Google Health Coach: Ο νέος AI βοηθός υγείας με την υποστήριξη του Gemini διαθέσιμος παγκοσμίως

Σύνοψη

Η Google παρουσιάζει το Health Coach, μια λειτουργία AI ενσωματωμένη στο Fitbit.

Χρησιμοποιεί τα μοντέλα Gemini για να μετατρέπει τα ακατέργαστα βιομετρικά δεδομένα σε χρήσιμες συμβουλές.

Ο βοηθός απαντά σε ερωτήσεις για τον ύπνο, την ένταση της προπόνησης και τη διατροφή.

Εστιάζει στην εξατομίκευση, αναγνωρίζοντας τις ατομικές ανάγκες κάθε χρήστη.

Η Google εισάγει μια νέα προσέγγιση στην παρακολούθηση της υγείας με το Google Health Coach. Η υπηρεσία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια προσθήκη στο λογισμικό των wearable συσκευών της, αλλά μια δομική αλλαγή στον τρόπο που ο χρήστης αλληλεπιδρά με τα δεδομένα του. Μέσω των δυνατοτήτων των μοντέλων Gemini, το Health Coach αναλαμβάνει τον ρόλο ενός έμπειρου προπονητή που έχει πρόσβαση σε κάθε λεπτομέρεια της φυσικής σας κατάστασης.

Το κλειδί της επιτυχίας του συστήματος βρίσκεται στην ικανότητά του να συσχετίζει φαινομενικά ασύνδετα δεδομένα. Για παράδειγμα, αν μια νύχτα ο ύπνος σας ήταν κακής ποιότητας, το Health Coach θα εντοπίσει τη μείωση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (HRV) και θα σας προτείνει μια ηπιότερη προπόνηση για την επόμενη ημέρα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο υπερπροπόνησης ή τραυματισμού.

Η τεχνολογική βάση του Health Coach στηρίζεται στην εκπαίδευση των μοντέλων Gemini σε τεράστιες βάσεις δεδομένων υγείας και επιστημονικών ερευνών. Αυτό επιτρέπει στο AI να απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις, όπως «Γιατί ένιωσα κόπωση μετά τη χθεσινή μου προπόνηση;», αναλύοντας την ένταση, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τα επίπεδα ενυδάτωσης που καταγράφηκαν.

Επιπλέον, η Google δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα. Τα δεδομένα υγείας που επεξεργάζεται το Health Coach είναι αυστηρά προσωπικά. Η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι οι πληροφορίες αυτές παραμένουν κρυπτογραφημένες και δεν χρησιμοποιούνται για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων, καθησυχάζοντας τους χρήστες που ανησυχούν για την ευαισθησία των βιομετρικών τους στοιχείων.

Η εμπειρία χρήσης είναι σχεδιασμένη να είναι απλή και άμεση. Μέσω της εφαρμογής Fitbit, ο χρήστης μπορεί να συνομιλήσει με τον βοηθό χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα. Δεν απαιτείται γνώση τεχνικών όρων, καθώς το AI μπορεί να μεταφράσει την επιστημονική ορολογία σε απλές, καθημερινές οδηγίες.

Η υπηρεσία Google Health Coach λανσάρεται παγκοσμίως από τις 19 Μαΐου, αλλά ειδικά για την Ελλάδα δεν υπάρχει ενημέρωση.

