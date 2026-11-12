Γιατί η τρύπα του όζοντος ήταν μεγαλύτερη το 2026 σύμφωνα με τις NASA και NOAA

Σύνοψη

Η τρύπα του όζοντος για το 2026 καταγράφηκε ως η έβδομη μεγαλύτερη στα 48 χρόνια συστηματικών παρατηρήσεων, φτάνοντας στο μέγιστο μέγεθος των 27,1 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Παρά τη γεωγραφική της επέκταση, η ελάχιστη τιμή συγκέντρωσης που καταγράφηκε απευθείας πάνω από την Ανταρκτική ήταν 105 μονάδες Dobson, υποδεικνύοντας ότι δεν υπήρξε η δραματική λέπτυνση που παρατηρούνταν πριν από δεκαετίες.

Βασική αιτία για την παρατεταμένη καταστροφή αποτέλεσαν οι ασυνήθιστες μετεωρολογικές συνθήκες, καθώς η απουσία ισχυρών πλανητικών κυμάτων διατήρησε την πολική δίνη ισχυρή και συγκέντρωσε τις ιδανικές συνθήκες ψύχους.

Οι αναλύσεις των αμερικανικών οργανισμών επιβεβαιώνουν ότι οι ιστορικές απαγορεύσεις του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ αποτρέπουν τα χειρότερα σενάρια, διατηρώντας ακέραιη την προσδοκία για πλήρη αποκατάσταση.

Σύμφωνα με τα μαθηματικά μοντέλα και τις προβολές των ερευνητών, η στιβάδα του όζοντος αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά και να επανέλθει στην αρχική της κατάσταση κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2070.

Η προστατευτική ασπίδα του πλανήτη μας απέναντι στην επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία εξακολουθεί να βρίσκεται σε τροχιά μακροπρόθεσμης ανάκαμψης, παρόλο που τα μετεωρολογικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους προκάλεσαν μια αξιοσημείωτη αύξηση στο μέγεθος της τρύπας του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική.

Οι επίσημες καταγραφές που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τη NASA και την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) αποκαλύπτουν μια λεπτομερή εικόνα για τις διεργασίες που συντελούνται στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι καιρικές ανωμαλίες στην εξέλιξη του φαινομένου.

Βάσει των διαθέσιμων δορυφορικών δεδομένων, η τρύπα του όζοντος για το 2026 κατατάσσεται στην έβδομη θέση της λίστας με τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 48 χρόνια παρακολούθησης. Η μέγιστη έκταση της κορυφώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας τα 10,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια (περίπου 27,1 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα). Αυτή η τεράστια επιφάνεια αντιστοιχεί σχεδόν στο 90% της μεγαλύτερης τρύπας που μετρήθηκε ποτέ, τον Σεπτέμβριο του 2000.

Παρόλα αυτά, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι η γεωγραφική έκταση δεν συνεπάγεται απαραίτητα και αντίστοιχα δραματική μείωση στο πάχος της στιβάδας, αφού το βάθος της καταστροφής δεν πλησίασε τα ακραία επίπεδα που καταγράφονταν πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια.

Η ελάχιστη συγκέντρωση που ανιχνεύθηκε πάνω από τον Νότιο Πόλο κατά την κορύφωση της φετινής περιόδου άγγιξε τις 105 μονάδες Dobson στις 17 Οκτωβρίου. Η μονάδα Dobson αποτελεί το διεθνές πρότυπο μέτρησης και εκφράζει την ποσότητα του όζοντος που θα σχημάτιζε ένα στρώμα συγκεκριμένου πάχους υπό κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας. Για να αντιληφθούμε το μέγεθος, αρκεί να σκεφτούμε πως 100 μονάδες ισοδυναμούν με ένα στρώμα πάχους μόλις 1 χιλιοστού. Αν και ο αριθμός των 105 μονάδων θεωρείται εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με το φυσιολογικό όριο των 220 μονάδων που ορίζει τα όρια της «τρύπας», βρίσκεται εμφανώς υψηλότερα από το απόλυτο ρεκόρ των 92 μονάδων που είχε καταγραφεί τον Οκτώβριο του 2006.

Οι μηχανισμοί καταστροφής και η ανωμαλία της πολικής δίνης

Το φαινόμενο ξεκινά όταν ενώσεις που περιέχουν χλώριο και βρώμιο (χημικά προϊόντα μακράς διάρκειας ζωής που παρήχθησαν από ανθρωπογενείς δραστηριότητες) φτάνουν στα ανώτερα στρώματα. Εκεί, κάτω από την επίδραση της έντονης υπεριώδους ακτινοβολίας, διασπώνται απελευθερώνοντας ελεύθερα άτομα. Αυτά τα εξαιρετικά δραστικά στοιχεία αλληλεπιδρούν με τα σωματίδια των πολικών στρατοσφαιρικών νεφών, ξεκινώντας μια καταλυτική αντίδραση που αποδομεί εκατομμύρια μόρια όζοντος.

Ο κύριος καταλύτης για τη φετινή διόγκωση της τρύπας ήταν η πολική δίνη, ένα ισχυρό ρεύμα ανέμων που περιστρέφεται γύρω από την ήπειρο της Ανταρκτικής κατά τους χειμερινούς μήνες, εγκλωβίζοντας τεράστιες μάζες ψυχρού αέρα. Σύμφωνα με την Amy Butler, ερευνήτρια χημικών επιστημών στη NOAA, η δίνη παρέμεινε ασυνήθιστα εκτεταμένη επειδή τα πλανητικά καιρικά συστήματα, τα οποία παραδοσιακά αναδύονται από τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και λειτουργούν ως ρυθμιστές διακόπτοντας τη ροή της, ήταν εξαιρετικά αδύναμα κατά τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Αυτή η έλλειψη διαταραχών επέτρεψε στους ισχυρότερους ανέμους να διατηρηθούν σε μεγαλύτερη απόσταση από τον Νότιο Πόλο, δημιουργώντας μια τεράστια επιφάνεια με ιδανικές συνθήκες ψύχους για την παραγωγή των επικίνδυνων στρατοσφαιρικών νεφών.

Υπερσύγχρονα συστήματα παρακολούθησης και διαστημικές υποδομές

Η ακρίβεια με την οποία γνωρίζουμε σήμερα τη σύσταση της ατμόσφαιρας βασίζεται σε ένα συνδυασμένο δίκτυο επίγειων και διαστημικών υποδομών τεράστιας κλίμακας. Από την πλευρά της επιφάνειας, οι τεχνικοί της NOAA στο Σταθμό Βάσης του Νοτίου Πόλου απελευθερώνουν τακτικά μετεωρολογικά αερόστατα εξοπλισμένα με εξειδικευμένους αισθητήρες μέτρησης (ozonesondes) που διασχίζουν τα κρίσιμα στρώματα μεταδίδοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, βασίζονται στο Οπτικό Φασματοφωτόμετρο Dobson, μια εξαιρετικά ευαίσθητη συσκευή που υπολογίζει τη συνολική στήλη αερίου παρατηρώντας την απορρόφηση του ηλιακού φωτός.

Από το Διάστημα, ένας ολόκληρος στόλος προηγμένων δορυφόρων καταγράφει καθημερινά τις διακυμάνσεις με ασύγκριτη γεωγραφική κάλυψη. Τα φετινά δεδομένα προήλθαν κυρίως από τα υπερσύγχρονα όργανα OMPS (Ozone Mapping and Profiler Suite) που φιλοξενούνται στους δορυφόρους NOAA-20 και NOAA-21, καθώς και από τον δορυφόρο Suomi NPP που διαχειρίζονται από κοινού η NASA και η NOAA. Το ιστορικό πρόγραμμα παρατήρησης που ξεκίνησε το 1979 με τα όργανα TOMS προσφέρει σήμερα τη δυνατότητα στους επιστήμονες να συγκρίνουν τις εποχιακές μεταβολές με τεράστια ακρίβεια, τροφοδοτώντας τα περίπλοκα υπολογιστικά μοντέλα πρόβλεψης του κλίματος.

Ο θρίαμβος του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ

Κάθε ανάλυση γύρω από την τρύπα του όζοντος επιβεβαιώνει την τεράστια επιτυχία που σημείωσε το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987, την κορυφαία ίσως στιγμή παγκόσμιας περιβαλλοντικής συναίνεσης στην ανθρώπινη ιστορία. Οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs), που κάποτε βρίσκονταν σχεδόν σε κάθε ψυγείο, κλιματιστικό και μονωτικό υλικό, έχουν σχεδόν εξαλειφθεί από τις γραμμές παραγωγής, δίνοντας τη θέση τους σε φιλικότερες εναλλακτικές λύσεις. Οι παλαιότερες ενώσεις ωστόσο είναι εξαιρετικά επίμονες και συνεχίζουν να διαρρέουν σταδιακά από χωματερές και παλαιό εξοπλισμό, διατηρώντας τα επίπεδα χλωρίου υψηλά για δεκαετίες.

Ο Paul Newman, επικεφαλής της έρευνας γεωεπιστημών στο Κέντρο Goddard της NASA, σημειώνει πως αν οι καταστροφικές ουσίες βρίσκονταν σήμερα στα ανώτατα επίπεδα του έτους 2000, η τρύπα του 2026 θα ήταν από 3,5 έως 5 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα ευρύτερη. Η μείωση των επιπέδων χλωρίου στη στρατόσφαιρα κατά ένα τρίτο σε σύγκριση με την εποχή της ραγδαίας εξάπλωσης των CFCs αποδεικνύει ότι τα μέτρα αποδίδουν καρπούς. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόβλεπτες παρεμβολές ή νέες εκπομπές άγνωστων χημικών, οι ερευνητές εκτιμούν με βεβαιότητα ότι η συγκέντρωση του όζοντος θα επιστρέψει πλήρως στα επίπεδα ασφαλείας κατά τη δεκαετία του 2070.