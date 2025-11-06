Google Gemini: Αποκτά Deep Research πρόσβαση στα Gmail, Drive και Chat

Η Google κάνει ένα ακόμη βήμα προς τη δημιουργία ενός πραγματικά «έξυπνου» ψηφιακού βοηθού, επεκτείνοντας τη δυνατότητα Deep Research για το Gemini να πραγματοποιεί πολυεπίπεδη έρευνα αντλώντας δεδομένα όχι μόνο από τον ιστό, αλλά και από τα προσωπικά σας αρχεία στο Gmail, το Drive και το Chat.

Στην επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, η Google χαρακτήρισε τη λειτουργία αυτή ως «μία από τις πιο πολυαναμενόμενες» για το Gemini, τονίζοντας πως δεν πρόκειται απλώς για ένα chatbot που απαντά σε ερωτήσεις, αλλά για έναν πλήρως αυτόνομο ερευνητικό βοηθό. Το Deep Research δεν περιορίζεται στο να ψάχνει πληροφορίες στο διαδίκτυο, αλλά καταρτίζει ένα πολυσταδιακό πλάνο έρευνας, αξιοποιεί τα διαθέσιμα δεδομένα από τα αρχεία του χρήστη και καταλήγει σε μια αναλυτική αναφορά που μπορεί να επεξεργαστεί, να επεκταθεί ή να εξαχθεί απευθείας σε ένα Google Doc.

Η διαδικασία ξεκινά όταν ο χρήστης επιλέξει το Deep Research στη γραμμή εργαλείων του Gemini. Από εκεί, μπορεί να καθορίσει ποιες πηγές θέλει να χρησιμοποιήσει: την κλασική αναζήτηση Google, τα μηνύματα στο Gmail, τα αρχεία στο Drive (Docs, Slides, Sheets, PDFs) και τις συνομιλίες στο Google Chat. Το μοντέλο της Google αντλεί πληροφορίες από αυτές τις πηγές για να δημιουργήσει ένα προσαρμοσμένο πλαίσιο γύρω από το ερώτημα που του έχει τεθεί.

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία ετοιμάζει την είσοδο ενός νέου προϊόντος στην αγορά, το Gemini μπορεί να αναλύσει τα αρχικά brainstorming έγγραφα, τις σχετικές αλυσίδες email και τα πλάνα έργου που βρίσκονται στο Drive. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να δημιουργήσει μια πλήρη μελέτη αγοράς που ενσωματώνει τα εσωτερικά δεδομένα της ομάδας μαζί με εξωτερικές πληροφορίες από το διαδίκτυο.

Αντίστοιχα, ένας επαγγελματίας μπορεί να ζητήσει από το Deep Research να δημιουργήσει μια αναφορά για έναν ανταγωνιστή, συνδυάζοντας δημόσια δεδομένα με εσωτερικά στρατηγικά πλάνα, συγκριτικά φύλλα Excel και συνομιλίες ομάδας. Πρόκειται για μια λειτουργία που συνδέει ουσιαστικά τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης με την καθημερινή επιχειρησιακή πραγματικότητα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του Deep Research είναι η ευελιξία του στην παρουσίαση αποτελεσμάτων. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το Gemini να βελτιώσει ή να επεκτείνει μια αναφορά, να τη μετατρέψει σε παρουσίαση ή ακόμα και να την εξαγάγει ως “AI-generated podcast”, δηλαδή σε ηχητική μορφή όπου το σύστημα διαβάζει το περιεχόμενο με φυσικό λόγο. Αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει τη φιλοσοφία της Google γύρω από τα “agentic” εργαλεία, αυτόνομα συστήματα που δεν απαντούν απλώς, αλλά ενεργούν, δημιουργούν και εξελίσσονται με βάση τον στόχο του χρήστη.

Η Google παρουσιάζει το Deep Research ως ένα εργαλείο που επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες του Workspace. Αντί ο χρήστης να χρειάζεται να ανοίξει διαφορετικές εφαρμογές και να αναζητήσει πληροφορίες με το χέρι, το Gemini μπορεί να ενοποιήσει τα πάντα σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Έτσι, τα emails, τα έγγραφα και οι συνομιλίες μετατρέπονται σε δυναμικές πηγές γνώσης που η τεχνητή νοημοσύνη αξιοποιεί με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο.

Φυσικά, η σύνδεση αυτή εγείρει και ερωτήματα σχετικά με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων, ειδικά όταν το σύστημα έχει τη δυνατότητα να διαβάζει και να συνδυάζει προσωπικά στοιχεία. Η Google δεν έχει δώσει ακόμα λεπτομέρειες για το πώς διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές παραμένουν τοπικές ή πώς διαχειρίζεται τη συγκατάθεση του χρήστη, ωστόσο επιμένει ότι η πρόσβαση είναι προαιρετική και μπορεί να ελεγχθεί σε κάθε βήμα.

Αυτή η νέα δυνατότητα είναι ήδη διαθέσιμη σε χρήστες του Gemini μέσω desktop, ενώ η Google ανακοίνωσε ότι η διάθεση για κινητές συσκευές θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Για να τη δοκιμάσει κανείς, αρκεί να επιλέξει “Deep Research” από το μενού “Tools” και να ενεργοποιήσει τις πηγές που επιθυμεί.

