EuroSuit: Αυτή είναι η νέα διαστημική στολή που θα δοκιμαστεί στον ISS

Η επόμενη γενιά διαστημικών στολών για δραστηριότητες εντός οχήματος κάνει τα πρώτα της βήματα και μάλιστα με μια απρόσμενη υπογραφή. Η EuroSuit, το νέο πρωτότυπο της Ευρώπης για IVA χρήσεις, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, φέροντας στο εσωτερικό της τεχνογνωσία που δεν προέρχεται μόνο από την αεροδιαστημική βιομηχανία αλλά και από τον χώρο των σπορ. Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται ένα μοναδικό ευρωπαϊκό κονσόρτσιουμ, στο οποίο συμμετέχει και η Decathlon, δίνοντας στο επόμενο βήμα της ευρωπαϊκής διαστημικής εξερεύνησης μια απροσδόκητη, αλλά ιδιαίτερα δημιουργική χροιά.

Η EuroSuit θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά στο Διάστημα το 2026, όταν η αστροναύτης του ESA, Sophie Adenot, στο πλαίσιο της αποστολής Epsilon, θα αξιολογήσει την άνεση, την ευκινησία και τη λειτουργικότητά της σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Η στολή σχεδιάστηκε για να βελτιώνει την ασφάλεια και την εργονομία στις πιο κρίσιμες φάσεις μιας αποστολής: την εκτόξευση και την επιστροφή. Και για να γίνει αυτό, τέσσερις εντελώς διαφορετικοί φορείς συνδύασαν εξειδικευμένη γνώση από βιομηχανικές εφαρμογές, ιατρική έρευνα, ανθρώπινη φυσιολογία και τεχνολογία αθλητικού εξοπλισμού.

Τον συντονισμό του project έχει το CNES, ενώ μαζί του βρίσκονται η start-up SPARTAN SPACE, το Ινστιτούτο MEDES και η Advanced Innovation ομάδα της DECATHLON. Η συνεργασία αυτή, όσο ανορθόδοξη κι αν φαίνεται, έχει έναν καθαρό στόχο: μια στολή που βελτιώνει την καθημερινότητα των αστροναυτών σε εκείνες τις στιγμές όπου τα περιθώρια λάθους είναι μηδενικά.

Μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες της EuroSuit αφορά την ταχύτητα χρήσης. Η στολή μπορεί να φορεθεί ή να αφαιρεθεί σε λιγότερο από δύο λεπτά, χωρίς εξωτερική βοήθεια, ένας χρόνος εντυπωσιακά μικρός για IVA εξοπλισμό. Για τους αστροναύτες, αυτό σημαίνει λιγότερη διαδικαστική επιβάρυνση και μεγαλύτερη ευελιξία σε πραγματικές συνθήκες, ειδικά σε επείγοντα περιστατικά όπου κάθε δευτερόλεπτο έχει σημασία. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής στον ISS, η Adenot θα εκτελέσει λεπτομερείς κινήσεις, θα αλληλεπιδράσει με tablets και θα αναπαράγει καθημερινές εργασίες, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η στολή δεν περιορίζει κρίσιμες δεξιότητες.

Το πρωτότυπο, ωστόσο, δεν στηρίζεται μόνο στην εργονομία. Ο εξοπλισμός ενσωματώνει νέες λύσεις για τον διαστημικό τομέα, ανάμεσά τους ένα κράνος με δομή πλέγματος που προσαρμόζεται εξατομικευμένα στο κεφάλι του χρήστη. Το σύστημα κινητικότητας έχει επανασχεδιαστεί πλήρως: ελαστικά τμήματα σε ώμους, αγκώνες και γόνατα επιτρέπουν κίνηση μεγαλύτερης ελευθερίας σε σύγκριση με τις συμβατικές IVA στολές, ενώ οι ερμητικά κλειστές αλλά πιο ευέλικτες αρθρώσεις μειώνουν τη δύναμη που απαιτείται για να εκτελεστεί μια ενέργεια. Επιπλέον, η στολή ενσωματώνει μηχανισμό ρύθμισης του μήκους ώστε να αντισταθμίζεται η έκταση του ανθρώπινου σώματος σε μικροβαρύτητα – ένα πρόβλημα γνωστό αλλά συχνά υποεκτιμημένο.

Η συμβολή των οργανισμών που συνεργάζονται αναδεικνύει το εύρος της προσπάθειας. Η SPARTAN SPACE είναι υπεύθυνη για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τα συστήματα υποστήριξης ζωής. Το MEDES αναπτύσσει πλατφόρμα βιοπαρακολούθησης που θα συλλέγει σε πραγματικό χρόνο φυσιολογικά δεδομένα της Adenot, προσφέροντας πολύτιμο feedback για το πώς ανταποκρίνεται το ανθρώπινο σώμα στο νέο εξοπλισμό. Η DECATHLON, με την εμπειρία δεκαετιών στον χώρο των υλικών και της εργονομικής σχεδίασης, φέρνει στον διαστημικό τομέα τεχνολογίες που γεννήθηκαν για αθλητικές επιδόσεις αλλά βρίσκουν απρόσμενα χρήσιμες εφαρμογές σε περιβάλλον μηδενικής βαρύτητας.

Για την Ευρώπη, το EuroSuit είναι μια δοκιμασία ωριμότητας για την ευρωπαϊκή ικανότητα να αναπτύσσει δικό της ανθρώπινο διαστημικό εξοπλισμό. Το χρονοδιάγραμμα είναι συμπυκνωμένο: το 2024 ολοκληρώθηκε ο σχηματισμός της ομάδας, το 2025 αφιερώθηκε στο χτίσιμο και την ανάπτυξη του πρωτοτύπου, ενώ τα δύο επόμενα έτη θα δουν μια σειρά δοκιμών εντός και εκτός τροχιάς που θα κρίνουν τις τεχνικές επιλογές.