Google Gemini: Τέλος στην αναμονή με το νέο κουμπί «Answer Now»

Μια σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του Gemini, η οποία δίνει στους χρήστες τον απόλυτο έλεγχο της ταχύτητας απόκρισης έναντι της βάθους ανάλυσης, λανσάρει η Google. Το νέο χαρακτηριστικό «Answer Now» έρχεται να αναδιαμορφώσει την εμπειρία χρήσης, επιτρέποντας την άμεση διακοπή της διαδικασίας «σκέψης» του μοντέλου για χάρη μιας ταχύτερης απάντησης, χωρίς όμως να θυσιάζεται η επιλογή του προηγμένου μοντέλου που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Η ανάγκη για ταχύτητα στα «σκεπτόμενα» μοντέλα

Τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη των γλωσσικών μοντέλων (LLMs) έχει φέρει στο προσκήνιο συστήματα που δεν αντιδρούν απλώς αντανακλαστικά, αλλά «σκέφτονται» πριν απαντήσουν. Μοντέλα όπως το Gemini 3 Pro και το «Thinking» mode του Gemini 3 Flash χρησιμοποιούν μια διαδικασία που προσομοιάζει την ανθρώπινη συλλογιστική πορεία (chain-of-thought), αναλύοντας δεδομένα, ελέγχοντας υποθέσεις και συνθέτοντας πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις.

Ωστόσο, αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο. Ο χρήστης συχνά βλέπει έναν δείκτη φόρτωσης να περιστρέφεται, περιμένοντας το σύστημα να ολοκληρώσει τον συλλογισμό του. Σε περιπτώσεις όπου ο χρόνος πιέζει ή η ερώτηση είναι πιο απλή από ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε, αυτή η αναμονή μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Εδώ έρχεται να δώσει λύση η Google με τη νέα λειτουργία.

Πώς λειτουργεί το «Answer Now»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η νέα επιλογή εμφανίζεται ως ένα κουμπί δίπλα στον δείκτη κατάστασης όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τα μοντέλα Pro ή Thinking. Πατώντας το «Answer Now», το σύστημα λαμβάνει την εντολή να παρακάμψει την εις βάθος ανάλυση και να προχωρήσει άμεσα στη διατύπωση της απάντησης.

Το κρίσιμο στοιχείο που διαφοροποιεί αυτή τη λειτουργία από παλαιότερες υλοποιήσεις είναι η τεχνική της συμπεριφορά. Όταν ο χρήστης πιέζει το κουμπί, το Gemini δεν αλλάζει μοντέλο. Δεν υποβιβάζει, δηλαδή, την ποιότητα της απάντησης γυρνώντας στο «Fast» μοντέλο (το οποίο είναι εξαρχής σχεδιασμένο για ταχύτητα). Αντιθέτως, αναγκάζει το ισχυρό μοντέλο (π.χ. Gemini 3 Pro) να ολοκληρώσει τον συλλογισμό του εκείνη τη στιγμή και να δώσει το αποτέλεσμα που έχει διαμορφώσει μέχρι εκείνο το δευτερόλεπτο.

Μόλις ο χρήστης ενεργοποιήσει τη λειτουργία, εμφανίζεται η ένδειξη «Skipping in-depth thinking», επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα προσαρμόστηκε στην εντολή.

Αντικαθιστώντας το παλιό «Skip»

Η Google επιβεβαίωσε ότι το «Answer Now» αντικαθιστά το παλαιότερο κουμπί «Skip». Η αλλαγή αυτή δεν είναι μόνο λεκτική αλλά και ουσιαστική, καθώς υποδηλώνει μια πιο θετική ενέργεια: ο χρήστης δεν «προσπερνά» απλώς κάτι, αλλά ζητά ενεργά την «απάντηση τώρα».

Η αναβάθμιση αυτή διατίθεται ήδη τόσο στους δωρεάν όσο και στους συνδρομητές της υπηρεσίας Gemini Advanced, καλύπτοντας όλο το φάσμα των πλατφορμών: Android, iOS και την web έκδοση. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες συσκευές iOS ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμα η παλαιότερη ορολογία μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η ενημέρωση.