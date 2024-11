Google Messages: Επιλογή ανάλυσης για εικόνες που στέλνεις και προστασία από γυμνό

Το Google Messages φέρεται να εργάζεται πάνω σε μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας ανταλλαγής μηνυμάτων. Πρώτον, η εφαρμογή λαμβάνει ένα χαρακτηριστικό, παρόμοιο με το WhatsApp, το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν την ανάλυση της φωτογραφίας πριν την αποστολή της.

Οι χρήστες του WhatsApp θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εφαρμογή επιτρέπει πλέον την επιλογή μεταξύ τυπικής και υψηλής ποιότητας κατά την αποστολή μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο. Η επιλογή «standard» στέλνει μια εικόνα ή ένα βίντεο χαμηλής ποιότητας στον αποστολέα, αλλά χρειάζεται λιγότερο χρόνο και δεδομένα για να περάσει στην άλλη πλευρά. Από την άλλη, η επιλογή «υψηλή ποιότητα» στέλνει την εικόνα ή το βίντεο χωρίς συμπίεση, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο και περισσότερα δεδομένα για να σταλεί.

Στην εφαρμογή Google Messages Android beta (έκδοση messages.android_20241029_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic), οι άνθρωποι του Android Authority εντόπισαν τα εικονίδια «HD» και «HD+» στο Photo Picker. Σύμφωνα με το κοινοποιημένο screenshot, το Photo Picker σας εμφανίζει πλέον δύο επιλογές: Optimized for chat (Αποστέλλει πιο γρήγορα με μειωμένη ποιότητα) και Original quality (Αποστέλλει χωρίς αλλαγές στην ποιότητα, χρησιμοποιεί περισσότερα δεδομένα).

Επιπλέον, η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων στο Android δοκιμάζει επίσης ένα χαρακτηριστικό ασφαλείας που θα προστατεύει τους χρήστες από γυμνές εικόνες. Τον περασμένο μήνα, η Google ανακοίνωσε τη λειτουργία "Sensitive Content Warnings" που θα δώσει περισσότερο έλεγχο στους χρήστες που επιβλέπουν και στέλνουν γυμνές εικόνες. Θα θολώνει αυτόματα τις εικόνες που ενδέχεται να περιέχουν γυμνό, διασφαλίζοντας ότι ο παραλήπτης δεν θα βρεθεί απροετοίμαστος.

Τώρα, ένα teardown της εφαρμογής Google Messages (έκδοση messages.android_20241029_00_RC00.phone_samsung_openbeta_dynamic) αποκαλύπτει ορισμένες σημάνσεις που αναδεικνύουν τον τρόπο λειτουργίας της λειτουργίας.

Με βάση τον κώδικα, όχι μόνο ο παραλήπτης, αλλά και ο αποστολέας των γυμνών εικόνων θα λαμβάνει επίσης προειδοποιήσεις ευαίσθητου περιεχομένου με υπενθυμίσεις όπως "The person in this photo may not have agreed to share it with others" και "You're seeing this because sensitive content warnings are on". Τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν θέλουν να δουν την εικόνα ή όχι, καθώς και τις επιλογές να μπλοκάρουν τον αριθμό ή να διαγράψουν το μήνυμα.

Η λειτουργία "Sensitive Content Warning" και η δυνατότητα επιλογής της ανάλυσης της φωτογραφίας αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε μια μελλοντική ενημέρωση της εφαρμογής Google Messages.



[via]