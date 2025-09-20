Γεωθερμία χωρίς ρίσκο: Το καναδικό project που φιλοδοξεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού

Μια startup από τον Καναδά βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος επενδυτών και της ενεργειακής αγοράς, καθώς προωθεί μια τεχνολογία που υπόσχεται να μεταμορφώσει τη γεωθερμική ενέργεια.

Η τεχνολογία αυτή, γνωστή ως Advanced Geothermal System (AGS), διαφέρει ριζικά από τα συμβατικά μοντέλα. Στην πράξη λειτουργεί σαν μια γιγαντιαία υπόγεια αντλία θερμότητας. Αντί να βασίζεται σε φυσικά γεωθερμικά πεδία που απαιτούν διάτρηση σε θερμά πετρώματα, υδραυλική ρωγμάτωση ή εκμετάλλευση υδροφόρων στρωμάτων, το AGS χρησιμοποιεί ένα ειδικό ρευστό το οποίο κυκλοφορεί σε κλειστό, πλήρως σφραγισμένο κύκλωμα. Μέσα από αγωγούς που βρίσκονται θαμμένοι βαθιά στο υπέδαφος, το ρευστό απορροφά θερμότητα μέσω αγωγής και συναγωγής και την ανεβάζει στην επιφάνεια, όπου τροφοδοτεί απευθείας μια τουρμπίνα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Rodatherm, το σύστημα είναι έως και 50% πιο αποδοτικό από τους κλασικούς «διπλούς κύκλους» της γεωθερμίας, ενώ καταναλώνει πέντε φορές λιγότερο ρευστό. Αυτό σημαίνει όχι μόνο βελτίωση στην ενεργειακή απόδοση, αλλά και σημαντικά χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει την πρόταση της εταιρείας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η επιλογή γεωλογικού περιβάλλοντος. Αντί για τα κλασικά ηφαιστειακά ή θερμά πεδία, το AGS επικεντρώνεται σε ιζηματογενείς λεκάνες – περιοχές που παραδοσιακά αγνοούνταν από τη γεωθερμική βιομηχανία, θεωρούμενες «λιγότερο υποσχόμενες». Εκεί, όμως, το νέο σύστημα μπορεί να αποσπά θερμότητα χωρίς ρύπανση, χωρίς κατανάλωση φρέσκου νερού και με ελάχιστο αποτύπωμα στο έδαφος. Με αυτό τον τρόπο, ανοίγει η προοπτική γεωθερμικής αξιοποίησης σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν ακατάλληλες.

Ο πρόεδρος του TDK Ventures, Nicolas Sauvage, χαρακτήρισε την επένδυση «δέσμευση σε μετασχηματιστικές τεχνολογίες, ικανές να ανταποκριθούν σε κρίσιμες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η ανάγκη για καθαρή και προσιτή ενέργεια». Όπως τόνισε, το πιλοτικό έργο στη Utah δεν θα αξιολογήσει μόνο τη βιωσιμότητα σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και τη δυνατότητα του συστήματος να παρέχει σταθερή και προγραμματιζόμενη ενέργεια – κάτι που παραμένει αδύναμο σημείο για άλλες ανανεώσιμες πηγές, όπως η ηλιακή και η αιολική, οι οποίες εξαρτώνται από τον καιρό.

Η Rodatherm υπογραμμίζει ότι το AGS έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί απρόσκοπτα επί δεκαετίες, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Αν το εγχείρημα στη Utah αποδειχθεί επιτυχές, η εταιρεία φιλοδοξεί να δείξει πως η γεωθερμία μπορεί να αποτελέσει όχι μια συμπληρωματική πηγή, αλλά μια αξιόπιστη και σταθερή βάση στο ενεργειακό μείγμα, εξασφαλίζοντας ενεργειακή ασφάλεια και μείωση εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα.

