Παίξε το text adventure που έκρυψε η Google στον Chrome browser

Συνεχίζονται οι εκπλήξεις από τη Google για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης. Όπως ανακάλυψε χρήστης του Reddit στον πηγαίο κώδικα του Chrome browser, η εταιρεία έχει ενσωματώσει ένα text adventure game όπως αυτά που έπαιζαν κάποτε οι gamers τη δεκαετία του '80.

Μη φανταστείτε ότι πρόκειται για κάτι περίπλοκο. Η αποστολή είναι να εντοπίσεις τα χαμένα γράμματα του λογοτύπου της Google πληκτρολογώντας την πορεία του χαρακτήρα σας και τις ενέργειες "grab", "use" και "inventory". Ο gamer μπορεί επίσης να ρωτήσει "why" και να εμφανίσει όλες τις διαθέσιμες εντολές γράφοντας "help".

Το κρυμμένο text adventure είναι διαθέσιμο μόνο από το google.com αν γράψετε "text adventure" και ανοίξετε την Javascript console (Ctrl + Shift + I σε Windows ή CMD + option + I σε Mac). Εκεί θα δείτε την εντολή "Would you like to play a game? (yes/no")

