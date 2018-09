20 χρόνια Google με περιήγηση στο garage απ' όπου ξεκίνησαν όλα [Videos]

Πολλοί από εσάς θα θυμάστε το 1998 ως μια υπέροχη χρονιά, που παίζατε ατέλειωτες ώρες Φιδάκι στο κινητό σας τηλέφωνο, ακούγοντας το "Baby One More Time", με τέρμα τον ήχο, στο discman. Την ίδια εποχή, στο παλιό, εγκαταλειμμένο γκαράζ της Susan Wojcicki, στην Καλιφόρνια, δύο πανεπιστημιακοί φοιτητές, ο Larry και ο Sergey, αποφάσιζαν να οργανώσουν τις πληροφορίες του κόσμου έτσι ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους.

This entry was posted in Google Misc . Bookmark the permalink