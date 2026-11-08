Η NASA αναζητά εμπορικές λύσεις για τη διάσωση του τηλεσκοπίου Hubble

Σύνοψη

Η NASA εξέδωσε επίσημο αίτημα στις 29 Οκτωβρίου 2026 αναζητώντας λύσεις από ιδιωτικές διαστημικές εταιρείες.

Βασικός στόχος παραμένει η ανύψωση της τροχιάς του παρατηρητηρίου για να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη πτώση του στη γήινη ατμόσφαιρα μεταξύ των ετών 2033 και 2034.

Μια ενδεχόμενη αποστολή διάσωσης πρέπει να έχει προετοιμαστεί και εκτοξευθεί το αργότερο μέχρι το έτος 2032.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες καλούνται να καταθέσουν τις τεχνικές τους προτάσεις μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2026.

Η NASA αναζητά τη συνδρομή ιδιωτικών διαστημικών εταιρειών για να ανυψώσει την τροχιά του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, το οποίο αναμένεται να καταστραφεί πέφτοντας στη γήινη ατμόσφαιρα μεταξύ 2033 και 2034. Το επίσημο αίτημα ζητά καινοτόμες προτάσεις έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, με την πιθανή αποστολή διάσωσης να προγραμματίζεται αυστηρά πριν από το έτος 2032.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά όργανα που κατασκεύασε ποτέ η ανθρωπότητα, προσφέροντας ανεκτίμητες γνώσεις για την ηλικία του Σύμπαντος, την ταχύτητα διαστολής του και τη φύση των μακρινών γαλαξιών. Παρόλα αυτά, το θρυλικό παρατηρητήριο αντιμετωπίζει πλέον ένα ανυπέρβλητο φυσικό εμπόδιο που απειλεί την ίδια του την ύπαρξη, καθώς στερείται ενσωματωμένου συστήματος πρόωσης το οποίο θα του επέτρεπε να διορθώνει αυτόνομα τη θέση του στο Διάστημα. Κινούμενο στην αποκαλούμενη χαμηλή γήινη τροχιά, το σκάφος έρχεται διαρκώς σε επαφή με τα ανώτερα και εξαιρετικά αραιά στρώματα της ατμόσφαιρας, γεγονός που δημιουργεί αεροδυναμική αντίσταση και προκαλεί τη σταδιακή μείωση του υψομέτρου του.

Ιστορικά, η διατήρηση της σωστής τροχιάς επιτυγχανόταν μέσω των επανδρωμένων αποστολών συντήρησης που εκτελούσαν τα αμερικανικά διαστημικά λεωφορεία, τα οποία, αφού προσδένονταν στο τηλεσκόπιο για την αναβάθμιση των οργάνων του, αναλάμβαναν παράλληλα να το ωθήσουν ξανά στο βέλτιστο ύψος λειτουργίας. Η οριστική απόσυρση του στόλου των διαστημικών λεωφορείων το 2011 άφησε το παρατηρητήριο στο έλεος της βαρύτητας, καθιστώντας απολύτως μαθηματικά βέβαιη την τελική του επανείσοδο και καταστροφή. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες και αναλυτικές μετρήσεις των ειδικών επιστημόνων, η μοιραία πτώση υπολογίζεται να συμβεί αυστηρά μέσα στο χρονικό παράθυρο μεταξύ 2033 και 2034, εφόσον δεν υπάρξει κάποια εξωτερική παρέμβαση.

Προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια αυτού του αναντικατάστατου επιστημονικού εξοπλισμού, η NASA προχώρησε στις 29 Οκτωβρίου 2026 στην έκδοση ενός επίσημου εγγράφου αναζήτησης πληροφοριών, απευθυνόμενη πλέον αποκλειστικά στον αναπτυσσόμενο κλάδο των εμπορικών διαστημικών πτήσεων. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, οι αρμόδιοι μηχανικοί ζητούν από τις ιδιωτικές εταιρείες να καταθέσουν τεχνικά βιώσιμες προτάσεις που θα μπορούσαν είτε να ανυψώσουν το τηλεσκόπιο σε υψηλότερη και ασφαλέστερη τροχιά, είτε να αναβαθμίσουν τα συστήματά του, είτε, στη χειρότερη εκδοχή, να εξασφαλίσουν την ελεγχόμενη και ασφαλή καταστροφή του. Η διορία για την υποβολή αυτών των σχεδίων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026, προσδίδοντας έναν χαρακτήρα κατεπείγοντος σε ολόκληρη τη διαδικασία.

Ο διοικητής της υπηρεσίας, Jared Isaacman, ο οποίος διαθέτει άμεση γνώση των δυνατοτήτων των ιδιωτικών διαστημικών πτήσεων από την προσωπική του εμπειρία, τόνισε πως το παρατηρητήριο έχει ακόμα να προσφέρει εξαιρετικά σημαντικό επιστημονικό έργο. Σύμφωνα με τη συλλογιστική του, οι ερευνητικοί οργανισμοί οφείλουν απέναντι στους φορολογούμενους πολίτες και στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να εξαντλήσουν κάθε λογική και τεχνολογικά εφικτή επιλογή για την παράταση της ζωής του εργαλείου. Αν και στο πρόσφατο παρελθόν είχαν εξεταστεί προτάσεις που αφορούσαν τη χρήση σκαφών της SpaceX για μια τέτοια αποστολή, οι αρχικές ιδέες είχαν απορριφθεί, οδηγώντας στη σημερινή ευρύτερη πρόσκληση ενδιαφέροντος που απευθύνεται στο σύνολο της βιομηχανίας.

Η χρονική πίεση αποτελεί ίσως τον πιο κρίσιμο παράγοντα στον ευρύτερο σχεδιασμό, καθώς η υπηρεσία υπολογίζει ρητά πως οποιαδήποτε προσπάθεια φυσικής παρέμβασης στο τηλεσκόπιο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το έτος 2032. Αντιλαμβανόμενοι τον τεράστιο βαθμό πολυπλοκότητας που απαιτεί η ανάπτυξη, η κατασκευή, η δοκιμή και η εκτόξευση ενός σκάφους ικανού να εκτελέσει αυτόματη ή επανδρωμένη πρόσδεση σε ένα αντικείμενο ηλικίας 35 ετών, οι μηχανικοί γνωρίζουν καλά πως το διαθέσιμο χρονικό περιθώριο είναι οριακό. Το ίδιο το διαστημικό όργανο εξακολουθεί να λειτουργεί προσφέροντας καθημερινά νέα δεδομένα στους αστρονόμους, γεγονός που κάνει την ανάγκη για επιτυχή κατάληξη του εγχειρήματος ακόμα πιο επιτακτική.

Η επιτυχής ολοκλήρωση μιας τέτοιας αποστολής ανύψωσης θα προσέθετε πολλά επιπλέον χρόνια επιστημονικής ανακάλυψης, παρατείνοντας τον κύκλο ζωής του παρατηρητηρίου πολύ πέραν των αρχικών υπολογισμών.