Many Happy Orbits: Η εφαρμογή που υπολογίζει την ηλικία σας στο Διάστημα

Σύνοψη

Η ιστοσελίδα Many Happy Orbits υπολογίζει ακριβώς την ηλικία σας σε όλους τους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος, σε εξωπλανήτες και γνωστούς αστεροειδείς.

Οι μαθηματικοί υπολογισμοί βασίζονται αποκλειστικά σε επίσημα επιστημονικά δεδομένα από τις βάσεις της NASA, όπως το σύστημα JPL Horizons.

Προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης των επόμενων γενεθλίων σας σε συστήματα όπως το TRAPPIST-1, καθώς και τις περιστροφές του Ήλιου (Sun-days).

Η επεξεργασία της ημερομηνίας γέννησης πραγματοποιείται αποκλειστικά σε τοπικό επίπεδο μέσω της JavaScript του browser σας για μέγιστη προστασία της ιδιωτικότητας.

Η πλατφόρμα διαθέτει προς αγορά εξατομικευμένα ψηφιακά και φυσικά ημερολόγια με όλα τα διαστημικά γενέθλια της οικογένειάς σας.

Η έννοια του χρόνου και της μέτρησης της ηλικίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ύπαρξη μας στον πλανήτη Γη, καθοριζόμενη αποκλειστικά από τις 365,25 ημέρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας πλήρους περιφοράς γύρω από τον Ήλιο. Γιορτάζουμε τα γενέθλια μας βασισμένοι σε αυτή την αυστηρά γήινη μετρική προσέγγιση, παραβλέποντας συχνά το γεγονός ότι το Σύμπαν λειτουργεί με εντελώς διαφορετικά και ασύμμετρα χρονοδιαγράμματα.

Η τροχιακή μηχανική του Διαστήματος υπαγορεύει ότι ένα έτος στον Ερμή είναι δραματικά μικρότερο από ένα έτος στον Ποσειδώνα, μεταβάλλοντας άρδην τη θεμελιώδη αντίληψη της ηλικίας ανάλογα με το ουράνιο σώμα που επιλέγετε ως πλαίσιο αναφοράς. Ο δημιουργός της πλατφόρμας, Chris Countryman, επαγγελματίας σχεδιαστής και μηχανικός, αντιλήφθηκε αυτή την επιστημονική παραδοξότητα όταν η κόρη του εξέφρασε την επιθυμία να έχει περισσότερα γενέθλια μέσα στη χρονιά, οδηγώντας τον στην ανάπτυξη του Many Happy Orbits.

Ο ακριβής υπολογισμός της διαστημικής σας ηλικίας

Το Many Happy Orbits είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πλατφόρμα που μετατρέπει την ημερομηνία γέννησης σας σε ηλικία για κάθε ουράνιο σώμα, χρησιμοποιώντας επίσημα δεδομένα της NASA. Η εφαρμογή διαιρεί τις ημέρες που έχετε ζήσει στη Γη με τη διάρκεια της τροχιάς κάθε πλανήτη, παρέχοντας ακριβείς ημερομηνίες για τα επόμενα διαστημικά σας γενέθλια.

Για την επίτευξη αυτής της εντυπωσιακής ακρίβειας στους υπολογισμούς, ο κώδικας αντλεί διαρκώς πληροφορίες από πολλαπλές εξειδικευμένες πηγές αστροφυσικών δεδομένων. Για τους κύριους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος, χρησιμοποιούνται τα Planetary Fact Sheets της NASA,τα οποία προσφέρουν σταθερές μετρήσεις για τις τροχιακές περιόδους. Όσον αφορά τους αστεροειδείς και τους κομήτες, η διαδικασία γίνεται σαφώς πιο περίπλοκη, καθώς τα σώματα αυτά ακολουθούν έκκεντρες και συχνά ακανόνιστες πορείες στο κενό του διαστήματος. Το σύστημα αντλεί δεδομένα απευθείας από το JPL Horizons (για το διάστημα 1901–2099), παρακολουθώντας την τροχιά τους μέρα με τη μέρα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι ημερομηνίες γενεθλίων στον αστεροειδή Apophis μεταβάλλονται δραστικά μετά την αναμενόμενη κοντινή του διέλευση από τη Γη τον Απρίλιο του 2029, καθώς η βαρυτική αλληλεπίδραση με τον πλανήτη μας θα επηρεάσει ανεπανόρθωτα την πορεία του.

Ηλικιακές διαφορές στο Ηλιακό Σύστημα και πέρα από αυτό

Η εμπειρία χρήσης του εργαλείου προσφέρει άμεσα εντυπωσιακά αποτελέσματα που ανατρέπουν τη συμβατική αίσθηση του χρόνου. Ένας ενήλικας που διανύει το 37ο έτος της ηλικίας του στη Γη, υπολογίζεται ότι μόλις πλησιάζει τα 20 χρόνια του αν κατοικούσε στον Άρη, ενώ παράλληλα ετοιμάζεται για τη συνταξιοδότηση του στην Αφροδίτη φτάνοντας τα 61 χρόνια. Στον Ερμή, ο ίδιος άνθρωπος θα γιόρταζε τα 155α του γενέθλια, επιβεβαιώνοντας τον νόμο του Κέπλερ που υπαγορεύει ότι τα ουράνια σώματα που βρίσκονται εγγύτερα στο μητρικό τους άστρο κινούνται με εκπληκτικά υψηλότερες ταχύτητες.

Αντίθετα, η μετάβαση στους εξωτερικούς πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος αλλάζει ριζικά το σκηνικό. Ο Δίας χρειάζεται σχεδόν 12 γήινα έτη για να ολοκληρώσει μια πλήρη τροχιά, ενώ ο Κρόνος απαιτεί 29,5 χρόνια και ο Ποσειδώνας 165 γήινα έτη. Πρακτικά, κανένας άνθρωπος στην καταγεγραμμένη ιστορία δεν έχει ζήσει αρκετά για να γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια στον Ποσειδώνα, ενώ για νάνους πλανήτες όπως η Έρις (Eris), απαιτούνται 547 χρόνια αναμονής για τον πρώτο εορτασμό.

Η εφαρμογή δεν σταματά στους πλανήτες του δικού μας συστήματος, αλλά επεκτείνει τις δυνατότητες της στην ανάλυση εξωπλανητών. Αντλώντας δεδομένα από το NASA Exoplanet Archive,υπολογίζει τις τροχιές σε πλανητικά συστήματα όπως το γνωστό TRAPPIST-1 και το Proxima b. Επειδή οι περισσότεροι από αυτούς τους εξωπλανήτες βρίσκονται σε τροχιά πολύ κοντά στα άστρα τους, τα έτη διαρκούν ελάχιστα εικοσιτετράωρα. Για παράδειγμα, το έτος στον TRAPPIST-1e διαρκεί μόλις 6,1 γήινες ημέρες. Λόγω αυτής της φρενήρους ταχύτητας, το Many Happy Orbits ρυθμίζεται έξυπνα ώστε να εμφανίζει μόνο γενέθλια-ορόσημα, όπως τα 10α, τα 100α ή τα 1.000α γενέθλια του χρήστη, αποφεύγοντας τον βομβαρδισμό με συνεχόμενες ειδοποιήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται ο Ήλιος. Το κεντρικό άστρο του συστήματος μας χρειάζεται περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια για να ολοκληρώσει μια πλήρη τροχιά γύρω από το κέντρο του γαλαξία, καθιστώντας αδύνατη τη μέτρηση της ηλικίας με συμβατικούς τρόπους. Για την παράκαμψη αυτού του εμποδίου, η πλατφόρμα χρησιμοποιεί τον χρόνο ιδιοπεριστροφής του άστρου. Ο ισημερινός του Ήλιου ολοκληρώνει μια πλήρη περιστροφή κάθε 25,05 ημέρες, δημιουργώντας τη μονάδα μέτρησης “Sun-day”.

Αν σας κίνησε την περιέργεια, μπορείτε να δοκιμάσετε το Many Happy Orbits από εδώ.