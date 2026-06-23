Google: Αυστηροί έλεγχοι σε διαφημίσεις τραπεζών και στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Google επεκτείνει την υποχρεωτική επαλήθευση διαφημιζομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΕΟΧ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στόχος της νέας πολιτικής είναι η πρόληψη των διαδικτυακών απατών και η προστασία των χρηστών πριν την εμφάνιση των διαφημίσεων.

Οι διαφημιζόμενοι έχουν αυστηρή διορία 30 ημερών για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πιστοποίησης.

Η Google θα διασταυρώνει τα στοιχεία των εταιρειών απευθείας με τα επίσημα εθνικά μητρώα.

Η μη συμμόρφωση οδηγεί σε άμεσο περιορισμό προβολής των διαφημίσεων της εκάστοτε εταιρείας.

Τα συστήματα προστασίας της Google, ενισχυμένα με το модел AI Gemini, απέκλεισαν ήδη πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια διαφημίσεις στην Ευρώπη τον τελευταίο χρόνο.

Η Google επιβάλλει υποχρεωτική επαλήθευση ταυτότητας και αδειοδότησης για όλους τους διαφημιζόμενους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ΕΕ και τον ΕΟΧ. Η διαδικασία ελέγχεται απευθείας μέσω των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, προσφέροντας διορία 30 ημερών στις επιχειρήσεις. Η μη συμμόρφωση επιφέρει άμεσο περιορισμό των διαφημίσεων, προστατεύοντας τους καταναλωτές από ενδεχόμενες απάτες.

Η διασφάλιση της ψηφιακής ακεραιότητας απαιτεί ριζικές δομικές αλλαγές στο οικοσύστημα της διαδικτυακής διαφήμισης. Η Google, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του προβλήματος των παραπλανητικών πρακτικών, προχωρά στην καθολική επέκταση του προγράμματος επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο ήδη λειτουργούσε σε περιορισμένο αριθμό χωρών, πλέον καλύπτει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Η σταδιακή εφαρμογή της πολιτικής σε 24 επιπλέον χώρες δημιουργεί ένα ενιαίο, αυστηρό πλαίσιο ελέγχου.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια τυπική αλλαγή όρων χρήσης, αλλά μια ουσιαστική αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του Google Ads. Η αναζήτηση για τραπεζικά προϊόντα, δάνεια, ασφαλιστικά συμβόλαια ή επενδυτικές συμβουλές αποτελεί συχνά το πρώτο στάδιο στο οποίο οι χρήστες εκτίθενται σε κινδύνους. Η ταυτοποίηση της επιχείρησης που βρίσκεται πίσω από τη διαφημιστική καμπάνια καθίσταται πλέον προαπαιτούμενο, εξαλείφοντας την ανωνυμία που εκμεταλλεύονται τα κακόβουλα δίκτυα.

Πώς λειτουργεί ο μηχανισμός επαλήθευσης

Ο τεχνικός και διοικητικός μηχανισμός που θέτει σε εφαρμογή η Google στηρίζεται στη διασταύρωση δεδομένων με επίσημους φορείς. Για να εξουσιοδοτηθεί η προβολή μιας διαφήμισης χρηματοοικονομικού περιεχομένου, η επιχείρηση οφείλει να αποδείξει την εγκυρότητά της.

Έλεγχος μητρώων: Η Google ελέγχει τα διαπιστευτήρια απευθείας σε σχέση με το σχετικό επίσημο εθνικό μητρώο κάθε χώρας.

Η Google ελέγχει τα διαπιστευτήρια απευθείας σε σχέση με το σχετικό επίσημο εθνικό μητρώο κάθε χώρας. Χρονικό παράθυρο 30 ημερών: Οι διαφημιζόμενοι λαμβάνουν ειδοποίηση και διαθέτουν ακριβώς 30 ημέρες για να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα.

Οι διαφημιζόμενοι λαμβάνουν ειδοποίηση και διαθέτουν ακριβώς 30 ημέρες για να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτόματος περιορισμός: Η πάροδος της προθεσμίας χωρίς επιτυχή ταυτοποίηση ενεργοποιεί αυτόματα αλγοριθμικά φίλτρα που περιορίζουν δραστικά την εμφάνιση των διαφημίσεων στο δίκτυο αναζήτησης και προβολής.

Το υφιστάμενο πρόγραμμα επαλήθευσης ταυτότητας κάλυπτε ήδη ποσοστό άνω του 98% των διαφημίσεων στην ΕΕ. Η νέα, εξειδικευμένη οδηγία για τον χρηματοοικονομικό τομέα προσθέτει το πλέον κρίσιμο επίπεδο: αυτό της επαλήθευσης της σχετικής αδειοδότησης λειτουργίας. Δεν αρκεί πλέον ο διαφημιζόμενος να είναι ένα υπαρκτό νομικό πρόσωπο. Πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τη νόμιμη άδεια να παρέχει τις συγκεκριμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η ενσωμάτωση του Gemini στην πρόληψη απατών

Η υποδομή της Google για την καταπολέμηση της απάτης δεν βασίζεται αποκλειστικά σε ανθρώπινους ελέγχους ή στατικές βάσεις δεδομένων. Ο πυρήνας του συστήματος προστασίας τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη, και συγκεκριμένα από το μοντέλο Gemini. Η ικανότητα του Gemini να αναλύει γλωσσικά μοτίβα, δομές ιστοσελίδων προορισμού και τη συντακτική συμπεριφορά των κακόβουλων παραγόντων επιτρέπει την προληπτική δράση.

Τα δεδομένα είναι αποκαλυπτικά. Τον προηγούμενο χρόνο, τα αυτοματοποιημένα συστήματα της Google διέγραψαν ή απέκλεισαν περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύρια διαφημίσεις εντός των συνόρων της ΕΕ. Εστιάζοντας αποκλειστικά στον χρηματοοικονομικό κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο, το πλαίσιο ελέγχου εμπόδισε την εμφάνιση 327,8 εκατομμυρίων μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί ως η πρώτη γραμμή άμυνας, εντοπίζοντας ανωμαλίες και ύποπτες τακτικές, ενώ η απαίτηση φυσικής ταυτοποίησης κλείνει τα όποια κενά αφήνει ο αλγοριθμικός έλεγχος.

Η εφαρμογή στην ελληνική αγορά

Η μετάφραση αυτής της παγκόσμιας οδηγίας στην ελληνική πραγματικότητα αλλάζει ριζικά το τοπίο για τους εγχώριους χρήστες και τις επιχειρήσεις. Η Ελλάδα αποτελεί μια αγορά όπου οι διαδικτυακές απάτες, συχνά με τη μορφή υποσχέσεων για υψηλές αποδόσεις επενδύσεων ή γρήγορα δάνεια χωρίς εγγυήσεις, εντοπίζονται σταθερά.

Στην πράξη, οι ελληνικές εταιρείες επενδύσεων, οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι πάροχοι πιστώσεων που χρησιμοποιούν το Google Ads θα πρέπει πλέον να πιστοποιούνται, με την Google να διασταυρώνει την αδειοδότηση τους με τα μητρώα των τοπικών εποπτικών αρχών, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης από τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα που αναζητά "έκδοση πιστωτικής κάρτας" ή "επενδύσεις σε μετοχές", θα βλέπει ως χορηγούμενα αποτελέσματα αποκλειστικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα. Εταιρείες-"φαντάσματα" με έδρα σε off-shore προορισμούς που στοχεύουν το ελληνικό κοινό με επιθετικό marketing και παραπλανητικά μηνύματα, θα αποκλείονται από το δίκτυο αναζήτησης εάν δεν μπορούν να αποδείξουν τη νομιμότητά τους εντός 30 ημερών.

Διαφάνεια και προστασία στο ψηφιακό οικοσύστημα

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις ευρύτερες νομοθετικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), η οποία απαιτεί αυξημένη διαφάνεια από τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Η προσθήκη επιπλέον τριβής κατά τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού διαφημιζομένου είναι μια συνειδητή επιλογή. Η Google προτιμά να επιβραδύνει την είσοδο νέων πελατών στην πλατφόρμα της, προκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα και την ασφάλεια του οικοσυστήματος.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιληφθούν αυτή την αλλαγή όχι ως ένα γραφειοκρατικό εμπόδιο, αλλά ως ένα σήμα αξιοπιστίας προς τους πελάτες τους. Η καθαρότητα των αποτελεσμάτων αναζήτησης από κακόβουλους δρώντες αυξάνει την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων για τους νόμιμους παρόχους, καθώς οι χρήστες αλληλεπιδρούν με μεγαλύτερη σιγουριά και εμπιστοσύνη. Η προστασία του διαδικτυακού οικοσυστήματος απαιτεί τη συνεργασία τεχνολογικών κολοσσών και ρυθμιστικών αρχών, και η συγκεκριμένη υλοποίηση αποτελεί το πιο απτό παράδειγμα αυτής της συνέργειας.