδωμάτιο».

Η λειτουργία αυτή σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με το Google Assistant, το οποίο απαιτούσε ξεχωριστές εντολές για κάθε ενέργεια. Η δυνατότητα αλυσιδωτών εντολών φέρνει τον ψηφιακό βοηθό πιο κοντά σε αυτό που οι χρήστες περιμένουν από μια πραγματικά έξυπνη εμπειρία.

Το Gemini for Home δεν περιορίζεται μόνο στον έλεγχο συσκευών. Επεκτείνει τον ρόλο του βοηθού σε νέους τομείς της καθημερινότητας: από την οργάνωση λίστας αγορών και προτάσεις συνταγών μέχρι βοήθεια σε τεχνικά προβλήματα και ταξιδιωτικές συμβουλές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το Gemini Live, μια λειτουργία που επιτρέπει ανοιχτές συνομιλίες χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να επαναλαμβάνει συνεχώς το «Hey Google». Πρόκειται για μια προσπάθεια να γίνει η επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη όσο το δυνατόν πιο φυσική και αβίαστη.

