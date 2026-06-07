Google Messages: Τέλος στις κατά λάθος αποστολές με τη νέα λειτουργία Tap to Draft

Σύνοψη

Η Google ενσωματώνει τη νέα λειτουργία Tap to Draft στο Google Messages, καταργώντας την άμεση και συχνά λανθασμένη αποστολή των Smart Replies.

στο Google Messages, καταργώντας την άμεση και συχνά λανθασμένη αποστολή των Smart Replies. Κάθε προτεινόμενη απάντηση εισάγεται πλέον στο πεδίο κειμένου, δίνοντας στον χρήστη τον χρόνο να την επεξεργαστεί χειροκίνητα πριν την οριστική αποστολή.

Το σύστημα ενισχύεται από το Gemini AI, το οποίο αναλύει το ιστορικό της συνομιλίας για να δημιουργήσει φυσικές, εκτενείς απαντήσεις αντί για μονόλεκτες φράσεις.

Ο χρήστης αποκτά τον πλήρη έλεγχο μέσα από το ανανεωμένο μενού «Suggestions & Actions» στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

Η μετάβαση αυτή μετατρέπει το Google Messages από μια απλή πλατφόρμα SMS/RCS σε έναν ολοκληρωμένο AI βοηθό παραγωγικότητας.

Η επικοινωνία μέσω γραπτών μηνυμάτων έχει εξελιχθεί ραγδαία με την ευρεία υιοθέτηση του πρωτοκόλλου RCS (Rich Communication Services), ωστόσο η ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων εργαλείων συχνά οδηγούσε σε προβλήματα. Ένα από τα συχνότερα παράπονα των χρηστών Android αφορούσε τη λειτουργία Smart Reply, καθώς ένα απλό, λανθασμένο άγγιγμα στην οθόνη ήταν αρκετό για να αποσταλεί μια γενικόλογη απάντηση ("Τέλεια", "Ευχαριστώ", "Τα λέμε") χωρίς καμία δυνατότητα αναίρεσης.

Η Google επιλύει οριστικά αυτό το πρόβλημα με τη νέα ενημέρωση του Google Messages, ενσωματώνοντας το σύστημα Tap to Draft και αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα των προτεινόμενων κειμένων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης του Gemini.

Το νέο σύστημα τροποποιεί την προεπιλεγμένη συμπεριφορά των Smart Replies, έτσι ώστε όταν ο χρήστης επιλέγει μια προτεινόμενη απάντηση, αυτή να μεταφέρεται στο πεδίο κειμένου ως προσχέδιο αντί να αποστέλλεται άμεσα. Αυτό αποτρέπει την κατά λάθος αποστολή μηνυμάτων και επιτρέπει την πλήρη επεξεργασία του κειμένου.

Επίσης, η αρχιτεκτονική του νέου συστήματος είναι σχεδιασμένη ώστε να μην επιβραδύνει τη χρήση της εφαρμογής. Το λειτουργικό σύστημα προφορτώνει τις επιλογές κειμένου στη μνήμη της συσκευής όπου αυτό είναι εφικτό, ελαχιστοποιώντας την καθυστέρηση μεταξύ του πατήματος του κουμπιού και της εμφάνισης του κειμένου στο πεδίο σύνταξης.

Το Tap to Draft δεν αφορά αποκλειστικά μια αλλαγή στο γραφικό περιβάλλον (UI), αλλά ουσιαστικά επιβεβαιώνει την επέκταση της επιρροής του Gemini μέσα στην εφαρμογή Google Messages. Μέχρι πρότινος, τα Smart Replies βασίζονταν σε ένα περιορισμένο, προ-αποθηκευμένο λεξιλόγιο, όμως στη νέα μορφή τους, ο αλγόριθμος αναλύει τα συμφραζόμενα ολόκληρης της τρέχουσας συνομιλίας για να παράγει ολοκληρωμένες προτάσεις.

Αν για παράδειγμα ένας επαφή ρωτήσει "Τι ώρα προτιμάς να συναντηθούμε αύριο για την παρουσίαση του project;", το σύστημα δεν θα προτείνει απλώς “Εντάξει”, αλλά θα δημιουργήσει σύνθετα προσχέδια όπως "Προτείνω να βρεθούμε στις 10:00 το πρωί για να έχουμε χρόνο να δούμε τις λεπτομέρειες". Μόλις ο χρήστης πατήσει την πρόταση, αυτή εισάγεται στο πεδίο κειμένου, προσφέροντας τη δυνατότητα αλλαγής της ώρας ή της προσθήκης επιπλέον πληροφοριών πριν πατηθεί το εικονίδιο της αποστολής.

Η αναβάθμιση στην έκδοση (20260522_00_RC00) του Google Messages επεκτείνεται σταδιακά και στους Ευρωπαίους χρήστες, επομένως, είναι θέμα χρόνου να δείτε το Tap to Draft στις συσκευές σας.