Gladiator II: Πρώτες εικόνες από το πολυαναμενόμενο sequel του Μονομάχου

Το Gladiator II θα βγει στους κινηματογράφους στις 22 Νοεμβρίου, αλλά το πρώτο trailer θα κάνει πρεμιέρα την επόμενη εβδομάδα, στις 9 Ιουλίου. Παρόλα αυτά, το Vanity Fair απέκτησε πρόσβαση σε υλικό από την ταινία όπου βλέπουμε τους Paul Mescal και Pedro Pascal βρώμικους και αιματοβαμμένους!





Αποτελεί τη συνέχεια της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του 2000 με πρωταγωνιστή τον Russell Crowe, με τον Ridley Scott να επιστρέφει στη σκηνοθεσία και τον Mescal (Normal People, All of Us Strangers) να πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Lucius Verus, τον οποίο είδαμε για τελευταία φορά ως μικρό παιδί που υποδύθηκε ο Spencer Treat Clark στο original. Η Connie Nielsen επιστρέφει επίσης για το sequel, για να επαναλάβει το ρόλο της ως Lucilla, τη μητέρα του Lucius.





Το Gladiator II διαδραματίζεται δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, με τους δύο να έχουν χωρίσει εδώ και καιρό και να είναι αναγκασμένοι να αναλογιστούν την κατάσταση της σχέσης τους. Αλλά στο διάστημα που μεσολάβησε από τον χωρισμό τους, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με επικεφαλής τον χαρακτήρα του Pascal (The Last of Us), Marcus Acacius, έχει αρχίσει να εισβάλλει στη Βόρεια Αφρική, όπου κρύβεται ο Lucius.

Παρά το γεγονός ότι το πρώτο Gladiator είχε ολοκληρωθεί με έναν φαινομενικά οριστικό τρόπο, οι παραγωγοί βρήκαν τον τρόπο να δώσουν μια συνέχεια μετά από σχεδόν 25 χρόνια. Το αν αξίζει θα το μάθουμε το φθινόπωρο!

