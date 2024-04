Μόλις ένα μήνα πριν από τη διοργάνωση του Google I/O στις 14 Μαΐου 2024, η εταιρεία προβαίνει σε σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση της. Αυτό περιλαμβάνει τη συγχώνευση των ομάδων hardware και Android σε ένα νέο τμήμα.



Σε μια ανάρτηση στο blog, ο CEO της Google, Sundar Pichai, ανακοίνωσε ότι το νέο τμήμα θα ονομάζεται Platforms and Devices, και θα συμπεριλαμβάνει τις ομάδες Pixel, Android, Chrome, Photos και Google One, κάτω από μία ομπρέλα. Επίσης, οι ομάδες Google Research που έχουν εργαστεί πάνω στην υπολογιστική φωτογραφία και την on-device AI θα αποτελούν πλέον μέρος της νέας ομάδας Platforms and Devices.



Ο Rick Osterloh, ο οποίος προηγουμένως ήταν επικεφαλής της ομάδας συσκευών και υπηρεσιών της Google, θα είναι πλέον επικεφαλής του νέου τμήματος Platforms and Devices. Με μια πρώτη ματιά, αυτή η οργανωτική αλλαγή είναι παρόμοια με αυτή που έχει τώρα η Microsoft, με ένα άτομο να ηγείται τόσο της ομάδας Windows όσο και της ομάδας Surface.



Στην ανάρτηση στο blog αναφέρεται επίσης ότι ο Hiroshi Lockheimer, ο επί μακρόν επικεφαλής των ομάδων Android και Chrome, "θα συμβουλεύει για τη μετάβαση, παρόλο που ξεκινάει να εργάζεται σε ορισμένα νέα projects της Alphabet".



Η Google προβαίνει επίσης σε ορισμένες αλλαγές σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Στην ανάρτηση στο blog αναφέρεται ότι οι ομάδες της Google Research που εργάζονται πάνω σε νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης θα συγχωνευθούν πλέον με παρόμοιες ομάδες του τμήματος Google DeepMind.



Η Google θα μεταφέρει επίσης τις Responsible AI ομάδες της Google Research στο τμήμα Google DeepMind, ενώ οι άλλες ομάδες ευθύνης θα μεταφερθούν στο τμήμα Trust and Safety της Google.

