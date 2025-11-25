Google Assistant: Οριστικό τέλος τον προσεχή Μάρτιο για χάριν του Gemini

Λιγότερο από ένα χρόνο πριν κλείσει επίσημα 10 χρόνια ζωής, το Google Assistant μπαίνει πλέον στη φάση οριστικής απόσυρσης. Αυτό που για πολλούς ήταν εδώ και μήνες «γραμμένο στον τοίχο», τώρα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα: η υποστήριξη του Assistant θα τερματιστεί μετά τον Μάρτιο του 2026, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε το Gemini να γίνει ο μοναδικός ψηφιακός βοηθός σε Android και άλλες συσκευές του οικοσυστήματος Google.

Το Google Assistant παρουσιάστηκε το 2016 και έκτοτε έγινε σχεδόν συνώνυμο με το Android. Από smartphones και Wear OS συσκευές μέχρι έξυπνα ηχεία, Android Auto και smart home hubs, η φράση «Hey Google» ήταν ο τρόπος με τον οποίο εκατομμύρια χρήστες ενεργοποιούσαν τον γνωστό ψηφιακό βοηθό. Την εποχή της κυκλοφορίας του αποτελούσε πραγματική καινοτομία, ανοίγοντας τον δρόμο για τη φωνητική αλληλεπίδραση με τις συσκευές καθημερινής χρήσης.

Ωστόσο, ο κόσμος των ψηφιακών βοηθών έχει αλλάξει. Το Google Assistant βασίζεται ακόμη κυρίως σε προκαθορισμένες φωνητικές εντολές, την ώρα που οι σύγχρονες AI πλατφόρμες προσφέρουν πιο φυσικές, συνομιλιακές και συμφραζόμενες απαντήσεις. Με την άνοδο των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μεγάλης κλίμακας, το Assistant άρχισε να μοιάζει περιορισμένο δίπλα σε ανταγωνιστές που ενσωματώνουν γενετική AI.

Γι’ αυτό και η Google στρέφεται αποφασιστικά στο Gemini — το μοντέλο το οποίο ξεκίνησε ως Google Bard το 2023 και πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής AI της εταιρείας. Για πολλούς χρήστες των Android συσκευών, η μετάβαση έχει ουσιαστικά ξεκινήσει εδώ και μήνες. Το Gemini έγινε η προεπιλεγμένη επιλογή βοηθού στα smartphones μόλις έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία του. Στη συνέχεια, ολόκληρο το 2025 σημαδεύτηκε από την προοδευτική απόσυρση λειτουργιών του Google Assistant.

Η Google αφαίρεσε σταδιακά βασικές δυνατότητες, όπως η χρήση φωνής για προσαρμογές στο photo frame και στην ambient οθόνη. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτές οι ενέργειες μπορούν πλέον να εκτελούνται πιο αποτελεσματικά μέσω του Gemini. Παράλληλα, συνολικά έξι ακόμη χαρακτηριστικά μειώθηκαν ή καταργήθηκαν, με πολλούς να θεωρούν ότι αυτό αποτελεί προετοιμασία για την τελική εξαφάνιση του Assistant πριν το επίσημο cutoff του 2026.