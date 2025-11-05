Google Maps με Gemini: Η επόμενη γενιά της πλοήγησης είναι εδώ

Η Google αναβαθμίζει το Google Maps με τη βοήθεια του Gemini, φέρνοντας μια πιο έξυπνη, φυσική και ανθρώπινη εμπειρία πλοήγησης. Η νέα έκδοση μετατρέπει την εφαρμογή σε έναν συνοδηγό που μπορείς να εμπιστευτείς — έναν «ψηφιακό φίλο» που απαντά σε ερωτήσεις, σε καθοδηγεί και σε βοηθά να οργανώσεις τη μέρα σου, χωρίς να χρειάζεται να αγγίξεις την οθόνη.

Η ενσωμάτωση του Gemini σηματοδοτεί το πρώτο hands-free, συνομιλιακό σύστημα πλοήγησης στο Google Maps. Το AI μοντέλο συνεργάζεται με την τεράστια βάση δεδομένων της Google για τον πραγματικό κόσμο, συνδυάζοντας πληροφορίες για δρόμους, κίνηση, τοποθεσίες και επιχειρήσεις. Ο στόχος είναι να κάνει την πλοήγηση όχι μόνο πιο ασφαλή, αλλά και πιο φυσική, μειώνοντας τις περισπασμούς.

Με το Gemini ενσωματωμένο στο Google Maps, η εμπειρία της οδήγησης γίνεται πιο απλή και προσωπική. Αντί να σταματήσεις για να ψάξεις μια τοποθεσία ή να πληκτρολογήσεις μια διεύθυνση, μπορείς απλώς να μιλήσεις. Για παράδειγμα, μπορείς να ρωτήσεις: «Υπάρχει κάποιο οικονομικό εστιατόριο με vegan επιλογές κοντά στη διαδρομή μου;» και στη συνέχεια να προσθέσεις: «Τι γίνεται με το πάρκινγκ εκεί;» ή «ΟΚ, πάμε εκεί».

Το Gemini δεν περιορίζεται μόνο σε θέματα πλοήγησης. Με την άδειά σου, μπορεί να συνδεθεί με το Google Calendar για να προσθέσει γεγονότα, όπως «προπόνηση ποδοσφαίρου αύριο στις 5 μ.μ.». Μπορείς ακόμη να ζητήσεις πληροφορίες για τα δημοφιλή πιάτα ενός εστιατορίου ή να ενημερωθείς για τα τελευταία νέα, χωρίς να αφήσεις τα χέρια από το τιμόνι.

Η Google βελτιώνει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν σε πραγματικό χρόνο. Μπορείς να αναφέρεις συμβάντα όπως ατυχήματα ή πλημμύρες απλώς λέγοντας: «Υπάρχει ατύχημα μπροστά» ή «Φαίνεται να έχει καθυστέρηση». Η λειτουργία αυτή θα αρχίσει να διατίθεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες σε Android και iOS, ενώ υποστήριξη για Android Auto έρχεται σύντομα.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα χαρακτηριστικά είναι η καθοδήγηση με πραγματικά ορόσημα. Αντί για τις κλασικές οδηγίες τύπου «στρίψε δεξιά σε 500 μέτρα», το Gemini θα χρησιμοποιεί αναγνωρίσιμα σημεία, όπως «στρίψε δεξιά μετά το Thai Siam Restaurant». Τα ορόσημα αυτά προβάλλονται και στον χάρτη, ώστε να είναι πιο εύκολο να τα εντοπίσεις.

Για να το πετύχει αυτό, το σύστημα αξιοποιεί δεδομένα από περισσότερα από 250 εκατομμύρια σημεία ενδιαφέροντος, συνδυάζοντάς τα με εικόνες από το Street View. Έτσι, η καθοδήγηση βασίζεται σε στοιχεία που μπορείς να δεις πραγματικά στο δρόμο, κάνοντας την πλοήγηση πιο ανθρώπινη και κατανοητή. Η λειτουργία αυτή διατίθεται ήδη σε Android και iOS στις ΗΠΑ.

Κανείς δεν θέλει να βρεθεί απροειδοποίητα σε μποτιλιάρισμα. Το Google Maps με Gemini μπορεί πλέον να σε ειδοποιεί εκ των προτέρων για καθυστερήσεις ή κλειστούς δρόμους, ακόμη κι αν δεν έχεις ενεργή πλοήγηση. Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη, πάνω από άλλες εφαρμογές, ώστε να γνωρίζεις εγκαίρως τι συμβαίνει μπροστά σου. Η λειτουργία των proactive traffic alerts ξεκινά επίσης από τις ΗΠΑ, αρχικά για Android.

Η Google δεν σταματά στη διαδρομή. Μόλις φτάσεις στον προορισμό σου, το Gemini μπορεί να σε βοηθήσει να εξερευνήσεις τη γύρω περιοχή. Με τη χρήση της κάμερας και του Lens που πλέον ενσωματώνει το Gemini, μπορείς να στρέψεις το κινητό σου προς ένα μαγαζί ή εστιατόριο και να ρωτήσεις: «Τι μέρος είναι αυτό και γιατί είναι δημοφιλές;» ή «Ποια είναι η ατμόσφαιρα μέσα;».

Το σύστημα αναγνωρίζει τα σημεία που βλέπεις και δίνει άμεσες απαντήσεις, συνδυάζοντας δεδομένα από κριτικές, φωτογραφίες και περιγραφές. Έτσι, μπορείς να αποφασίσεις αν αξίζει να μπεις ή να προχωρήσεις παρακάτω. Η λειτουργία Lens built with Gemini θα αρχίσει να κυκλοφορεί σταδιακά στις ΗΠΑ μέσα στον μήνα, τόσο σε Android όσο και σε iOS.

