Google: Δωρεάν 12μηνη πρόσβαση στο Gemini για φοιτητές στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Google διαθέτει δωρεάν 12μηνη πρόσβαση στο πακέτο Google AI Plus (με το Gemini Omni) για φοιτητές σε αγορές εκτός ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με 400GB αποθηκευτικού χώρου.

Το νέο Student Hub στο Gemini προσφέρει κεντρική διαχείριση μελέτης, ενσωματώνοντας εξατομικευμένα «Τετράδια Μελέτης» (Study Notebooks) και δημιουργία προσαρμοσμένων πλάνων διαβάσματος βάσει διαγνωστικών τεστ.

Η Αναζήτηση Google και το Google Lens εμπλουτίζονται με διαδραστικά 3D γραφικά (π.χ. αναπαράσταση DNA ή κλίμακας pH) και καθοδήγηση επίλυσης προβλημάτων βήμα προς βήμα.

Ενσωμάτωση του Deep Research στο Gemini Live, επιτρέποντας στους χρήστες να διεξάγουν σύνθετες, πολυεπίπεδες έρευνες στο παρασκήνιο με φωνητική διάδραση και ανάλυση εγγράφων.

Η έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους σηματοδοτεί παραδοσιακά την αναζήτηση αποδοτικότερων μεθόδων μελέτης, με την ενσωμάτωση των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία να καταγράφει ιστορικά υψηλά ποσοστά αποδοχής μεταξύ των σπουδαστών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναγνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις οργάνωσης και αφομοίωσης πληροφοριών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι φοιτητές, η Google προχωρά στην ευρεία διάθεση μιας νέας σειράς εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ενσωματώνονται τόσο στην κεντρική μηχανή Search όσο και στο οικοσύστημα του Gemini.

Βασικός πυρήνας της συγκεκριμένης υλοποίησης είναι η αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων αρχών της εκπαιδευτικής επιστήμης για την εξατομίκευση της μαθησιακής εμπειρίας, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν τον ρυθμό μελέτης και την οπτικοποίηση των δεδομένων αποκλειστικά στις δικές τους ακαδημαϊκές ανάγκες.



Ο νέος φοιτητικός ψηφιακός χώρος (Student Hub) και τα τετράδια μελέτης

Η αρχιτεκτονική του Gemini αναβαθμίζεται σημαντικά με την προσθήκη του Student Hub, ενός ειδικά διαμορφωμένου, συγκεντρωτικού χώρου διαχείρισης μαθημάτων που διευκολύνει την πρόσβαση σε όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία της πλατφόρμας. Κεντρικό ρόλο στο συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον διαδραματίζουν τα νέα «Τετράδια Μελέτης» (Study Notebooks). Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μεταφορτώσουν το προσωπικό τους εκπαιδευτικό υλικό, όπως πολυσέλιδες σημειώσεις διαλέξεων ή επιστημονικά άρθρα, προκειμένου το σύστημα να αναλύσει τα δεδομένα και να δομήσει ένα προσαρμοσμένο πλάνο μελέτης.

Μέσω της εκτέλεσης διαγνωστικών κουίζ αυτοαξιολόγησης, ο αλγόριθμος του Gemini εντοπίζει με ακρίβεια τα κενά στις γνώσεις του φοιτητή και δημιουργεί αυτοματοποιημένα, συνοπτικά μαθήματα εστιασμένα αποκλειστικά στις προβληματικές θεματικές ενότητες. Παράλληλα, διαθέτει πίνακα προόδου σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση της εξέλιξης, ενώ διασυνδέεται με το Ημερολόγιο Google (Google Calendar) για τον αυτόματο προγραμματισμό κρίσιμων ημερομηνιών, όπως ημερομηνίες παράδοσης εργασιών και εξεταστικές περίοδοι.

Διαδραστική μάθηση μέσω του Search και του Google Lens

Η προσέγγιση της Google δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο παραγωγικό κείμενο, καθώς η εταιρεία ενσωματώνει προηγμένες λειτουργίες οπτικοποίησης δεδομένων απευθείας στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης (AI Overviews). Οι μαθητές που προσπαθούν να κατανοήσουν σύνθετα επιστημονικά φαινόμενα, μπορούν πλέον να αλληλεπιδρούν με λειτουργικές 3D προσομοιώσεις. Επεξηγώντας έννοιες όπως η δομή του μορίου του DNA ή η συμπεριφορά ενός εκκρεμούς κατά τη μεταφορά ενέργειας, τα γραφικά αυτά επιτρέπουν την περιστροφή, τη μεγέθυνση και τη δυναμική παρατήρηση στοιχείων που παραδοσιακά περιορίζονταν στις στατικές σελίδες των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων.

Επιπροσθέτως, η λειτουργία του Google Lens μετατρέπεται σε έναν ψηφιακό, καθοδηγητικό μέντορα. Κατά τη διάρκεια της επίλυσης ενός περίπλοκου μαθηματικού προβλήματος ή μιας άσκησης φυσικής, ο χρήστης μπορεί να στρέψει την κάμερα του smartphone του στις χειρόγραφες σημειώσεις του. Το Lens αναλύει την εικόνα, εντοπίζει τα πιθανά λάθη στον συλλογισμό και παρέχει στοχευμένες, βήμα προς βήμα υποδείξεις χωρίς να αποκαλύπτει απευθείας την τελική λύση, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την ουσιαστική κατανόηση της μεθοδολογίας. Σε περίπτωση που απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις, η διαδικασία μεταφέρεται απρόσκοπτα στο AI Mode για εκτενέστερη συζήτηση.

Deep Research και αυτοματοποιημένη δημιουργία εγγράφων

Το Gemini Live αποκτά ίσως το ισχυρότερο χαρακτηριστικό του για ερευνητικούς σκοπούς, ενσωματώνοντας τον αλγόριθμο Deep Research. Οι φοιτητές μπορούν πλέον να εκφωνούν πολύπλοκα ερευνητικά ερωτήματα και να αφήνουν το σύστημα να εκτελεί τη χρονοβόρα διαδικασία της βιβλιογραφικής ανασκόπησης στο παρασκήνιο. Ακόμα και αν η οθόνη του κινητού κλειδώσει ή ο χρήστης ασχοληθεί με διαφορετικές εφαρμογές, το Gemini συνεχίζει τη συλλογή και σύνθεση δεδομένων, ειδοποιώντας τον κάτοχο της συσκευής μόλις η αναλυτική αναφορά ολοκληρωθεί. Το εξαγόμενο αποτέλεσμα προσφέρεται για άμεση, φυσική φωνητική συζήτηση, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά λειτουργικό περιβάλλον μελέτης εν κινήσει.

Τέλος, προκειμένου να καταπολεμηθεί η αναποτελεσματικότητα της χειροκίνητης καταγραφής και μεταφοράς πληροφοριών, η Αναζήτηση μπορεί πλέον να λαμβάνει ανομοιογενή αρχεία, όπως μια μίξη από φωτογραφίες χειρόγραφων σημειώσεων, αρχεία PDF και παρουσιάσεις διαφανειών, και να παράγει άμεσα δομημένα έγγραφα μελέτης (study guides), διευκολύνοντας δραματικά τη συγκέντρωση της ύλης πριν από τις τελικές εξετάσεις.