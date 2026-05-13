Golden Dome: Το πραγματικό κόστος της διαστημικής ασπίδας των ΗΠΑ αγγίζει το 1,2 τρισ. δολάρια!

Σύνοψη

Η επίσημη έκθεση του αμερικανικού Congressional Budget Office (Μάιος 2026) εκτιμά το συνολικό κόστος του αντιπυραυλικού συστήματος Golden Dome στο 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 1,1 τρισ. ευρώ) σε βάθος 20ετίας.

Ο προϋπολογισμός διαψεύδει την αρχική πρόβλεψη των 175 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την απόκλιση να οφείλεται κυρίως στον τεχνικό σχεδιασμό των διαστημικών υποδομών.

Το 70% του κόστους απόκτησης και το 60% του συνολικού προϋπολογισμού προορίζεται για την ανάπτυξη και συντήρηση διαστημικών αναχαιτιστών (Space-Based Interceptors - SBI) σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO).

Η αρχιτεκτονική του συστήματος απαιτεί ένα δίκτυο χιλιάδων δορυφόρων, εξοπλισμένων με αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας, ικανών να εξουδετερώνουν βαλλιστικούς πυραύλους και υπερηχητικά οχήματα ολίσθησης (HGVs) στην αρχική τους φάση (boost phase).

Εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας, όπως η Lockheed Martin και η Apex, αναμένεται να παρουσιάσουν τις πρώτες επιδείξεις τεχνολογίας των SBI σε τροχιά έως το 2028.

Το Golden Dome είναι το νέο εθνικό, πολυεπίπεδο αντιπυραυλικό σύστημα των ΗΠΑ, το οποίο ενσωματώνει χιλιάδες δορυφόρους με αισθητήρες και οπλικά συστήματα σε χαμηλή γήινη τροχιά για την εξουδετέρωση προηγμένων απειλών.

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη ανάλυση του Congressional Budget Office (CBO), το συνολικό κόστος ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του προγράμματος για χρονικό ορίζοντα 20 ετών ανέρχεται στα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το συγκεκριμένο ποσό ανατρέπει πλήρως τις αρχικές κυβερνητικές εκτιμήσεις (175 δισ. δολάρια), επιβεβαιώνοντας την ακραία τεχνική πολυπλοκότητα του εγχειρήματος.

Η ανάλυση αναδεικνύει ότι πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια αποδίδεται αποκλειστικά στις ανάγκες απόκτησης εξοπλισμού. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά επίγεια συστήματα άμυνας, η αρχιτεκτονική του Golden Dome βασίζεται στην παρουσία φυσικών οπλικών συστημάτων στο Διάστημα.

Διαστημικοί Αναχαιτιστές (SBI): Καταλαμβάνουν το 70% του κόστους απόκτησης. Λόγω των σκληρών συνθηκών του διαστήματος, οι αναχαιτιστές σε τροχιά έχουν εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μόλις πέντε ετών, απαιτώντας διαρκείς εκτοξεύσεις αντικατάστασης, γεγονός που εξηγεί τον τεράστιο κύκλο κόστους συντήρησης.

Καταλαμβάνουν το 70% του κόστους απόκτησης. Λόγω των σκληρών συνθηκών του διαστήματος, οι αναχαιτιστές σε τροχιά έχουν εκτιμώμενη διάρκεια ζωής μόλις πέντε ετών, απαιτώντας διαρκείς εκτοξεύσεις αντικατάστασης, γεγονός που εξηγεί τον τεράστιο κύκλο κόστους συντήρησης. Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης: Η ανίχνευση απειλών βασίζεται σε πολλαπλά στρώματα δορυφόρων σε σχεδόν πολική χαμηλή γήινη τροχιά (LEO). Οι δορυφόροι αυτοί φέρουν αισθητήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας για την άμεση καταγραφή των θερμικών ιχνών που αφήνουν οι εχθρικοί πύραυλοι κατά την εκτόξευσή τους.

Η βασική τεχνολογική καινοτομία του Golden Dome εντοπίζεται στην ικανότητά του να καταστρέφει τους πυραύλους στην αρχική φάση της ανόδου τους. Σε αυτό το στάδιο, ο πύραυλος κινείται με σχετικά μικρότερη ταχύτητα, ακολουθεί προβλέψιμη τροχιά και το μεγάλο θερμικό του αποτύπωμα τον καθιστά εύκολο στόχο για τους αισθητήρες. Ωστόσο, η αναχαίτιση "boost-phase" από το έδαφος είναι πρακτικά αδύνατη έναντι απειλών στο εσωτερικό μεγάλων κρατών, καθώς απαιτεί την ύπαρξη συστοιχιών πολύ κοντά στα σημεία εκτόξευσης. Η τοποθέτηση του δικτύου σε χαμηλή τροχιά διασφαλίζει ότι, ανά πάσα στιγμή, αρκετοί αναχαιτιστές περνούν σε απόσταση λίγων εκατοντάδων χιλιομέτρων από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη.

Παράλληλα, το σύστημα σχεδιάζεται για την αντιμετώπιση Υπερηχητικών Οχημάτων Ολίσθησης (Hypersonic Glide Vehicles - HGVs). Τα οχήματα αυτά ταξιδεύουν με ταχύτητες άνω των 5 Mach και έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν ελιγμούς κατά την πτήση τους στην ανώτερη ατμόσφαιρα, καθιστώντας άχρηστα τα παραδοσιακά βαλλιστικά ραντάρ. Οι αισθητήρες της διαστημικής βαθμίδας του Golden Dome έχουν τη δυνατότητα να λοκάρουν το HGV όσο ο προωθητήρας του (booster) είναι ενεργός, μεταδίδοντας τα δεδομένα στοχείων αυτόματα μέσω υποστηριζόμενων δικτύων τεχνητής νοημοσύνης.

Παρά τη διαστημική του φύση, το πρόγραμμα διαθέτει μια κολοσσιαία επίγεια υποδομή, με στόχο την προστασία υποδομών στρατηγικής σημασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή νέων υπερσύγχρονων βάσεων (παρόμοιων με το Fort Greely στην Αλάσκα).

Κόστος κατασκευής: Η δημιουργία κάθε νέας βάσης απαιτεί κεφάλαια της τάξης των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η δημιουργία κάθε νέας βάσης απαιτεί κεφάλαια της τάξης των 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Λειτουργικά έξοδα: Η ετήσια λειτουργία τους αγγίζει τα 410 εκατομμύρια δολάρια ανά εγκατάσταση.

Η ετήσια λειτουργία τους αγγίζει τα 410 εκατομμύρια δολάρια ανά εγκατάσταση. Εξοπλισμός: Κάθε τοποθεσία περιλαμβάνει 60 αναχαιτιστές επόμενης γενιάς (Next-Generation Interceptors - NGIs) εγκατεστημένους σε υπόγεια σιλό, ένα εξειδικευμένο κέντρο διοίκησης (Command Facility) και ένα σύστημα ραντάρ μεγάλης εμβέλειας (Long-Range Discrimination Radar - LRDR) για τον απόλυτο διαχωρισμό πραγματικών απειλών από δολώματα.

Η διαχείριση του προγράμματος Golden Dome και της σχετικής αρχιτεκτονικής έχει ανατεθεί στον Στρατηγό της νεοσύστατης Space Force, Michael Guetlein. Η Υπηρεσία Πυραυλικής Άμυνας (Missile Defense Agency - MDA) τρέχει ήδη το πρόγραμμα SHIELD (Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense), το οποίο εγκρίνει τη συμμετοχή άνω των 2.000 εταιρειών τεχνολογίας για τον διαμοιρασμό των συμβολαίων συνολικής αξίας 151 δισ. δολαρίων.

Μεγάλοι παίκτες της αμυντικής βιομηχανίας όπως η Lockheed Martin προωθούν ήδη το C2BMC (ένα λειτουργικά αποδεδειγμένο πολυεπίπεδο σύστημα διαχείρισης μάχης), εστιάζοντας παράλληλα στη διεξαγωγή δοκιμών διαστημικών αναχαιτιστών (SBI) σε πραγματικές συνθήκες τροχιάς μέχρι το 2028. Αντίστοιχες προτάσεις φέρνουν στο τραπέζι και νεότερες εταιρείες όπως η Apex. Μολονότι ο πολιτικός στόχος είναι η πλήρης λειτουργία του συστήματος μέχρι τον Ιανουάριο του 2029, τεχνικοί αναλυτές συμφωνούν ότι ο συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας δεν ευθυγραμμίζεται με τις αντικειμενικές προκλήσεις των μαζικών εκτοξεύσεων ωφέλιμου φορτίου.

Η άποψη του Techgear

Η υιοθέτηση ενός προϋπολογισμού ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (1,1 τρισ. ευρώ) για το Golden Dome σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μετατόπιση αμυντικού δόγματος των τελευταίων πενήντα ετών, μεταφέροντας το απόλυτο επιχειρησιακό πλεονέκτημα από το έδαφος στο Διάστημα.

Για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για αγορές που βρίσκονται σε φάση ριζικής αναβάθμισης της εγχώριας αεράμυνας τους με προμήθειες νέων φρεγατών, οπλικών συστημάτων και ανάπτυξης ενός τοπικού "anti-drone/anti-missile dome", τα δεδομένα αλλάζουν. Η μεταφορά της αμερικανικής τεχνολογίας αποκλειστικά σε διαστημικά δίκτυα αισθητήρων και τεχνητής νοημοσύνης σημαίνει ότι ο γεωγραφικός περιορισμός των παραδοσιακών επίγειων ραντάρ ξεπερνιέται.

Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν διαθέτουν την οικονομική ικανότητα να υποστηρίξουν αυτόνομα δίκτυα διαστημικής αναχαίτισης. Συνεπώς, τα μελλοντικά ευρωπαϊκά συστήματα (π.χ. European Sky Shield) θα πρέπει υποχρεωτικά να κατασκευάζονται με απόλυτη συμβατότητα στα πρωτόκολλα ζωντανής λήψης δεδομένων (data streams) από τα LEO δίκτυα των ΗΠΑ. Το Golden Dome μετατρέπει επίσημα τη χαμηλή γήινη τροχιά στο κρισιμότερο ψηφιακό και στρατιωτικό "οικόπεδο" του 21ου αιώνα.