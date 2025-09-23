Golden Dome: Το όνειρο του Donald Trump θα κοστίσει περισσότερο από την πρώτη ατομική βόμβα!

Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια που έχει εξαγγείλει ο Doland Trump είναι η υλοποίηση του περίφημου Golden Dome, μια αόρατη ασπίδα που, θεωρητικά, θα προστατεύει τις ΗΠΑ από επιθέσεις με πυραύλους ή άλλα προηγμένα αεροπορικά όπλα.

Τον περασμένο Ιανουάριο, μέσω εκτελεστικού διατάγματος, ο Trump ανακοίνωσε την εκκίνηση του προγράμματος και εξήγησε ότι το σύστημα θα βασίζεται σε ένα δίκτυο δορυφόρων που θα ανιχνεύει και θα αποκρούει κάθε πιθανή απειλή, από βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους μέχρι πυραύλους cruise . Ο ίδιος παρουσίασε το έργο ως το απόλυτο τέλος κάθε κινδύνου που θα μπορούσε να απειλήσει το αμερικανικό έδαφος.

Παρά τις βαρύγδουπες δηλώσεις, η επιστημονική κοινότητα αντιμετωπίζει το Golden Dome με σκεπτικισμό. Ειδικοί στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να υλοποιηθεί. Ακόμη κι αν κατασκευαζόταν, δεν είναι βέβαιο ότι θα πρόσφερε ουσιαστική προστασία στους πολίτες.

Η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι όταν μηχανικοί και στρατιωτικοί πιέστηκαν να παρουσιάσουν λύσεις υπό πολιτική πίεση, το αποτέλεσμα ήταν ακριβοπληρωμένα προγράμματα που τελικά απέτυχαν λόγω ανυπέρβλητων τεχνικών προκλήσεων. Σύμφωνα με έκθεση της American Physical Society, τέτοια έργα συχνά εγκαταλείπονται όταν γίνεται φανερό ότι οι ελλείψεις τους δεν μπορούν να ξεπεραστούν.

Αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι το Golden Dome δεν θα είναι φθηνό. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να κοστίσει πολλαπλάσια από το Manhattan Project, το οποίο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ανέπτυξε την πρώτη ατομική βόμβα. Εκείνο το έργο, που απέδωσε ένα όπλο με καταστροφική αποτελεσματικότητα, στοίχισε περίπου 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε σημερινά χρήματα.

Αντίθετα, το Golden Dome υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να κοστίσει έως και 100 φορές περισσότερο. Ο ερευνητής Todd Harrison, του American Enterprise Institute, εξέτασε διάφορα πιθανά μοντέλα σχεδιασμού της ασπίδας. Το φθηνότερο σενάριο κοστολογείται στα 252 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το πιο ακριβό αγγίζει τα 3,6 τρισεκατομμύρια μέχρι το 2045. Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος διαβεβαιώνει ότι το κόστος δεν θα ξεπεράσει τα 175 δισεκατομμύρια, μια εκτίμηση που πολλοί θεωρούν υπεραισιόδοξη .

Το Bloomberg αποκάλυψε πρόσφατα ότι το Πεντάγωνο έχει ήδη ολοκληρώσει ένα προσχέδιο για το πρόγραμμα, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος ή το ακριβές κόστος. Το γεγονός αυτό ενισχύει την αίσθηση αδιαφάνειας που συνοδεύει το έργο, αφήνοντας χώρο για εικασίες ότι η τελική δαπάνη θα ξεπεράσει κατά πολύ τις επίσημες εκτιμήσεις.

Το κοινό παρακολουθεί με ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία πλευρά, η ιδέα μιας αόρατης ομπρέλας ασφαλείας ακούγεται ελκυστική και ταιριάζει με την εικόνα ισχύος που θέλει να καλλιεργεί ο Trump. Από την άλλη, η τεράστια οικονομική επιβάρυνση και η αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα του συστήματος προκαλούν έντονες αντιδράσεις.

Πολλοί σχολιαστές επισημαίνουν ότι το έργο μπορεί να εξελιχθεί σε ένα «δώρο» προς τους μεγάλους εργολάβους της αμυντικής βιομηχανίας, οι οποίοι θα επωφεληθούν οικονομικά από την ανάπτυξη ενός συστήματος που ίσως δεν λειτουργήσει ποτέ όπως διαφημίζεται.

[via]