Gmail: Νέο όριο 50MB στα επισυναπτόμενα αρχεία, αλλά με έναν σημαντικό περιορισμό

Σύνοψη

Η Google αναβαθμίζει το όριο των επισυναπτόμενων αρχείων στο Gmail από τα 25MB στα 50MB για αποστολή.

Το όριο για την ομαλή λήψη αρχείων από εξωτερικούς αποστολείς αυξάνεται αντίστοιχα στα 70MB.

Η αλλαγή εφαρμόζεται αποκλειστικά στους συνδρομητές του ακριβότερου πακέτου Google Workspace Enterprise Plus.

στους συνδρομητές του ακριβότερου πακέτου Google Workspace Enterprise Plus. Οι δωρεάν προσωπικοί λογαριασμοί και τα μικρότερα εταιρικά πακέτα Workspace παραμένουν αυστηρά στο όριο των 25MB.

Η διάθεση του χαρακτηριστικού (rollout) έχει ήδη ξεκινήσει από τις 23 Φεβρουαρίου 2026.

Για αρχεία μεγαλύτερου μεγέθους, η προεπιλεγμένη λύση παραμένει η ενσωμάτωση συνδέσμων μέσω του Google Drive.

Ποιο είναι το νέο όριο μεγέθους αρχείων στο Gmail;

Το νέο όριο αποστολής επισυναπτόμενων αρχείων στο Gmail διαμορφώνεται στα 50MB, ενώ το μέγιστο όριο λήψης εισερχόμενων μηνυμάτων αγγίζει πλέον τα 70MB. Η συγκεκριμένη τεχνική αναβάθμιση, ωστόσο, εφαρμόζεται αποκλειστικά στους λογαριασμούς Google Workspace Enterprise Plus, αφήνοντας τους δωρεάν χρήστες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον πάγιο περιορισμό των 25MB που ισχύει εδώ και δεκαετίες.

Η αποστολή αρχείων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί μια παραδοσιακή μεν, αλλά απόλυτα κρίσιμη λειτουργία στον σύγχρονο εταιρικό ιστό. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Google, η αλλαγή στα όρια μεγέθους στοχεύει στη βελτιστοποίηση της ροής εργασίας (workflow) για οργανισμούς που ανταλλάσσουν αρχεία υψηλής ανάλυσης, χωρίς να απαιτείται η συνεχής προσφυγή σε λύσεις cloud storage.

Τα βασικά δεδομένα της ενημέρωσης:

Όριο Αποστολής: Έως 50MB απευθείας επισύναψης στο draft (drag and drop) χωρίς αυτοματοποιημένη μεταφόρτωση στο Google Drive.

Έως 50MB απευθείας επισύναψης στο draft (drag and drop) χωρίς αυτοματοποιημένη μεταφόρτωση στο Google Drive. Όριο Λήψης: Έως 70MB συνολικού μεγέθους εισερχόμενου μηνύματος, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με συστήματα τρίτων (όπως on-premise Exchange servers) που ίσως διαθέτουν υψηλότερα όρια αποστολής.

Έως 70MB συνολικού μεγέθους εισερχόμενου μηνύματος, εξασφαλίζοντας συμβατότητα με συστήματα τρίτων (όπως on-premise Exchange servers) που ίσως διαθέτουν υψηλότερα όρια αποστολής. Χρονοδιάγραμμα: Το rollout ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου 2026 για τα Rapid Release και Scheduled Release domains και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 ημερών.

Το rollout ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου 2026 για τα Rapid Release και Scheduled Release domains και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 15 ημερών. Ρυθμίσεις Διαχειριστή: Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον τελικό χρήστη. Οι διαχειριστές IT (Admins) του Workspace μπορούν να ελέγξουν τις πολιτικές ασφαλείας από το Admin Console.

Η παγίδα της κωδικοποίησης Base64

Η ανάλυση των ορίων στα επισυναπτόμενα αρχεία απαιτεί την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα πρωτόκολλα email διαχειρίζονται τα δεδομένα. Όταν ένας χρήστης επισυνάπτει ένα αρχείο (π.χ. ένα PDF ή ένα MP4), το σύστημα δεν αποστέλλει τα raw δυαδικά δεδομένα (binary data). Τα δεδομένα περνούν από μια διαδικασία κωδικοποίησης που ονομάζεται MIME Base64, ώστε να μπορούν να μεταδοθούν με ασφάλεια μέσω του πρωτοκόλλου SMTP.

Η κωδικοποίηση Base64 αυξάνει τον τελικό όγκο του αρχείου κατά περίπου 33% έως 35%. Συνεπώς, όταν το σύστημα επιβάλλει το όριο των 25MB, ο περιορισμός αφορά το κωδικοποιημένο μήνυμα. Στην πράξη, ένα αρχείο μεγέθους 18-19MB στον σκληρό δίσκο συχνά απορρίπτεται από το Gmail, διότι μετά την κωδικοποίηση ξεπερνά τα 25MB.

Με την αύξηση του ορίου στα 50MB, οι χρήστες του Enterprise Plus έχουν πλέον τη δυνατότητα να επισυνάπτουν πραγματικά (ασυμπίεστα) αρχεία μεγέθους περίπου 35MB έως 37MB, καθιστώντας την αποστολή εκτενών παρουσιάσεων (decks) και high-res φωτογραφιών απόλυτα εφικτή χωρίς εξωτερικούς συνδέσμους.

Εναλλακτικές λύσεις για χρήστες εκτός Enterprise Plus

Για τους εκατομμύρια χρήστες δωρεάν λογαριασμών και συνδρομητές μικρότερων πακέτων, η προσέγγιση της αποστολής μεγάλων αρχείων παραμένει εξαρτημένη από εξωτερικά εργαλεία:

Αυτοματοποίηση Google Drive: Το Gmail συνεχίζει να μετατρέπει αυτόματα αρχεία άνω των 25MB σε συνδέσμους του Drive. Ο χρήστης πρέπει να δώσει προσοχή στα δικαιώματα πρόσβασης (permissions) πριν την αποστολή, ώστε να αποφύγει επιπλέον emails από παραλήπτες που ζητούν "Request Access".

Το Gmail συνεχίζει να μετατρέπει αυτόματα αρχεία άνω των 25MB σε συνδέσμους του Drive. Ο χρήστης πρέπει να δώσει προσοχή στα δικαιώματα πρόσβασης (permissions) πριν την αποστολή, ώστε να αποφύγει επιπλέον emails από παραλήπτες που ζητούν "Request Access". Συμπίεση (Zipping): Η χρήση αλγορίθμων συμπίεσης (.zip, .7z) παραμένει μια αξιόπιστη, αν και ξεπερασμένη ως προς το UX, πρακτική. Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη πως τα σύγχρονα αρχεία βίντεο και ήχου (H.264/H.265, MP3) είναι ήδη εξαιρετικά συμπιεσμένα, και η μορφοποίηση ZIP δεν θα μειώσει δραματικά το μέγεθός τους.

Η χρήση αλγορίθμων συμπίεσης (.zip, .7z) παραμένει μια αξιόπιστη, αν και ξεπερασμένη ως προς το UX, πρακτική. Πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη πως τα σύγχρονα αρχεία βίντεο και ήχου (H.264/H.265, MP3) είναι ήδη εξαιρετικά συμπιεσμένα, και η μορφοποίηση ZIP δεν θα μειώσει δραματικά το μέγεθός τους. Πλατφόρμες Μεταφοράς Δεδομένων: Υπηρεσίες όπως το WeTransfer (έως 2GB δωρεάν) ή το MASV (ειδικά για τον κλάδο του video production) συνεχίζουν να αποτελούν το βιομηχανικό πρότυπο για μεταφορές που το email δεν σχεδιάστηκε ποτέ να εξυπηρετεί.

Η άποψη του Techgear

Όποιος έχει προσπαθήσει να στείλει με email ένα βίντεο 4K διάρκειας μόλις 30 δευτερολέπτων απευθείας από το smartphone του, γνωρίζει την δυσκολία της διαδικασίας. Πατάς το εικονίδιο επισύναψης, περιμένεις την μπάρα φόρτωσης να γεμίσει και αμέσως λαμβάνεις το απογοητευτικό μήνυμα ότι το αρχείο υπερβαίνει τα 25MB. Στη συνέχεια, αναγκάζεσαι να περιμένεις το upload στο Drive, να διαχειριστείς τα αναδυόμενα παράθυρα των αδειών πρόσβασης και να ελπίζεις ότι ο παραλήπτης δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με το firewall της εταιρείας του.

Αυτή η τριβή στην εμπειρία χρήσης θα συνεχίσει να υφίσταται. Το γεγονός ότι η Google αυξάνει το όριο στα 50MB αποκλειστικά για τη βαθμίδα Enterprise Plus υποδεικνύει ότι ο περιορισμός των 25MB δεν υφίσταται πλέον για λόγους διαχείρισης χωρητικότητας των servers, αλλά λειτουργεί ως μοχλός πίεσης. Αποτελεί ένα ξεκάθαρο τεχνητό εμπόδιο που αποσκοπεί στην αύξηση της χρήσης του cloud storage και, φυσικά, στην πώληση ακριβότερων εταιρικών πακέτων. Είναι μια τεχνικά λογική, αλλά εμπορικά κυνική στρατηγική.